„Még mindig sírok, ha újranézem” – Bucsa, egy népirtás szemtanúja

A valós események ihlette Bucha című 2023-as ukrán film megrázó bepillantást nyújt a Kijev környéki városokban történt népirtás borzalmaiba. A film magyarországi vetítésének alkalmából interjút készítettünk Oleksandr Szhurral, a film forgatókönyv írójával és producerével, aki személyesen is megélte a háború sújtotta Ukrajna fájdalmát, és most első kézből mesél a film keletkezésének hátteréről, saját fájdalmáról és az alkotás mondanivalójáról.

„Volt egy kislány, akinek az édesanyját a szeme láttára végezték ki az oroszok egy sötét pincében. A gyermeket fogolyként tartották tovább. A filmben is megjelenik az ő története – máig sírok, amikor újranézem azt a jelenetet” – ezekkel a megrendítő szavakkal idézte fel Oleksandr Szhur, a Bucha című film forgatókönyvírója és producere azt a jelenetet, amely számára a legfájdalmasabb az egész alkotásban. A jelenethez a Bucsát túlélő kislány egy videóinterjúban mesélte el élményeit, amely a mai napig élénken él a forgatókönyvíró emlékeiben.

Bucsa – ez a név mára az emberi kegyetlenség és a szívszaggató veszteség szimbóluma lett. A 2023-as, azonos című ukrán film nem csupán történetet mesél, hanem sebeket tép fel, amelyeket a világ sosem felejthet. A film valós események alapján készült. A 2022-es orosz megszállás idején civileket gyilkoltak, kínoztak meg az orosz katonák – a dokumentált bűncselekmények a nemzetközi közösséget is sokkolták.

A Bucha nem egy szokványos háborús film: sokkal több annál. Élő tanúságtétel arról az elképzelhetetlen brutalitásról, amely végigsöpört 2022 tavaszán. Bucsában civilek százait mészárolták le az orosz megszállók, megmutatva, milyen gyorsan válhat pokollá egy békés város élete. A film középpontjában Kostiantyn Gudauskas története áll, egy kazah állampolgáré, aki litván zsidó származásúként, amikor kitört a háború, a menekülés helyett az életét kockáztatva kezdett ukrán civileket menteni.

„Ő hazamehetett volna, nyugodtan elhagyhatta volna Ukrajnát, de úgy döntött, marad” – mondta Oleksandr Szhur.

Megértette: senki nem maradhat kívülálló.

Oleksandr Szhur számára a Bucha története nem csak szakmai feladat volt, hanem mély, személyes ügy is. A forgatókönyvíró és producer korábban hosszú éveken át a Kvartal 95 produkciós cégnél dolgozott Volodimir Zelenszkij elnök mellett, könnyed, humoros műsorokat és filmeket írva, de a háború kitörésekor tenni akart valamit. Bár Oleksandr Szhur nem katona, de a frontvonal közelében önkéntesként segített, így a maga is látta a háború pusztítását, azonban úgy érezte saját művészetén keresztül is segítenie kell hazáját.

„Szerzőként mindig át kell élned, amiről írsz” – mesélte.

De amikor a saját néped tragédiáját írod meg, az már nem szakma. Az már belül tép szét.

Az író az alkotás során szinte minden túlélővel személyesen konzultált, már akiket meg lehetett találni. A történetek, a párbeszédek, a fájdalom mind valódi – az ukrán hírszerzéstől kapott dokumentumokkal is alátámasztva.

A forgatókönyvírót személyes veszteség is vezette: néhány évvel ezelőtt elvesztette a lányát egy súlyos betegség következtében. Bár nem a háború vitte el őt, a fájdalom, amit átélt, mégis segített abban, hogy teljes szívvel át tudja érezni a bucsai tragédiák súlyát.

Átérzem, mit éreznek azok, akik soha többé nem ölelhetik meg a szeretteiket

– mondta halkan.

Bucsa nem csak Ukrajnáról szól

Sokan kérdezték tőle, nem túl korai-e filmet készíteni egy még zajló háborúról. Oleksandr Szhur szerint azonban épp most van itt az ideje, hogy a világ lássa az igazságot.

Régebben, a világháborúk idején, az emberek csak évekkel később tudták meg, mi történt valójában. Ma viszont azonnal meg kell mutatnunk a valóságot, mert az orosz propaganda minden erejével torzítani próbálja

– jegyezte meg, majd felelevenítette, hogy Charlie Chaplin is alkotott 1942-ben, még a háború idején, ahogyan a Casablanca is a világégés közben született.

A Bucha című filmet már a Vatikánban, az Európai Parlamentben, Washingtonban, a Harvardon és több más nagy presztízsű nemzetközi helyszínen is bemutatták. Az üzenete mindenhol egyértelmű volt.

Ez a film nemcsak Ukrajnáról szól. Ez a film a világ figyelmeztetése arra, hogy ha nem állítjuk meg a gonoszt, Bucsa bárhol újra megtörténhet.

Bár a Bucha egy rettenetes korszakot örökít meg, Oleksandr Szhur nem adta fel a reményt. Bízik benne, hogy egyszer ismét visszatérhet korábbi könnyedebb, humorosabb műfajához, amelyen még Zelenszkijjel együtt dolgozott a Kvartal 95 produkciós cégnél.

„Nehéz ilyen témákról írni, de amikor megakadtunk, akkor mindig arra gondoltunk, hogy van célunk, hiszen honfitársaink ott vannak a frontvonalakon és ez erőt adott, de amikor majd egyszer vége lesz ennek a rémálomnak, nagyon szívesen visszatérek a vidámabb történetekhez.”

Amikor arról kérdeztük, mit szeretne, hogyan érezzenek a nézők a film után, Oleksandr Szhur így válaszolt:

Ha ukránok nézik, szeretném, hogy újra érezzék az összefogás erejét. Ha külföldiek, szeretném, hogy megértsék: nem azért nincs béke, mert Ukrajna nem akarja. Azért nincs béke, mert Oroszország meg akarja semmisíteni Ukrajnát. És ha nem állítjuk meg, Bucsa mindenhol Bucsa lesz.

A film üzenete egyértelmű

„Az elmúlt évben 35-40 filmvetítésen vettem részt Amerikában, köztük a Kolumbiai Egyetemen, a Harvardon, a Kongresszusban. Ott nagyon világosan láttam: az amerikaiak is érzik, hogy ez a háború nem csak Ukrajnáról szól” – mondta. Szerinte az Egyesült Államok és Oroszország között zajló diplomáciai mozgások nem a gyors békéről szólnak, hanem a geopolitikai erőpróbáról.

„Oroszországnak soha nem Kína volt az ellensége” – fogalmazott élesen – „Mindig is Amerikát gyűlölte. Haragszanak a Szovjetunió széteséséért, és vissza akarják szerezni a befolyásukat a volt szovjet államok, köztük a balti országok és még Közép-Európa felett is.”

Oleksandr Szhur szerint az, ami ma zajlik, nem más, mint „egy játszma Putyin részéről”, és annak kimenetele messze nem biztos. Bár a háttérben folynak tárgyalások, Szhur úgy látja: Ukrajna sorsa még mindig függőben van, és a veszély nem múlt el.

Trump utóbbi megjegyzései is azt mutatják, hogy már ő is sejti: ez nem csak Ukrajnáról szóló játszma. Ez sokkal nagyobb tétre megy.

Ugyanakkor Oleksandr Szhur szerint a legfontosabb az, hogy Ukrajna ne veszítse el a nemzetközi figyelmet. Ezért is tartja elengedhetetlennek, hogy a Bucha című film minél szélesebb közönséghez jusson el:

A filmünkben világosan látszik, hogy az orosz hozzáállás mit jelent a gyakorlatban. Nem területszerzésről van szó. A cél Ukrajna eltörlése.

És ha a világ nem értelmezi helyesen ezt az üzenetet, akkor – ahogy fogalmazott – „Bucsa nem marad egyedül Bucsa. Bucsa lesz egész Ukrajna.”

(Borítókép: Oleksandr Szhur. Fotó: Németh Kata / Index)