Ozzy Osbourne az egészségügyi gondjai mellett is színpadra áll a Black Sabbath utolsó koncertjén

A The Guardiannek adott interjúban az énekes részletesen beszámolt arról, hogyan készül a koncertre. „Súlyzózom, biciklizem, és van egy srác, aki nálam lakik és velem edz. Van egy énektanárom is, aki hetente négyszer jár hozzám, hogy megtartsa a hangomat” – fogalmazott Ozzy Osbourne, aki a hosszú kórházi kezelések és rehabilitáció után most napi szinten dolgozik azon, hogy fizikailag bírja a fellépést.

A Black Sabbath frontembere ugyanakkor nem kertel, teljes koncertet nem fog tudni adni.

Csak pár dalt fogunk játszani. Nem akarom, hogy az emberek azt gondolják, hogy átverjük őket – ez inkább egy ízelítő lesz: kapnak majd néhány dalt Ozzytól és a Sabbathtól

– jelentette ki.

A koncert jelentőségét tovább növeli, hogy a Black Sabbath utoljára léphet együtt színpadra. A zenekar még 1968-ban alakult Birminghamben, és Osbourne hangjával a hard rock és heavy metal műfaj úttörőivé váltak. A kezdeti sikeres korszak után az énekes 1979-ben kilépett, majd 1997-ben tért vissza. Utoljára 2017-ben játszottak együtt.

Bár az utóbbi években Ozzy Osbourne állapota folyamatosan romlott – több műtéten esett át, tüdőgyulladással és fertőzésekkel küzdött, valamint Parkinson-kórt is diagnosztizáltak nála –, a koncerthez fűzött remények azonban még mindig motiválják.

A feleségem, Sharon úgy képzelte el ezt a koncertet, mint egy célt, amiért érdemes reggel felkelni

– mondta Ozzy Osbourne.

A fellépéssel kapcsolatban azonban nem mindenki ennyire optimista. A Tool frontembere, Maynard James Keenan a héten kételyeit fejezte ki Osbourne állapotával kapcsolatban: „Megtiszteltetés, hogy részese lehetek, de valahogy a legrosszabbra készülök, miközben remélem a legjobbat.”

(Borítókép: Ozzy Osbourne 2024. október 19-én Clevelandben, Ohio államban. Fotó: Dia Dipasupil / Getty Images / The Rock and Roll Hall of Fame)