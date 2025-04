Márkó és Barna Síkideg Puzsér Róberttel: Milyen a jó propaganda?

Márkó és Barna vendége ezen a héten Puzsér Róbert volt az Akvárium klub színpadán. A kritikus mesélt arról, milyen volt főnöknek, kiderült, hogyan tud kormánypropagandát gyártani, Barna Puzsér-paródiájára pedig csak annyit mondott, itt rám már nincs szükség. Márkó és Barna legközelebb május 28-án lép majd fel élőben a Mad Garden Budában . Jegyek itt.

A Szemle rovatban volt olyan, aki arról írt, szex közben kérdezték meg tőle, hogy Gyurcsányra szavazott-e. Puzsér szerint statisztikailag a válasz várhatóan „nem” volt, hiszen „az a maradék hat ember, aki még Gyurcsányra szavaz”, már biztosan nem bújik ágyba. Volt, aki egy utcán látott patkány gazdáját kereste egy Facebook-csoportban, és fel sem merült benne, hogy lehet, hogy egy hétköznapi rágcsálóról van szó és nem egy házikedvencről. A fiúk kíváncsiak voltak, hogy a publicista vajon benne van-e asszonysutyorgós csoportokban, szokott-e sutyorogni, sutyis-e? Puzsér azt mondta, nem, neki van rendes terapeutája.

Puzsérpropaganda

A fiúk szerint recseg-ropog a kormányzat propagandája, ezért Puzsért kérték meg, hogy segítsen Rogán Antalnak, és néhány tényállást fogalmazzon meg a kormány szempontjából eladható módon. Így például ezt az állítást: „Az MNB-hez köthető a világ legnagyobb bankrablása, a Matolcsy-klán drága luxusingatlanokat és luxusautókat vásárolt a közpénzjellegét elvesztő kb. 500 milliárd forintból.” Puzsér így fordította le: „A magyarság azt óhajtja, hogy az ÁSZ, ami egy független szerv, járjon a végére ennek a visszaélésnek és derítse ki, hogy egyetlen fillér sem hiányzik a költségvetésből, és ami hiányzik, az Soros Györgynél van.” Az adásban még több hasonló izgalmas propagandaszöveg született.

Nemzetáruló falva

Márkó arról beszélt, hogy a szülei még olyan generáció volt, akik mindent lefordítottak, vagy legalábbis magyarítva mondtak, amit csak lehetett. Így született a „Szentmihályon presszó lesz” vagy „lesz tollkabátszex”. Márkó szerint mivel az Egyesült Államok mellett most Magyarország is világhatalommá kezd válni, mindent le kéne fordítani magyarra. Lehetne például a „Dance Monkey” című dal magyar címe, „Táncolj majom”, az „Africa”-nak, „Afrika”, a „Hit the road Jack”-nek pedig „Üsd meg az utat Jancsi”. A többieket arról kérdezte, Brüsszelt hogyan fordítanák le? Puzsér szerint lehetne például „Nemzetáruló falva”.

Puzsért az önigazult ideológiagyártás idegesíti fel. Azok az emberek, akik folyamatosan azt szajkózzák, hogy „bizony ők előre megmondták”. De miről árulkodik ez a mentalitás? Hát éppen nem arról, hogy az illető magabiztos a dolgában. Tipikus emberek például azok, akiknek gyerekük van és közben másokat is meg akarnak győzni, hogy vállaljanak gyereket.

Volt még szó a hatalmi hierarchiákról, a hangzatos, de értelmetlen elnevezésekről és arról is, hogy Puzsér milyen volt főnöknek.

