A Vígszínház kihirdette az új évadát

Új magyar dráma, Z generációs átirat, Shakespeare-vígjáték, kiber-romkom, korrupciós komédia és egy világhírű regény adaptációja is szerepel a Vígszínház jövő évadának bemutatói között. A @LL3t4rgIA ifj. Vidnyánszky Attila, a Falstaff Valló Péter, a Frankenstein – A modern Prométheusz Hegymegi Máté rendezésében lesz látható a Vígszínházban a 2025/26-os évadban. A Pesti Színházban Kincses Réka a Madame Tartuffe című tragikomédiát, Szabó Máté a Robotikát, míg Máté Gábor Az államtitkár urat rendezi. A Házi Színpadon Pass Andrea a Könnyűvel indul című lírai abszurdot, míg Nagy Péter István a Rebbenő pillantások a kihalás pereméről című szatírát állítja színpadra. Már 510 fa áll a Víg-Erdőkben. A hagyományokat folytatva a 129 éves színház születésnapja alkalmából idén a társulat tagjai 129 facsemetét ültettek el a 10 millió Fa Alapítvány szakmai támogatásával.

A Vígszínház 129. születésnapján tartott ünnepi rendezvényen Rudolf Péter bejelentette az új évad tervezett bemutatóit. Georg Büchner huszonhárom évesen írta a Leonce és Léna című komédiáját, amelyben két fiatal úgy dönt, elmenekülnek a felnőtt élet felelőssége elől. Az ifj. Vidnyánszky Attila által rendezett @LL3t4rgIA is erről a két kamaszról szól.

Bez∞molunk a g4p_be az erettseg.izø gen-z* & a cringy b∞m3rek** kȍzȍtt, bruh!!!!!!

Aki ezt a mondatot nem tudja értelmezni, annak is melegen ajánlják az előadást. Pont ezért. Az éretlen komédia a zések és a boomerek, vagyis Medveczky Balázs, Márkus Luca, Ötvös András, Kovács Patrícia, Gyöngyösi Zoltán, Waskovics Andrea, Borbiczki Ferenc, Petrik Andrea, Karácsonyi Zoltán, Zoltán Áron, Kútvölgyi Erzsébet, Csapó Attila, Szász Júlia, Kovács Tamás, Böröndi Bence és Szabó Sebestyén László szereplésével lesz látható.

Jómódú szépasszonyok ostroma

A botrányos nőügyeiről és kocsmai tivornyáiról híres Sir John Falstaff öregségére dicstelenül és nincstelenül visszavonul a Térdszalaghoz címzett windsori fogadóba. Hogy vagyoni helyzetét megszilárdítsa, Falstaff ostromolni kezd két köztiszteletben álló, jómódú szépasszonyt, és ezzel – hűen önmagához – újabb botrányba keveredik. A Vígszínházban novemberben

William Shakespeare egyik legnépszerűbb vígjátéki hősének mulatságos történetét mutatják be Falstaff címmel

Valló Péter rendezésében, Hegedűs D. Géza, Kovács Patrícia, Balázsovits Edit, Ötvös András, Sághy Tamás, Hegyi Barbara, Szász Júlia, Orosz Ákos, Zoltán Áron, Wunderlich József, Borbiczki Ferenc, Ertl Zsombor, Gyöngyösi Zoltán, Karácsonyi Zoltán, Bölkény Balázs, Gados Béla és Virágh Panna előadásában.

Frankenstein

Mary Shelley 19 évesen írta világhírű regényét, az ebből készült új vígszínházi változat, a Frankenstein – A modern Prométheusz teremtő és teremtmény, szeretet és ragaszkodás, beilleszkedés és kitaszítottság viszonyát, valamint az ember mindenhatóságának illúzióját és az alkotás morális felelősségének kérdését gondolja újra.

A 2026. februári bemutató rendezője Hegymegi Máté, a főbb szerepekben Ötvös András, ifj. Vidnyánszky Attila, Orosz Ákos, Radnay Csilla, Nagy-Kálózy Eszter, Méhes László, Horváth Szabolcs, Varga-Járó Sára, Gál Réka Ágota, Medveczky Balázs, Bölkény Balázs, Szántó Balázs, Zoltán Áron és Molnár András lépnek színpadra.

A Pesti Színház első bemutatója 2025 szeptemberében Kincses Réka rendezésében a Madame Tartuffe lesz. A szereplők Udvaros Dorottya, Szilágyi Csenge, Hegedűs D. Géza, Horváth Szabolcs, Liber Ágoston, Majsai-Nyilas Tünde, Ertl Zsombor, Bölkény Balázs, Balázsovits Edit és Kövesi Zsombor.

A rendező és a társulat által jegyzett műben Barbara Tartuffe, miután elvégzett egy elismert természetgyógyász-iskolát Berlinben, és sikeresen kigyógyította magát súlyos gerincbántalmaiból, kiszáll a tolószékből és az emberek gyógyításának szenteli az életét. Hamarosan betegek százai keresik fel testi és lelki bajaikkal speciális egészségközpontját, majd átteszi székhelyét a Balaton-felvidékre, és egyik kedvenc tanulótársa házában folytatja áldásos tevékenységét. A család azonban fenntartásokkal fogadja ezt a különös, excentrikus, szinte magnetikus képességekkel bíró asszonyt. De hát ahogy Barbara mondja: „Ahol az ellenállás, ott az út!”

Kiber-romkom

Valamikor, a nem túl távoli jövőben – amikor minden megváltozik, kivéve az emberi természetet – a televíziós szappanoperákat már nem emberek, hanem a mesterséges intelligencia írja, a szerepeket pedig erre a célra kifejlesztett androidok, úgynevezett „aktoidok” játsszák. Egy napon a tévéstúdióba ellátogató ifjú író az egyik meghibásodott robotlányban meglátja a vígjátéki potenciált... Alan Ayckbourn Robotika című kiber-romkomját Szabó Máté állítja színpadra, Varga-Járó Sára, Kovács Tamás m.v., Méhes László, Petrik Andrea, Waskovics Andrea, Radnay Csilla, Telekes Péter, Majsai-Nyilas Tünde, Lukács Sándor és Szántó Balázs szereplésével 2025 decemberében mutatják be a Pesti Színházban.

Az államtitkár úr lehengerlően szórakoztató, pikáns társadalmi szatíra, bravúros vígjáték a korrupció buja természetéről, némi politikai éllel és nem kevés tanulsággal. Bár a Vígszínház történetének első legendás sikere ez a darab, de még 130 évvel később is ugyanolyan frissnek hat, mint első bemutatkozása alkalmával. Sőt, mintha tegnap írták volna... A korrupciós komédiát 2026 márciusától Máté Gábor rendezésében fogják játszani a Pesti Színházban. Az előadásban Wunderlich József, Fesztbaum Béla, Hegyi Barbara, Szilágyi Csenge, Szász Júlia, Kőszegi Ákos, Hirtling István, Karácsonyi Zoltán, Majsai-Nyilas Tünde, Telekes Péter, Ertl Zsombor, Gados Béla és Kovács Olivér lép színpadra.

A Házi Színpadon két kortárs ősbemutatóval készülnek. 2025 decemberében Pass Andrea Könnyűvel indul című lírai abszurdját a szerző maga állítja színpadra. Mi lehet a létezés, a születés értelme a mai világban? Az előadás középpontjában az önzetlen szeretet áll, és a képesség arra, hogy „átlépjük” önmagunkat egy másik ember érdekében. A Rebbenő pillantások a kihalás pereméről tudományos-zenés-fantasztikus politikai szatíra civilizációnk szórakoztató végnapjairól egy kisember szemén és könnyekkel telehintett VR-szemüvegén keresztül. Vinnai András és Nagy Péter István műve 2026 márciusában debütál.

A 2025/26-os évadban is elérhetőek lesznek az általános és középiskolásoknak szóló ifjúsági bérletek, melyekkel olyan nagy sikerű előadásokat nézhetnek meg a fiatalok, mint A padlás, a Pinokkió, a Képzelt beteg, A Pál utcai fiúk, a Liliomfi, valamint A diktátor. A bérletes előadások mellett a Víg+ színházi nevelési foglalkozásokon is részt vehetnek a diákok. A Vígszínház, a Pesti Színház és a Kombinált bérletesek elővásárlási jogot és különleges kedvezményeket kapnak, ezen felül részt vehetnek exkluzív rendezvényeken és a kulisszák mögé betekintést nyújtó programokon is.

