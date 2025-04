Meghalt Bicskei István

Meghalt 75 éves korában Bicskei István színművész, közölte lánya Facebook-oldalán – olvasható a Kultúra.hu oldalán. Bicskei a vajdasági Oromhegyesen született 1950. február 21-én. 1968-ban érettségizett Magyarkanizsán, 1971-ben a szabadkai Gyermekszínházban kezdte pályáját. 1976-ban szerzett színészi diplomát a marosvásárhelyi Szentgyörgyi István Színművészeti Intézetben, Lohinszky Loránd osztályában, majd a Szabadkai Népszínházhoz szerződött.

1979-től az Újvidéki Színház tagja volt. 1985-től ismét Szabadkán játszott, 1986-tól az Újvidéki Rádió társulatához tartozott. Egy évig Virág Mihály mellett tanársegéd volt az Újvidéki Művészeti Akadémián, egyik alapítója a H-csoport alkalmi színésztársulásnak. 1991-ben a délszláv háború elől átszökött Magyarországra, majd 1992-től a Nagy József által vezetett franciaországi JEL színház, illetve az Orléans-i Nemzeti Koreográfiai Központ táncos-színésze volt szintén Nagy József igazgatása alatt.

A színészet mellett rendezéssel és tanítással is foglalkozott, táncművészként készített koreográfiákat is. Közel harminc filmben szerepelt. 2008-tól a Magyarkanizsai Udvari Kamaraszínház színészeként is szerepelt, illetve a niši Narodno pozorište művészeti igazgatójaként dolgozott. 2009-ben vendégként fellépett a Békéscsabai Jókai Színházban, 2016-tól a debreceni Csokonai Nemzeti Színházban játszott. 2018-ban Aase-díjat kapott.

Bicskei István búcsúztatása és temetése a magyarkanizsai temetőben április 29-én kilenc órakor lesz.