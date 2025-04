Jubilál A két pápa a Rózsavölgyi Szalonban

A Rózsavölgyi Szalon Facebook-oldalán jelentette be, hogy A két pápa című darabból hétfőn rendezik a századik előadást, ezen kívül már csak kétszer lesz látható ebben az évadban. A szereposztása parádés, és Ferenc pápa halála miatt különösen aktuálisnak érzi a színház. Megjegyezték, hogy ez nem a film színpadi változata, XVI. Benedek és a leendő Ferenc pápa elképzelt vitáit mutatja be.

A Rózsavölgyi Szalon közösségi oldalán írta meg, hogy századik előadásához ért A két pápa című darab, melynek jogait még 2020-ban kapták meg. Megkezdték az olvasópróbákat, de a világjárvány akkor közbeszólt, de még ugyanabban az évben júniusban sikerült színpadra állítani az alkotást, melyet Vecsei H. Miklós rendezett.

Parádés szereposztással kezdték meg játszani a darabot, XVI. Benedek pápát Jordán Tamás, Bergoglio bíborost (a későbbi Ferenc pápát) Lukács Sándor, Brigitta nővért Molnár Piroska, míg Sophia nővért Trokán Anna alakította.

A két pápa bemutatóját 2020. szeptember 22-én tartották, és április 28-án jutottak el a századik előadáshoz, melyen kívül ebben az évadban már csak május 28-án és június 13-án játsszák. A Rózsavölgyi Szalon megjegyezte posztjában, hogy

Most különösen megrendítő… Szerethető. Elgondolkodtató. Segít lelkileg is helyreállítani a hosszú időre kizökkent világot.

Ugyanakkor közölték, hogy „ez nem a film színpadi változata, nem is dokumentumjáték: XVI. Benedek és Bergoglio bíboros elképzelt vitáit mutatja be. Jelentős témákat boncolgat, és nagyon is mer humoros lenni. Valós történések alapján készült, de nem a valósághű ábrázolása a célja”.

Egy párbeszéd is szerepelt a darabból:

XVI. Benedek: Tudja, a legnehezebb meghallani az Ő hangját… Istenét… Bergoglio bíboros (Ferenc pápa): Még a pápának is? XVI. Benedek: Talán neki a legnehezebb…

Jegyek online is válthatók, viszont cikkünk írásakor már az április 28-i előadásra már elfogytak a belépők, így csak az utolsó két dátumra vásárolható jegy.