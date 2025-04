Jackie Chan életművét ünnepli Európa egyik legjelentősebb filmfesztiválja

A Locarno Filmfesztivál szervezői kedden jelentették be, hogy a svájci filmünnep egyik fénypontjaként életműdíjjal tisztelegnek a kínai akciófilmek meghatározó alakja előtt. A The Hollywood Reporter információi szerint Chan a díj átvétele mellett augusztus 10-én egy nyilvános beszélgetésen is részt vesz, ahol a rajongók közelebbről is megismerhetik a filmlegendát.

Előtte és utána

Giona A. Nazzaro, a Locarno Filmfesztivál művészeti igazgatója különleges méltatással illette a filmcsillagot: „Rendező, producer, színész, forgatókönyvíró, koreográfus, énekes, sportoló és vakmerő kaszkadőr – Jackie Chan nemcsak a kortárs ázsiai film kulcsfigurája, hanem olyan művész is, akinek hatása újraírta Hollywood szabályait.”

A művészeti igazgató szerint Chan művészete korszakalkotó jelentőségű, és mint mondta: „a filmben van egy Jackie Chan előtti és egy Jackie Chan utáni korszak.” Nazzaro kiemelte, hogy Chan „tiszta komikus tehetségként magába szívta Buster Keaton és a korai film leckéit, olyan remekműveket alkotva, amelyek világszerte rabul ejtették a közönséget. A klasszikus musicalekhez méltó érzékenységgel alakította ki az emberi test mozgásának példátlan költészetét”.

Kelet és Nyugat között

Jackie Chan jelentősége abban is rejlik, hogy sikeresen hidalta át a keleti és nyugati filmművészet közötti szakadékot. A Locarno Filmfesztivál közleménye „ázsiai megasztárnak, mesteri filmkészítőnek és hollywoodi oszlopnak” nevezte a színészt, aki „közel 60 éve a világ egyik legfelismerhetőbb arca”.

Chan az 1960-as években gyerekszínészként kezdte pályafutását, majd 1978-ban aratta első jelentős sikereit a Snake in the Eagle’s Shadow és a Részeges karatemester című filmekkel. Az 1990-es évekre már Ázsia legjövedelmezőbb akciósztárjává vált, majd hollywoodi karrierje is beindult. A Csúcsformában (1998) című vígjáték végleg megszilárdította Chan helyét globális szupersztárként.

Saját maga végezte a kaszkadőrmutatványokat

A Locarno Filmfesztiválon bemutatásra kerülő két film Chan pályafutásának meghatározó alkotásai. Az 1983-as A nagy balhé, amelyben egy 19. századi hongkongi tengerészrendőrt alakít, már megmutatta rendkívüli tehetségét az akció és vígjáték ötvözésében. Az 1985-ös Rendőrsztori pedig sokak szerint legjobb filmje, amely egy becsületes rendőr történetét meséli el, aki egy kábítószer-kereskedő ellen harcol.

Chan a kamera mögött is jelentős alkotásokat hozott létre, olyan filmek rendezőjeként, mint az említett Rendőrsztori és az Istenek fegyverzete (1986). Egyedi stílusa ötvözi a lenyűgöző akrobatikát, a precízen koreografált harcjeleneteket és az önironikus humort. Filmjeiben gyakran saját maga végezte a veszélyes kaszkadőrmutatványokat, ami növelte hitelességét a rajongók szemében.

A fesztivál és korábbi díjazottak

A Pardo alla Carriera díjat az Ascona-Locarno Turisztikai Hivatal támogatásával adják át, és a filmművészet kiemelkedő alakjait ismerik el vele. Jackie Chan olyan illusztris társasághoz csatlakozik, mint Francesco Rosi, Bruno Ganz, Claudia Cardinale, Johnnie To, Harry Belafonte, Jane Birkin, Costa-Gavras, és a tavaly díjazott bollywoodi ikon, Shah Rukh Khan.

A 78. Locarno Filmfesztivált augusztus 6. és 16. között rendezik meg Svájc festői városában. Az esemény nemcsak Chan kivételes karrierjét ünnepli, hanem reflektorfénybe állítja az ázsiai filmművészet globális hatását is.