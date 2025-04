Meghalt Priscilla Pointer, a Dallas színésznője

„Priscilla Pointer, az elismert színpadi, televíziós és filmes színésznő, valamint David, Katie és Amy Irving édesanyja békésen távozott álmában 100 évesen – hogy két imádott férjével és a sok kutyájával újra találkozhasson. Nagyon fog hiányozni” – írta megható posztjában a halálának hírét közzétevő Amy Irving. Fia, David Irving az USA Todaynek megerősítette, hogy Pointer április 28-án természetes halált halt egy ridgefieldi idősek otthonában.

Priscilla Pointer 1924. május 18-án született New Yorkban művész szülők gyermekeként. Bár filmes karrierje igazán csak az 1970-es évektől lendült fel, színpadi pályája már az 1950-es években elkezdődött. 1952-ben férjével, Jules Irvinggel közösen alapította meg a San Francisco Actors Workshopot – a műhely egyike volt a korszak legfontosabb progresszív színházi műhelyeinek.

Broadway-debütálására 1965-ben került sor a Danton halála című darabban, majd a Yerma, a Vágy villamosa és a The Time of Your Life című előadásokban is szerepelt.

A filmvásznon és a tévében is komoly sikereket aratott: olyan produkciókban láthattuk, mint a Carrie (1976), Mommie Dearest, a Blue Velvet vagy a Rémálom az Elm utcában 3. Leghosszabb televíziós szerepe a Dallashoz köthető:

1981 és 1983 között 44 epizódon át formálta meg Rebecca Barnes Wentworth karakterét.

Pointer három gyermek édesanyja volt: Katie, David és Amy. Amy Irving, aki később szintén sikeres színésznő lett, sokszor dolgozott együtt édesanyjával. „A szüleim figyelmeztettek, milyen nehéz szakma a színészet, és biztosítani akarták, hogy megfelelő képzést kapjak” – mesélte Amy a People magazinnak még 1978-ban. Közösen hat alkalommal tűntek fel együtt a vásznon – például a Carrie, a Country Texasban és az Elsodorva című filmekben.

Férje, Jules Irving 1979-ben halt meg. Ezt követően Pointerre újra rátalált a szerelem egy régi barátjában, Robert Symondsban, akit még 1954-ben ismert meg, amikor mindketten San Franciscóban játszottak. Később összeházasodtak, és 18 éven át éltek együtt, Symonds 2007-es haláláig.

Pointer halálhírére számos kollégája és tisztelője reagált. A Dallas-beli kolléganője, Victoria Principal így emlékezett meg róla: „Priscilla Pointer, a kedvenc tévés anyukám, egy csodálatos nő ma elhunyt. Őszinte részvétem Priscilla egész családjának. Mindig különleges helye lesz a szívemben. Nyugodjon békében.”