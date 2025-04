Szilágyi Mihály kalandos élete: egyszer hűséges családtag, máskor gaz ármánykodó

A Hunyadi család egyik legfontosabb szövetségese vitán felül Szilágyi Mihály volt, aki együtt harcolt Hunyadi Jánossal Nándorfehérvárnál, majd Mátyás trónra juttatásában is jelentős szerepet vállalt. Ennek ellenére közös története sógora fiaival nem oly rózsás, mint az elsőre tűnik, hiszen Hunyadi László halála is részben az ő döntéseinek következtében történhetett, a trónra került Mátyás pedig többször is ellentétbe került nagybátyjával, akit egy ízben még börtönbe is vetett. Szilágyi utolsó éveit mégis a török elleni harcnak szentelte, így történelmi megítélése, akár a régmúlt bármely fontos szereplőjének, se nem fekete, se nem fehér.