Gyerek rongált meg egy 50 millió eurós Rothko-festményt egy holland múzeumban

Egy gyerek rongált meg egy Mark Rothko által festett, akár 50 millió eurót is érő képet a rotterdami Boijmans Van Beuningen Múzeumban. A festmény az intézmény nyilvánosan látogatható raktárában lógott, amikor egy „óvatlan pillanatban” megsérült.

A múzeum szóvivője az Algemeen Dagblad című holland lapnak úgy nyilatkozott: jelenleg vizsgálják, mi legyen a következő lépés Rothko Szürke, narancssárga gesztenyebarna alapon, 8. szám című művének ügyében. A festmény alsó részén, a lakkozatlan festékrétegen apró karcolások keletkeztek – tudta meg a BBC.

A szóban forgó alkotás az absztrakt expresszionizmus egyik ikonikus darabja, amely hatalmas, matt színmezőivel különösen érzékeny bármilyen sérülésre. Sophie McAloone, a Fine Art Restoration Company restaurálási vezetője szerint

a lakkozás hiánya miatt még a legapróbb karcolás is jól látható, és komolyan befolyásolja a festmény vizuális hatását.

A most megrongált alkotás egy válogatás részeként szerepelt a múzeum egyik különleges kiállításán, amely a közönség kedvenceit mutatta be. A látogatók számára megnyitott raktár azonban kérdéseket vet fel a hasonló intézmények gyakorlatával kapcsolatban. Jonny Helm, egy londoni restauráló cég szakértője arra figyelmeztetett, hogy a hasonló nyitottságot tervező brit múzeumok – például a British Museum vagy a V&A East – most valószínűleg újragondolják koncepciójukat. A Boijmans Van Beuningen Múzeum egyelőre nem közölte, kit tesz felelőssé a károkért.

Korábban állítottak ki számlát olyan látogatóknak, akik véletlenül megrongálták valamelyik műalkotást

2011-ben például egy turistától kérték el a javítás költségeit, miután rálépett Wim T. Schippers Pindakaasvloer Mogyoróvajas padló című installációjára. Rothko Szürke, narancssárga gesztenyebarna alapon, 8. szám című festménye jelenleg restaurálás alatt áll. A múzeum abban bízik, hogy a mű a jövőben újra megtekinthető lesz – de addig is a látogatók talán óvatosabban lépnek majd a raktárak közé.

Nem ez az első alkalom, hogy Rothko művei hasonló sorsra jutnak. 2012-ben a londoni Tate Modern galériában Wlodzimierz Umaniec szándékosan rongálta meg Rothko Fekete a gesztenyén színen című képét, ami után két év börtönre ítélték. A javítás akkor 200 ezer fontba került és 18 hónapot vett igénybe.