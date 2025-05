A PEN America szerint az amerikai írók egyre nagyobb veszélyben vannak a szólásszabadság világszintű visszaszorulása miatt, amely olyan országokban is megjelent, amelyek korábban a korlátlan véleménynyilvánításról és a nyitottságról voltak híresek – olvasható az érdekvédelmi szervezet közleményében.

Bebörtönzött írók

A PEN America aggódik a Trump-adminisztráció részéről felmerülő fenyegetés miatt, miután közzétette éves indexjelentését a szólásszabadságról, amelyből kiderült, hogy a világszerte bebörtönzött írók száma hatodik éve folyamatosan nő, 2024-ben 375 írót börtönöztek be, szemben az egy évvel korábbi 339-cel. A 35 oldalas jelentés a Donald Trump január 20-i hivatalba lépése előtti időszakot öleli fel, és azt mutatja, hogy

ismét Kína börtönözte be a legtöbb írót, szám szerint 118-at, szemben az egy évvel korábbi 107-tel.

Irán 43-at tett hűvösre tavaly, ez a szám kevesebb a korábbi 49-hez képest, de meg kell jegyeznünk, hogy a szabadon bocsátottakat azzal a feltétellel engedték el, hogy gyakorlatilag hallgatásra kényszerítették őket.

Izrael az ötödik helyen áll, 21 íróval a rácsok mögött, köztük nyolcan adminisztratív őrizetben vannak, amely önmagában ellentmond azzal, hogy az ország demokráciát hirdetve tiszteletben tartja a szólásszabadságot. A lista „előkelő” helyén szerepel még Oroszország, Szaúd-Arábia, Egyiptom és a NATO-tagállam Törökország.

Autoriter tendenciák

Bár a jelentés nem említi, hogy Donald Trump amerikai elnök irányítása alatt a szólásszabadság milyen veszélyeknek van kitéve az Egyesült Államokban, egy jövőbeli szigorítás lehetőségére azonban egyértelműen utal. A PEN szerint a geopolitikai viszonyok változásával az autoriter tendenciák már olyan országokban is megjelentek, amelyekre egykor a szabad véleménynyilvánítás példájaként tekintettek, és ezáltal most az írók is egyre több államban kerülnek az elnyomás célkeresztjébe.

A kormányok tisztában vannak a szavak erejével, hogy az írók képesek megfogalmazni a történelmi igazságokat, hangot adni a háttérbe szorított narratíváknak, és felelősségre vonni az intézményeket.

A közlemény hozzáteszi, hogy a demokráciák lassan értették meg, hogy az írók elleni támadások az emberi jogok, a demokrácia és a szabad véleménynyilvánítás elleni szélesebb körű támadások előfutárai és következményei is.

Egy interjúban Karin Deutsch Karlekar, a PEN America írói igazgatója azt mondta, valószínűleg csak idő kérdése, hogy az amerikai adatbázisukban szereplő írókat is őrizetbe vegyék.