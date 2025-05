Megszólaltak a játék katonák, kétszáz év után derült ki, hogy mit mondtak

Majdnem kétszáz évvel a születésük után a nagyközönség számára is elérhetők Charlotte Brontë tinédzserként írt versei. A viktoriánus irodalom egyik legkiemelkedőbb szerzőjének 10 versből álló gyűjteményét születésének 209. évfordulója alkalmából tette közzé az angliai Brontë Parsonage Museum.

Charlotte Brontë, a Jane Eyre szerzője korán tollat ragadott: 13 évesen egy szerény antológiában gyűjtötte össze verseit, amelyek már sejtetik írói ambícióit. A kiskamasz 1829 telén, apró betűkkel, játékkártya méretű lapokra írta Book of Rhymes (Rímek könyve) című verseskötetét, amit egy gondosan megírt tartalomjegyzékkel egészített ki, és kézzel varrt össze.

A szerzőnek valószínűleg nem állt szándékában kiadni gyerekkori verseit, a belső borítóra azt írta: „Senki által eladva és saját maga által nyomtatva”. Most, mintegy 200 évvel később, az antológia először lesz elérhető a nagyközönség számára − írta a The New York Times.

A 10 versből álló gyűjteményt Brontë születésének 209. évfordulója alkalmából tette közzé az angliai Brontë Parsonage Museum. Az antológia tartalmaz egy hosszú verset a természet szépségéről, egy eposzra tett kísérletet és egy A Thing of Fourteen Lines — Commonly Called a [Sonnet?] vagyis Tizennégy soros dolog – közkeletűen [szonett?] című verset is. Az antológiában Brontë törlései és átrendezett strófái, áthúzott és átírt sorai is megtalálhatók.

Ezek az írói fejlődését mutatják

− fogalmazott Ann Dinsdale, a Brontë Parsonage Museum vezető kurátora. Az eredeti kézirat, amelyet legalább egy évszázadig elveszettnek hittek, szintén a múzeumban lesz látható.

A versek létezésére a viktoriánus regényírónő, Elizabeth Gaskell 1857-ben megjelent Brontë-életrajzának köszönhetően derült fény. Gaskell Brontë korai verseinek és novelláinak katalógusáról írt. Charlotte Brontë 22, 10 és 14 éves kora között írt verse található a gyűjteményben.

Nem kerülhet újra magángyűjteménybe

Ezeket a fiatalkori műveket, köztük a Rímek könyvét később nagy becsben tartották a gyűjtők. A feljegyzések szerint a Rímek könyvét 1916-ban New Yorkban elárverezték, de aztán eltűnt. A könyv 2022-ben került elő, amikor a New York-i Nemzetközi Antikvárius Könyvvásáron a címlapon szerepelt.

Az antológiát egy névtelen magángyűjtő adta el, a példány 1,25 millió dollárért (több mint 444 millió forintért) kelt el a Brontë születésének 206. évfordulóján tartott árverésen. A Friends of the National Libraries, egy brit nonprofit szervezet kilenc adományozó felajánlásaiból összegyűjtötte az összeget, hogy a könyv ne tűnjön el ismét egy másik magángyűjteményben. A kötetet ezután a Brontë Parsonage Museumnak adományozták, amely

abban a parókiában működik, ahol a család a XIX. században élt és írt.

Brontë a Rímek könyvét két játék katonája, Duro márki és Lord Charles Wellesley hangján írta, és elképzelte, amint azok expedícióra indulnak egy kanadai erdőben. „A fiatal Brontë-k korai munkái egyébként olvasási élményeiket tükrözték” − mondta Dinsdale, hozzátéve, hogy apja, Patrick Brontë bátorította Charlotte-ot a természet megfigyelésére, ami később munkássága egyik fő eleme lett.

A Brontë Parsonage Museum egy helyi kiadóval együttműködve Patti Smith zenészt, írót és költőt kérte fel az előszó megírására. Smith úgy fogalmazott, hogy Brontë kamaszkori írásai visszarepítették őt saját gyermekkorába, amikor a képzelet menekülést nyújtott számára a valóság elől. „Ez nem egyszerűen egy maroknyi ifjúsági vers, hanem egy ambiciózus álmodozó megnyilvánulása” − tette hozzá Smith.