Film készült Puskás Ferenc Ausztráliában töltött éveiről

Puskás Ferenc ausztráliai edzői pályafutásáról készült dokumentumfilm, amelyet vasárnap Budapesten is bemutattak. A film a legendás magyar futballista dél-ausztráliai éveit és a South Melbourne Hellas csapatánál elért eredményeit dolgozza fel.

A Cinema MOM dísztermében megtartott vetítésen az alkotók, Cameron Fink és Tony Wilson is jelen voltak. A dokumentumfilm az 1989 és 1992 közötti időszakot mutatja be, amikor Puskás Ferenc a South Melbourne Hellas labdarúgócsapatának vezetőedzője volt.

A film külön figyelmet fordít a jelenleg a Tottenham Hotspurt irányító Ange Postecogloura is, aki játékosként Puskás Ferenc irányítása alatt futballozott – számolt be a TV2. A film a közelmúltban a Pápai Nemzetközi Történelmi Filmfesztivál közönségdíját is elnyerte.

A vetítésen több meghívott vendég is felszólalt, köztük Szöllősi György, a Puskás-örökség nagykövete, valamint Gyurta Dániel, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Sportdiplomáciai Főosztályának vezetője. A rendezvényen részt vett Ana Centilmen ausztrál diplomata is.

Puskás Ferencet a mai napig olyan öröm és tisztelet övezi világszerte, amit nagyon nehéz szavakba önteni. Ő a legnagyobb hungarikumunk

– fogalmazott Gyurta Dániel.

A film készítői szerint Puskás Ferenc edzői tevékenysége Ausztráliában kevéssé ismert, noha vezetése alatt a South Melbourne Hellas bajnoki címet nyert, és jelentősen nőtt a klub mérkőzéseinek nézettsége is. A produkció archív felvételeket, interjúkat és helyszíni jeleneteket használ, hogy bemutassa a magyar futballista utolsó edzői korszakát, valamint hatását az ausztrál futball fejlődésére. Szöllősi György a filmmel kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy

mi, magyarok akkor hisszük el igazán, hogy valami nagyszerűt alkottunk, ha ezt mások mondják rólunk.

A film magyarországi forgalmazásáról egyelőre nincs hivatalos információ.