Steven Spielberg elárulta, melyik minden idők legjobb amerikai filmje

A Los Angeles-i Dolby Színházban szombaton megrendezett ceremónián számos hollywoodi híresség méltatta az öt Oscar-díjas filmest, A keresztapa-trilógia és az Apokalipszismost rendezőjét, akinek legutóbb a Megalopolisz című filmjét láthatta a közönség.

Steven Spielberg A keresztapát, Coppola klasszikus alkotását minden idők legjobb amerikai filmjének nevezte, De Niro tréfálkozva vetette az ünnepelt szemére, hogy csak A keresztapa második részében kínált neki szerepet, az elsőben még nem, Ford pedig meghatottan idézte fel az 1974-ben forgatott Magánbeszélgetés című filmet, amelyben együtt dolgozott a rendezővel.

George Lucas, Spike Lee, Dustin Hoffman, Al Pacino, Andy Garcia és Morgan Freeman is az ünneplők között volt. Az AFI életműdíját Lucas adta át Coppolának, régi barátjának, akivel 1969-ben együtt alapították meg saját produkciós cégüket, az American Zoetrope-ot.

Coppola a díjat átvéve köszönetet mondott a megjelenteknek.

Most már értem, hogy itt, ez a hely, amely megteremtett engem, az otthonom, valójában nem is egy hely, hanem ti vagytok – barátok, kollégák, tanárok, játszótársak, családtagok, szomszédok, minden gyönyörű arc –, akik üdvözlik a visszatérésemet. Nem vagyok és soha is nem leszek más, mint egy közületek