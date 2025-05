Meghalt az amerikai zenei élet egyik meghatározó karaktere

82 éves korában meghalt David Briggs, legendás billentyűs. David nagy név volt az amerikai zenei életben, karrierje alatt többek között együtt dolgozott Dolly Partonnal és Johnny Nash-el is. Az alabamai Muscle Shoalsban kezdett el zongorázni, majd a 60-as években Nashville-be ment, hogy stúdiózenészként dolgozzon – írja a The New York Times.

1964-ben Tommy Roe kísérőzenekarában játszott, amikor az amerikai énekes és dalszerző a Beatles első amerikai koncertjét nyitotta meg. A következő évben pedig már Elvis Presleyvel dolgozott együtt. David zongorázott az énekes 1966-os Love Letters című kislemezén, a közös munka pedig annyira jól sikerült, hogy egészen az énekes 1977-es haláláig együtt zenéltek.

Hosszú pályafutása alatt David számos slágeren dolgozott, többek között Dolly Parton Coat Of Many Colors és Jimmy Hughes Steal Away című dalán. Olyan nagy cégek számára is írt és hangszerelt reklámdalokat, mint a KFC és a Coca-Cola.

Társtulajdonosa volt a Willin' David Music nevű kiadónak, az egyik leghíresebb zeneszámuk, a Up Where We Belong pedig az 1982-es Richard Gere-filmben, a Garni-zónában szerepelt.

Kyle Young, a Country Music Hall of Fame and Museum vezérigazgatója egy nyilatkozatában azt mondta, hogy „David Briggs bármilyen stílusban tudott billentyűs hangszereken játszani”. Több mint négy évtizedes karrierje alatt pedig számtalan country, R&B, rock és pop felvételen hallható a munkássága.