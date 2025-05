Jónás Tamás: A véletlen kiskapu az Istennek, hozzánk

„Lényegében három éve nem mozdultam ki ebből a kertből” – mondja a szívelégtelenségben szenvedő Jónás Tamás, miközben azon morfondírozunk, vajon megérett-e az idő arra, hogy az ominózus marosvásárhelyi udvarban tüzet rakjunk. Nem túl nagyot, inkább szépet, amitől könnyedén a múltba és a jövőbe réved a tekintet. Autóval azért járt például Montenegróban, de ott sem tudott kimozdulni a lakásból, mert megfáradt idegrendszere, tömegiszonya olykor pánikrohamokba taszítja. Megtanulta kezelni a szorongást, csak a halálfélelem perceit kell valahogyan túlélnie. De még így is tudott pihenni, gyógyulni örök szerelménél, a tengernél.

A költő, író váltig állítja, közelmúltban megjelent Draen című verseskötete az utolsó. Kész, vége, nem lesz több Jónás Tamás-verseskötet. Radikális kijelentés, de nem áll meg egynél. Orvosai szerint elképzelhető, hogy végül új szívet kell kapnia, ha életben akar maradni. Ő azonban úgy érzi, nem tudná elfogadni egy másik ember szívét – ez számára mélyen személyes, egzisztenciális kérdés, nem orvosi vagy racionális döntés.

– mondja, miközben négy kutyájuk – köztük súlyos traumák, bántalmazások után befogadott ebek – simogatásra, játékra ácsingózva újra és újra megtörik az egyre mélyülő beszélgetést, de végül a nemes, fekete szőrű Tarkovszkij példáját követve hagyják, hogy elmerüljünk.

Jónás Tamás a Fourier-transzformáció, illetve a számok prímtényezős felbontásának magyarázatán keresztül vázolja saját predikciós (jósló) technikáját, melynek segítségével arra jutott, hogy 56 éves korában, egy újra felívelő hullám csúcspontján ismét valami remek dolog fog történni vele. Szerinte lehet, hogy éppen a halál.

Magam is hiszek a spontaneitásban, így lesz az Alvarez asztalából most Jónás Tamás asztala. De az már ok-okozati összefüggés eredménye, hogy a közismert publicista, Parászka Boróka gombás csirkepörköltje mellé a ropogós kovászos uborka már a konyhában, terített asztalnál vár minket. „Bejöttök? Direkt nektek készítettem” – mosolyogva kiált a tornácról. Elnyomjuk a félig szívott cigarettákat, bemegyünk.

Hétórás út után jólesik a finom, meleg étel, Jónás Tamás nem tart velünk, hanem arról mesél az asztalfőn ülve, hogy szakmailag a legtöbbet Várady Szabolcstól, emberileg pedig Esterházy Pétertől és Petri Györgytől kapta. És arról is, hogy most próbálja feldolgozni mindazt, ami 4–6 éves kora között történt vele. Mi történt a szüleivel, miért került intézetbe, nevelőszülőkhöz, hogyan kínozták, miként fordulhatott elő, hogy az egyébként összetartó cigány közösségből kiszakadtak testvéreivel, mert senki sem vállalta négyük gondozását. Megkapta a szükséges dokumentumokat, a látleleteket, periratokat.

– Nem akarja most már maga mögött hagyni a traumákat? Nem írta magából ki őket?

– Meg akarom érteni pontosan, hogy mi történt. Az emlékezés torzít. A traumákat nem lehet csak úgy levágni, mint egy szelet vajat, hogy jó, ez már nincs.

– Most már nyugodtan élhetne, alkothatna.

– Az írás a traumákat illetően csak szinten tartás volt, hogy ne felejtsek, miközben csak úgy dobált a szél. Hatással voltak rám a politikai kondíciók, a párkapcsolatok. Most megvetem a lábam egy keményebb talajon, megnézem, mi volt, merre tartok, de ehhez a szüleimmel, testvéreimmel is meg kellett szakítanom a kapcsolatot. Szerencsére a gyermekeim már nagyok, de az ember mindig tart attól, hogy a múlt hibái, rossz mintái valamilyen formában továbböröklődnek. Volt egy önpusztító időszakom is, amikor az alkohol és a drogok jelentették a menekülést.