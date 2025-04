Ötven éve ugyanazon a munkahelyen dolgozik, és nem bolondult meg

Rényi Ádám szerzőként maga is színházi ember, érti és érzi tehát a színházi dramaturgiát, ő is tudja, nem lehet akárhogyan „bejönni” akár egy jelenetbe, akár egy könyvbemutatóra. Amikor tehát – a neve elhangzásakor – Szirtes Tamás rendező, a Madách Színház igazgatója farmerban és ruganyos léptekkel megérkezett a beszélgetőasztalhoz, az első kérdése ez volt hozzá:

Így kell jól bejönni?

Szirtes Tamás pedig, aki mindent tud a színházról – amellett, hogy jót nevetett a felvetésen –, nem hagyott kétséget afelől, hogy a bejövetel fontos, ugyanis „az ajtótól az asztalig el kell jutni”. Ugyanilyen fontos az előadás végi tapsrend, nem véletlen, hogy Molnár Ferenc belerendezte magát a tapsrendbe, mert egyáltalán nem volt mindegy, szerzőként mikor és hogyan hívják be meghajolni.

Nem fogja beperelni

Ennél a pontnál máris elérkeztünk a könyv – egyik – lényegéhez, vagyis hogy Szirtes Tamásnak a legtöbb szituációról eszébe jut egy színházi történet, amit aztán olyan élvezetesen ad elő, hogy minden szünet, mondat és poén a helyén van. Ezeket a történeteket hallgatta egy éven át Rényi Ádám, miután meggyőzte Szirtes Tamást, hogy ezentúl úgy beszélgessenek, hogy ott van velük egy magnó is. A végső érv az volt, hogy ha a színházigazgató úgy dönt, akkor legfeljebb nem lesz belőle könyv,

Rényi pedig ezért nem fog megharagudni, nem fogja beperelni – ha csupán jókat beszélgetnek, neki már az is bőven megéri.

A könyv elkészült, és a – színházi dramaturgiához értő – szerző a végén, a csattanónál kezdte az Ő, Szirtes Tamás című kötet bemutatását. Mert bár a rendező egyetlen történetéből is lehetne könyvet írni, ebben meg van ezer, a lényeg mégsem ez.

A könyv arra tanít, hogyan kell élni. Amikor az emberben tudatosodik, hogy nem végtelen ez az egész, és elgondolkodik, hogy mit csinált jól és mit nem

– mondta Rényi Ádám, aki a mai napig meghatódik a könyv utolsó két oldalán, amiből mély emberség árad, béke az élettel. Mintha a szerző is arra gondolt volna, hogy nincs (már) sok időnk beszélgetni, a lényeget jobb minél előbb közölni.

Színházi tolvajnyelv

No, de a színházi dramaturgia mégis azt kívánja, hogy előbb a könyv egészéről essék szó: miről is beszélgettek ők egy éven keresztül? Természetesen elsősorban a színházról, de arról is őszintén. Szirtes Tamás sokáig nem értette a színházi tolvajnyelvet, és most elmesélte, hogy nehéz volt megkapaszkodnia a színház világában. Sokáig semmi mást nem csinált, csak figyelt.

Tolnay Klári mondta nekem egyszer, hogy »fiam, én teljesen tehetségtelen vagyok, de ezt senki nem vette észre«. Szóval ebben lehetett bízni, ebben a nem észrevevésben

– mesélte nevetve Szirtes.

Ez a figyelem, folyamatos tanulás és kíváncsiság a 81. évét taposó rendezőben a mai napig megvan. „A kíváncsiság életkorfüggő, ha nem vigyázunk, akkor megszűnik” – adott máris egy jó tanácsot az élethez. Mert ha elmúlik belünk a kíváncsiság, akkor megkeseredünk, Szirtest pedig a mai napig érdekli a szakmája. A könyvbemutató közönségének is lelkesen mesélte, hogy a színpadon lehet valamit így is, meg úgy is csinálni, de jól csak egyféleképpen lehet. „Semmi nem mindegy.”

Elmesélte, hogy Puskin, miután befejezte az Anyegint, lobogó hajjal szaladt Szentpétervár utcáin, és azt üvöltötte, hogy „Tatjána elhagyta Anyegint!”, annyira átélte, amit saját maga írt. Erre az átélésre van szükség, de Szirtes Tamás azt is bevallotta: „Nehéz, hogy egy színház örömteli legyen, ahhoz nagyon sok minden kell.” Hiszen a végső cél a katarzis, lemérhető, hogy valami hatott-e vagy sem, és egy előadást el is lehet rontani.

Régi barátok és karrier

De mégis honnan tudja egy rendező, hogy amit csinál, az jó-e vagy sem? „Az operaház fantomja olvasópróbáján éreztem először azt, hogy megvan, tudom, mit kell csinálni.” „Hány éves voltál ekkor?” – kérdezte Rényi Ádám. „59” – válaszolta Szirtes, aki szerint a rendező általában „egy erőszakos, gátlástanul küzdő okostojás”, amit a tapasztalt színészek azonnal megéreznek.

A beszélgetésen szó esett az igazgató magányosságáról is, amit Szirtes szintén egy Molnár Ferenc-drámával érzékeltetett: amikor az Egy, kettő, három című egyfelvonásosban a taxisofőrből előkelő üzletembert csinálnak, az ráborul az asztalra, és zokogva kérdezi, hogy mi lesz így a régi barátokkal, és azt a válasz kapja, hogy „hja, régi barátok és karrier az nem megy együtt”. Arra a kérdésre, hogy megéri-e, Szirtes Tamás így válaszolt: „bőven”. A színháznak adta az életét, és ezt egy percig sem bánta meg.

Szeretni vagy elviselni az életet

A könyv nem időrendben követi a rendező életútját – ami persze így is kirajzolódik –, ezért bárhol ütjük fel, biztosak lehetünk benne, hogy olvasmányos, szórakoztató és elgondolkodtató történeteket kapunk a Szirtes Tamásra jellemző humorral, éleslátással és öniróniával. Nyugodtan beleolvashatunk a végébe, ha az kelti fel először az érdeklődésünk, mert onnan közelítve is kedvet fogunk kapni az egész könyvhöz.

Azokon a bizonyos utolsó oldalakon pedig Szirtes elmeséli,

milyen az, ha valaki ötven éve ugyanazon az útvonalon megy be a munkahelyére.

Szerinte aki ötven évig egy helyen dolgozik, valószínűleg megbolondul, főleg, ha művészemberről van szó – vele ez állítólag nem történt meg, írja viccesen. A Madách Színházban, ahol az utóbbi húsz év sikereit a musicalek adták, minden új, és mégis minden biztonságot adóan ismerős, a falak Domján Edit nevetését őrzik.

Szirtes Tamás mindemellett elmeséli, hogyan dolgoztatja a fizikumát és a képzeletét, miért nem szeret pihenni, miért alkalmatlan a nyaralásra, és miért nem ad magának módot az unalomra. Miért nem őriz sérelmeket, de hogyan tartja karban az erővel őrzött kíváncsiság. „Nem elviselni akarom az életet, hanem szeretni” – írja, és mindent meg is tesz, hogy ez így legyen. Hogy ez pontosan mi, erről szól a könyv.

Rényi Ádám: Ő, Szirtes Tamás – Egy színházi életről és az élet színházáról

21. Század Kiadó, 2025

297 oldal

(Borítókép: Szirtes Tamás és Rényi Ádám. Fotó: Tövissi Bence / Index)