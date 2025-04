2025-ben a tehetség önmagában már nem elég

Tíz év után, a One Magyarország főtámogatásával tér vissza a Ki Mit Tube. A YouTube felületére tervezett videós tehetségkutató célja, hogy egy új generáció is megmutathassa tehetségét, ezt pedig (a televíziós formátumokkal szemben) teljesen self-made módon, korlátok nélkül tegye. Az online tehetségkutató kapcsán felmerülhet a kérdés, mi számít 2025-ben tehetségnek: ennek jártunk most utána.