Repülőrajtot vett az Erkel Színház, bemutatták a sztárjaikat

Már az előtérben gyülekező nézők izgatott várakozásából is érezhető volt, hogy musicaleket értő és ismerő közönség kapkodta el a jegyeket három nap alatt az Erkel Színház évadbejelentő koncertjére: a felcsendülő dalokat aztán az első ütemekről felismerték, ahogyan a fellépő sztárokat is a Hello, Erkel! – Beköszönünk címmel megtartott, #dobbanaszív címkével ellátott gálaesten.

Mindez jelzi és előrevetíti azt, hogy milyen érdeklődés várható majd az új színház előadásai iránt, amelyekből egy-egy részletet mutattak a koncertshow-n, amellett, hogy nagy, meghatározó musicaleket is megidéztek. A hatalmas LED-falon mindig az adott számhoz illő hátteret láttunk, az énekesek előadását tánckar kísérte, akik időnként a nézőtéren, a széksorok között is ropták, a zenekar élőben játszott. A hangulat óriási volt, minden produkciót tomboló ováció követett.

A nagy elődök

A megidézett nagy művek közé tartozott az Egy szerelem három éjszakája (Ránki György – Vas István-Hubay Miklós), ez volt az első magyar musical: az 1961-es premiert Szinetár Miklós rendezte, az Erkel Színház bemutatkozó gáláján pedig Szinetár Dóra énekelte el a műből az Isten veled, Budapest, te édes című dalt, és hatalmas tapsot kapott. Elhangzott egy részlet Az ég tartja a földet (Szikora Róbert – Lezsák Sándor) című musicalből is, amely Árpád-házi Szent Erzsébet történetét dolgozza fel. A darabot a Kecskeméti Katona József Színházban mutatták be 2023-ban, Cseke Péter rendezésében.

Az esten megidézték a Doctor Herz, A Pendragon-legenda, az Abigél, a Sztárcsinálók, a Puskás és A padlás című musicaleket is. Szerednyey Béla elmesélte, milyen volt együtt játszani Psota Irénnel, majd „közösen” elénekelték a Doctor Herzből (Müller Péter – Tolcsvay László – Bródy János) a Nézz le a földünkre című dalt – a legendás színésznőt életnagyságban kivetítve, felvételről láthattuk és hallhattuk. A Pendragon-legendából (Kovács Adrián – Galambos Attila), Szabó P. Szilveszter, az Abigélből (Kocsák Tibor – Somogyi Szilárd – Miklós Tibor) Vágó Zsuzsi és Vágó Bernadett adott elő egy-egy részletet.

A hajdani Rock Színház előtt tisztelegve

énekelte el a Róma égése című dalt Serbán Attila a Sztárcsinálókból (Várkonyi Mátyás – Miklós Tibor), amelyet az első magyar rockoperaként tartanak számon. A padlás (Presser Gábor – Sztevanovity Dusán – Horváth Péter) című alkotásból Feke Pál a Fényév távolság című dalt énekelte, és a megidézett musicalek között volt a Puskás (Szente Vajk – Galambos Attila – Juhász Levente) is, amiből Veréb Tamás, Ember Márk és Cseh Dávid Péter adta elő az Életünk árán című dalt: a produkciót akkora ováció kísérte, mint amekkora sikert ért el a mű a bemutatásakor.

Az Erkel sztárjai

A dalok között időnként színpadra lépett egy-egy alkotó, aki szóban is köszöntötte a nézőket: Szente Vajk bemutatta a színház vezetését, akikkel együtt álmodoztak arról, hogy egyszer lesz egy saját színházuk, ahol megvalósíthatják az elképzeléseiket, és „azt csinálnak, amit akarnak”. Feke Pál elmondta, hogy bár harminc éve van a pályán,

még soha, egyetlen színházban sem volt társulati tag.

Ember Márk és Veréb Tamás is megilletődötten beszélt arról, hogy alapító tagjai lehetnek az Erkelnek, ahogy Vágó Bernadett és Kovács Gyopár is.

A taps és az ováció mellett még meg is nevettette a közönséget Járai Máté, aki nemcsak a Csoportterápia (Bolba Tamás – Szente Vajk – Galambos Attila) című darabból énekelt egy dalt Utálom a musicaleket címmel, hanem egy magánszámot is előadott, aminek az volt a lényege, hogy finoman és viccesen ekézte az Erkelt, a gálaestet, Szente Vajkot és nem utolsósorban Ember Márkot, akinek mintha féltékeny lenne a sikerére.

Dalának egyik sora – „Szente Vajk, el se kezd!” – váltotta ki talán a legnagyobb nevetést.

Kétségtelen, hogy Ember Márk az Erkel egyik legnagyobb sztárja, több bemutatóban is szerepel majd a 2025/26-os évadban, amelyekből szintén kaphattunk ízelítőt, hiszen az estnek az évadterv bemutatása volt a célja. Az első előadás címe az, hogy A trón (Juhász Levente – Szente Vajk – Galambos Attila), és az ifjú Mátyás királyról szól, akit Ember Márk alakít. Műsorra tűzik a Rebecca (Sylvester Lévay – Michael Kunze) című musicalt, ebből Kovács Gyopár és Jeges Barbara adott elő egy-egy részletet, és az Álomutazó (Orbán Tamás – Rakonczai Viktor) című mesemusicalt is.

Világsztár a színpadon

Az est egyik fénypontja volt, amikor az Elisabeth (Szilveszter Lévay – Michael Kunze) című musical legismertebb, Ich gehör nur mir című dalát a világhírű musicalsztár, Maya Hakvoort énekelte el az Erkel Színház közönségének, és az induló társulatnak a színpadról is sok sikert kívánt.

Az Elisabeth szintén szerepel majd a repertoárban, ahogy az Apáca show (Joseph Howard – Marc Shaiman) is, a 90-es évek ikonikus filmvígjátékából készült musicalsiker. Utóbbiból Peller Anna, Péntek Fanni, Vágó Zsuzsi és Dobos Judit adott elő részleteket.

Péntek Fanni az est háziasszonyaként egy vetített filmes megoldással kalauzolta végig a nézőket az előadáson, időnként mellé szegődtek a színészek is, hogy együtt mutassák be, mi várható majd a gálán, illetve az évadban. Ezek után állt egyedül a színpadra, és adott elő egy dalt az Apáca show-ból, szenzációsan. Az Erkelben énekescasting is zajlott, ezer embert hallgattak meg, ahogy Embert Márk elmesélte, és közülük is sokan megtalálták a színpadon a helyüket.

És itt még nem volt vége, hiszen az Erkel műsorra tűzi a nagy sikerű Hogyan tudnék élni nélküled? című film musicalváltozatát Demjén Ferenc korszakos dalaival, és természetesen Ember Márkkal a főszerepben: utóbbi Kovács Harmattal adott elő egyveleget a Jégszív és az El kell, hogy engedj című számokból. A dal végén színes strandlabdákat dobáltak a nézőtérre, amit a nézők elkezdtek továbbadni, tűzijátékok gyulladtak, a közönség pedig állva tapsolt a finálé alatt, ami A trónból volt az Ébredj, tavasz című dal refrénje.

Az Erkel Színház évadbejelentő koncertjén számos hazai színész, művész, színházi alkotó volt jelen, és érezhető volt az izgatottság, hogy itt valami új és izgalmas születik, aminek jó a részesévé válni. Minden jel arra mutat, hogy a közönség érdeklődik a színház iránt, várja az előadásokat, a siker pedig az alkotókon nem fog múlni. A jegypénztárakat a koncert után már meg is nyitották.

(Borítókép: Erkel Színház)