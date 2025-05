Lakástűzben meghalt Jill Sobule énekesnő

Jill Sobule énekes-dalszerző 66 évesen hunyt el saját lakásában, miután tűz ütött ki, holttestét csütörtökön találták meg Woodburyben. A hatóságok még vizsgálják a tűz okát. Halálhírét menedzsere, John Porter erősítette meg egy helyi minnesotai lapnak.

Jill Sobule az emberi jogok szószólója volt, zenéje átszövi kultúránkat. Nagyon jól éreztem magam, amikor vele dolgoztam. Egy ügyfelet és barátot veszítettem el. Remélem, hogy a zenéje, az emléke és az öröksége tovább él és másokat is inspirál

− mondta Porter a Hollywood Reporter című lapnak adott nyilatkozatában.

Az énekesnő honlapja szerint pénteken lépett volna fel szülővárosában, Denverben, ahol a F*ck 7th Grade című önéletrajzi ihletésű musicaljének dalait mutatta volna be, amelyet 2023-ban Drama Desk díjra jelöltek.

A dalszerző változatos zenét írt, intim témáktól kezdve a szociális tudatosságig terjedt albumai sokszínűsége. Pályafutása 1990-ben kezdődött a Things here are different című albumával, melynek producere Todd Rungren volt.

1995-ben jelent meg Clueless című albuma, melyen két legnagyobb slágere szerepelt, a Supermodel és az I kissed a girl, utóbbit sokan az első nyíltan LMBTQ-tematikájú dalnak tartanak, és 2008-ban Katy Perry is feldolgozta.