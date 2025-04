Borbély Alexandra: Bevallom, nem szeretek a férjemmel dolgozni

2023 őszén indult ez Egy életem című színházi sorozat, amiben ismert művészek állnak színpadra, hogy egy stand up est keretein belül elmeséljék az életüket. Országszerte már több mint 50 ezer néző látta eddig a sorozat különböző előadásait. Most tovább bővül a repertoár. Ezúttal Magyarország talán legismertebb művészpárja, Borbély Alexandra és Nagy Ervin mesélnek az életükről egy megkomponált színházi este formájában sok-sok humorral és öniróniával. A stand up est premierje május 23-án 19 órától lesz a MOMKultban.