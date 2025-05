A megszűnés szélén az ország egyik legsikeresebb zenekara

A 2010-ben alakult Anima Musicae Kamarazenekar több nemzetközi verseny és hazai díj kitüntetettje, Magyarország és Európa nívós koncerthelyszíneinek állandó szereplője. A Junior Prima és Artisjus-díjas együttes fellépett többek között a bécsi Musikverein, a berlini Philharmonie és a lipcsei Gewandhaus színpadán is, koncerteztek Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban, Portugáliában, Marokkóban, Törökországban, és szomszédos országok jelentős fesztiváljain is felléptek. Emellett ifjúságnevelő, valamint karitatív tevékenységeket is végeznek.

A teljes megszűnés határán

Évek óta önálló koncertsorozatuk van a Zeneakadémia Nagytermében és a Nádor Teremben, gyakran hallhatóak az Óbudai Társaskörben. Fennállásuk óta olyan világhírű művészekkel koncerteztek, mint Baráth Emőke, Baráti Kristóf, Bogányi Gergely, Sir James Galway, David Grimal, Kelemen Barnabás, Szergej Nakarjakov, Perényi Miklós, Rados Ferenc, Rolla János, Shlomo Mintz, Alexander Sitkovetsky, Kirill Troussov, Várjon Dénes, Várdai István és Vásáry Tamás. Hazai és nemzetközi fesztiválok rendszeres meghívottjai, több éve rezidens zenekara a Kelemen Barnabás–Kokas Katalin nevével fémjelzett Fesztivál Akadémia Budapestnek és a Szent Gellért Fesztiválnak, de felléptek már az „MVM Zenergia” jótékonysági koncertjén is. Számos lemezfelvételük jelent meg a Hungaroton gondozásában, de a NAXOS és az Ongaku Records is rögzítette játékukat. Fontos megjegyezni, hogy 2023-ban 115 fellépéssel, 2024-ben 98 eseményükkel a legfoglalkoztatottabb hazai kamarazenekarrá váltak.

Sajnos mostanra drámai fordulat állt be a zenekar életében: április elsejével megszűntek az Anima Musicae Kamarazenekar művészeinek állásai.

Az együttes állami támogatása 2022 óta – a növekvő fellépésszám és elismertség mellett – folyamatosan csökkent. 60-ról 50-re, majd 40 millió forintra. Köztudomású, hogy eközben a működési költségek az inflációs folyamatok hatására jelentősen megnőttek: G. Horváth László szerint konkrétan a kétszeresére. A zenekar vezetője úgy véli, 30 millió forintos azonnali gyorssegély kell a megszűnés elkerüléséhez. A kiemelt kategóriájú kamarazenekarok jövőjére nézve pedig évi 150 millió forintos állami támogatás szükséges a biztonságos állandó működéshez.

Az elmúlt években már több mint 100 különböző magyar településre eljuttattuk a magas színvonalú klasszikus zenét, bizonyos szempontból az ország kamarazenekarának érezzük magunkat. Bízunk a kormányzati jó szándékban és abban, hogy a Kulturális és Innovációs Minisztériumban megoldást találnak a problémánkra. Állás nélkül nem tudjuk tovább folytatni a missziónkat, piaci alapon természetesen lehet koncerteket szervezni, de előre tervezhető, kiszámítható jövedelmet, bért adni – ami a közösség megtartásának feltétele – lehetetlen. Ehhez elengedhetetlen az állami kultúrafinanszírozás felosztási szabályzatának megreformálása

– fogalmazott az Index kérdéseire válaszolva G. Horváth László.

Az Anima Musicae Kamarazenekar nincs egyedül, hiszen a kamarazenekari szegmens más együttesei is hasonló problémákkal küzdenek.

(Borítókép: Az Anima Musicae Kamarazenekar. Fotó: Anima Musicae Kamarazenekar )