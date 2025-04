Több mint egy évtizedet kellett rá várni, de visszatért a 2000-es évek sztárzenekara

Még 2012-ben jelent meg a kanadai rockzenekar negyedik, Transit of Venus című nagylemeze, ami nem élhetett meg sok koncertet. Az évek óta mélyülő zenekari ellentét addig fajult, hogy a banda dalszerző énekese, Adam Gontier elhagyta a csapatot. Eleinte szólóprojektbe kezdett, majd 2015-ben megalapította a Saint Asonia nevű supergroupot – első felállásában a Staind és a Finger Eleven tagjaival –, de számos alkalmi együttműködésben is részt vett, amikre már a Three Days Grace hőskorában is volt pár példa, ha csak az olyan gigaslágereket nézzük, mint az Apocalyptica I Don’t Care című dala.

2012 után a Three Days Grace megmaradt tagjai új énekessel folytatták a közös munkát. Matt Walst, a banda basszusgitárosának, Brad Walstnak az öccse csatlakozott hozzájuk mint énekes és másodgitáros. Új frontemberükkel három lemezt adtak ki közösen, ezek a Human, az Outsider és az Explosions.

Bár a rajongók körében elismerésnek örvendett az új énekes, és a fiatalabb generációban is képes volt közönséget építeni, a csapat nem tudta kezdeti sikereit megismételni, épp ahogy a Saint Asonia sem érte el a Three Days Grace aranykorának hallgatottsági szintjét. Már 2022-ben elindult egy pletyka, miszerint tíz év után Adam Gontier és a zenekar dobosa, Neil Sanderson (a szóbeszédek szerint köztük volt a legnagyobb feszültség) egy asztalhoz ültek, és úgy döntöttek, maguk mögött hagyják a múlt sérelmeit.

Új formáció

Ez persze nem vetített előre semmilyen közös alkotói munkát, de kizárni sem lehetett egy visszatérő lemezt, ami sok rajongó fantáziáját elindította. A kívánság 2024-ben valóságossá kezdett válni, ahogy megjelent a Mayday című dal, ami mellé már a két frontemberes formációról osztottak meg képeket, miszerint Gontier és Walst osztozik majd az énekesi szerepen.

Ezzel párhuzamosan bejelentették Gontier stabil visszatérését és egy készülő, közös lemezt.

Ennek kiteljesedése a mostani európai turné, ahol rendhagyó módon épp Budapesten kezd a zenekar. Bár nem ez lesz az első eset, hogy a Three Days Grace a fővárosban lép fel – 2019-ben és 2022-ben már megfordultak itt –, Adam Gontier még sosem állt színpadra a banda frontembereként hazánkban.

Mivel a zenekar diszkográfiája majdnem fele-fele arányban (pontosabban 4:3 felállásban) osztozik az olyan lemezeken, ahol Gontier és Matt látta el az énekesi feladatokat, így kellően felosztható egy koncertszett a két frontember között. Bár a Mayday magában nem lett a banda legerősebb dala (több szempontból is hajaz korábbi munkáikra), arra remek példa, hogy a két énekes hangja meglepően jól működik együtt, így az érkező album dallamait érdemben és jól strukturáltan fel tudják majd osztani maguk közt.

Milliárdos megtekintés

A kanadai rockzenekar első lemezét (a 2003-as self-titled, Three Days Grace című albumot) még trió formációként jelentette meg, utána egészült ki a csapat Barry Stock gitárossal. A 2006-os One X, 2009-es Life Starts Now és 2012-es Transit of Venus már ebben a felállásban született, a 2025-ös új album viszont egy eddig váratlan eredményt hozhat.

A Matt Walst énekessel született három lemez jelentősen eltér hangzásban a banda korábbi, post-grunge / hard rock hangzásától, a mostani pedig várhatóan (kiindulva az új dalból) vagy a két időszakot keveri, vagy valami teljesen frisset fog hozni. Bár pontos dátumot még nem adtak meg az album megjelenéséhez, de mivel a zenekar 2003 óta tartja a háromévenkénti albumkiadást (amitől egyedül a Covid alatt tértek el), várhatóan még idén megérkezik az új korong.

A Three Days Grace mint a 2000-es évek egyik leghallgatottabb rockzenekara több milliárd Spotify-streamet és YouTube-meghallgatást tudhat magáénak.

Hogy visszatérésük mekkora sikert fog elérni, azt egyelőre nem lehet megjósolni. A csapat eddigi hét albuma közül majdnem mindegyik platina- vagy aranylemez lett az Egyesült Államokban és Kanadában, továbbá mindegyik toplistára került Európában, Ausztráliában vagy Amerikában.

(Borítókép: Three Days Grace)