Szente Vajk: Elfelejthetnénk végre, hogy a színházzal állást kell foglalni politikailag

„A színház többé nem egyszerű önkifejezés. Nem az, hogy valamit gondolok a világról, azt impulzusból fölrakom a színpadra, és aztán vagy jönnek a nézők, vagy nem, vagy értik, vagy nem. Ez többé nincs” – mondta az Indexnek adott nagyinterjúban Szente Vajk. Az Erkel Színház igazgatóját kérdeztük a műsorpolitikáról, de az Orbán Viktorral közös Facebook-posztról és Nagy Ervin kijelentéséről is.

Szente Vajk, az Erkel Színház igazgatója többek között arról beszélt,

mi kellett ahhoz, hogy megkapják Cseke Péterrel az Erkel Színházat;

számított-e, hogy Orbán Viktorral – egy közös fotó tanúsága szerint – megértik egymást;

mit tesz a magyar színházi élettel az, hogy betolódik a politikai térbe;

mit gondol Nagy Ervin kijelentéséről, hogy nem kell félnie;

miért a magyar musicalek jelentik az Erkelben a vezérfonalat;

miért írtak zenés darabot az ifjú Hunyadi Mátyásról;

milyen sport témájú történetet dolgozna fel musicalként;

milyen szemlélet ért véget szerinte a magyar színházi életben.

Tomboló sikert aratott a 2025. május 2-i évadbejelentő show: milyen érzés volt az ováció közepette a színpadon állni és elmondani, hogy van egy színházuk, ahol megvalósíthatják az álmaikat?

Mint amikor kinyitsz egy könyvet, és az első mondat nagyon pontos, nagyon ütős, és tényleg eltalálja az olvasót. Ez feldob, de tudod, hogy hátravan még a könyv maga. Különleges este volt a pénteki az Erkel Színházban. Nemcsak egy évadbejelentő show, hanem egy új korszak első mondata is. De természetesen látjuk, ahhoz, hogy megragadjuk ezt a történelmi lehetőséget, mindennap sokat kell tennünk.

Veszteség vagy nyereség?

Amikor 2024 novemberében Cseke Péterrel közösen megkapták az Erkel Színházat, a koncepció már négy éve kész volt. Ennek ellenére bármikor kérdeztük, mindig cáfolták a hírt, hogy szeretnék megszerezni az Erkelt, de mi volt az a pont, ahol áttörést értek el?

2020-ban itt volt a Puskás, a musical bemutatója, és az volt az első pillanat, amikor megfogalmazódott bennünk, hogy ez egy ragyogó épület, és ha azt a funkciót, amit el kellene látnia – nevesül, hogy nagyközönségnek játsszon zenés színházat nap mint nap –, nem látja el, akkor

ennek az épületnek változásra van szüksége.

Az Erkel zömében külső produkciókat fogadott be, amire az Opera bérleti díjat szedett. Erről a kérdésről valóban sok beszélgetés zajlott az elmúlt években, az Operaház főigazgatójának bevonásával, természetesen. Elég vaskos koncepciót kellett készíteni, és így utólag azt érzem, hogy ennek ennyi idő kellett, mire minden kialakult ahhoz, hogy el tudjunk indulni.

Közben volt egy önkormányzati választás és egy minisztercsere a Kulturális és Innovációs Minisztérium élén, Csák Jánost Hankó Balázs váltotta: ezek is kellettek ahhoz, hogy mindez megvalósuljon?

Valószínűleg igen, de ezekbe azért nem látunk bele. A kommunikáció folyamatos volt.

Az Operaháznak azért ez nagy veszteség, hiszen az Erkel mindig is odatartozott.

Nem biztos. Mi a veszteség? Ha itt sok száz saját előadást játszott volna az Operaház 2023–24-ben, akkor biztos, hogy ez az egész nincs. Ha prosperáló operajátszás lett volna itt, mondjuk, évi 300 ezer embernek, akkor ez a koncepció nem születik meg. Abban nem látok veszteséget, hogy befogadott koncertek vagy táncshow-k helyett színházi előadások lesznek. Az Operával való kapcsolatból is az tűnik ki, örömmel veszik, hogy itt egy új színház születik.

Közös fotó Orbán Viktorral

Idén március 15. előtt Orbán Viktor kirakott egy képet a Facebookra, amelyen önnel egyeztet, mint az állami ünnepség rendezőjével, és ön rendezte már a tavaly október 23-i ünnepséget is. Lehetett annak szerepe abban, hogy megkap egy ekkora intézményt, hogy a miniszterelnökkel megértik egymást, hogy bízik önben?

Az átvételre már nyár végétől erőteljesen készültünk, ebben számunkra nem volt érzékelhető a közvetlen miniszterelnöki jelenlét. De nagyon szívesen beszélnék színházról, művészetről, az Erkelről.

Majd beszélünk arról is, de előtte még Nagy Ervin kijelentéséről is szeretném megkérdezni.

Szerintem a mai magyar színházi élet nagy nehézsége, hogy betolódik a politikai térbe, és ez nem tesz jót neki. A színház mindenkié. Amikor elkészítettem az október 23-i és a március 15-i ünnepség művészeti részét, abban semmifajta aktuálpolitizálás nem volt: az egyik az 56-os hősökről szólt, a másik pedig Jókai Mórról, tekintve, hogy 200 éve született. És ebbe természetesen senki nem szólt bele.

A színházat nem kell betolni a politikai térbe, mert már ott van. Nem tehet úgy, mintha nem így lenne.

De tehetek kísérletet arra, hogy az Erkel Színházat azzal az ambícióval kezdjük csinálni, hogy egy ilyen nagy intézmény ne legyen benne a politikai térben. Itt azok a színészek fognak játszani, akik a legalkalmasabbak a szerepre, és nem kérdezem tőlük, hogy kire szavaznak. Eddig sem tettem, ezután sem fogom. Olyan darabokat fogunk játszani, amelyekről azt érezzük, hogy széles tömegek érdeklődését tudják felkelteni. 1800 szék van a nézőtéren, itt nem szabad politizálni, ráadásul ez nem is áll szándékomban.

Nagy Ervin szerint nem kell félni

Két külön dolog, hogy mit fognak játszani, és hogy ki kap meg egy ekkora kőszínházat...

...azzal az alapos koncepcióval, amiben ez benne van. A cél az, hogy a színházat, amennyire az erőmből telik, mindenki számára nyitottá tegyem, és ne kezdjük el lefelezni a nézőket ilyen vagy olyan irányban. Az Erkelbe bárki jöhet. Vannak olyan színházak oldaltól függetlenül, amelyek kiemelten foglalkoznak a magyar aktuálpolitikával. Az Erkelben ez nem lesz.

Akár szeretne kimaradni a politikából, akár nem, elhangzott egy olyan mondat Nagy Ervintől – aki vállalná a Tisza Párt színeiben a kulturális miniszteri posztot –, hogy senkinek sem kell félnie, még annak sem, aki a március 15-i ünnepséget rendezte, ha jó színházat csinál. Erről csak gondol valamit.

Én csak azt gondolom, hogy jót tenne a színházi életnek, a nézőnek és a színházművészet fejlődésének, ha végre elfelejtkeznénk arról, hogy a színházzal folyamatosan állást kell foglalni politikailag. A színház ennél sokkal több. Ennél sokkal mélyebb. Magány, vágy, hűség, megbocsátás, gyász, szerelem, testvérféltés, kötődés és minden, ami az ember. Csehov fájdalma politikafüggetlen, mint ahogy a közelgő A trón című előadásunk nagy kérdése is: el van-e rendelve a sorsunk. Az elmúlt években azonban döntő többségben politikai kontextusban kerültek elő a színházak.

Ez helytelen, bárki szájából.

És ha van valakinek felhatalmazása, így például most nekem, hogy csináljak, csináljunk színházat, akkor biztos, hogy igyekszem nem beleengedni a politikai térbe.

Magyar musicalek

Azzal a koncepcióval kapta meg az Erkelt, hogy magyar, illetve magyar témájú musicaleket adnak elő. Ez is nyomott a latban?

Talán olyan szempontból igen, hogy a mostani színházi, zenés színházi palettán ez egy kicsit hiánycikk. Ez nem azt jelenti, hogy ennek a színháznak kizárólag magyar témájú műveket kell műsorra tűznie, vagy kizárólag magyar szerzőktől kell játszania, de az az egyik vezérgondolat, hogy itt új magyar művek szülessenek, vagy olyan klasszikus magyar zenés előadásokat állítsunk színpadra, amelyek érdekelhetik a nézőket. Az, hogy az ember magyar, vagy magyar témájú műveket csinál, remélem, nem politikai állásfoglalás.

2023-ban még a Budapesti Operettszínház igazgatói székére pályázott, és azt mondta, az operett mint hungarikum fontos műfaj.

Nagyon. Továbbra is ezt gondolom.

Ezt teljesen elengedte?

Ezt nem lehet elengedni, de most arra koncentrálok, hogy az Erkel sikeres legyen.

Két saját musicaljüket, a Puskást és a Kőszívűt már sikerre vitték itt, januárban mégis a nulláról kellett elkezdeni felépíteni a színházat, hiszen nem volt társulat, zenekar, nem voltak énekesek, táncosok.

És a gazdasági irodába is fel kell venni embert, a kelléktárba is, szükség volt művészeti titkárra – teljes színházi spektrumot kellett kialakítani, ami nagyon jó, mert ezek új munkahelyek, új lehetőségek. Együtt felépíteni valamit nagyon inspiráló dolog. Több irányba kellett egyszerre elindulni: ki kellett alakítani a szervezeti működést, de

ez egy olyan épület, ahol nincsenek irodák.

A gazdasági iroda egy női karöltözőben működik a negyedik emeleten, a fejlesztési igazgató, Komáromi György egy férfi kórusöltözőben van a harmadikon, mi pedig Cseke Péter művészeti igazgatóval éppen, ahol tudunk, legtöbbször ebben a kis 12 négyzetméteres szobában vagyunk, ahol nincs íróasztal. A körülmények most ilyenek, de közben ezek olyan lépések, amiket jó átélni.

Emellett pedig elindítottuk a „Minden hang számít” országos castingot, amire bárki eljöhetett. Ezer ember jelentkezett, ami azt jelenti, hogy

Magyarországon ezren szeretnének zenés színházban szerepelni.

Ez nagyon magas szám. Úgy döntöttünk, hogy mindenkit végighallgatunk. Nagyon érdekes pár hét volt, és felfedeztünk néhány olyan fiatalt, akik az Erkel Színház oszlopos tagjai lesznek. A táncos castingra is bőven háromszáz fölött jelentkeztek, ami több dolgot mond el. Egyfelől azt, hogy mennyire szeretnének az emberek egy új dologhoz kapcsolódni, mennyire vágynak arra, hogy csináljunk együtt valami újat, másfelől azt, hogy milyen sokan akarnak zenés színházzal foglalkozni.

Az ifjú Hunyadi Mátyás

A leendő bemutatókból ízelítőt kaptunk a május 2-i évadbejelentő koncerten: hogyan állt össze a repertoár?

A trón című előadással indítunk, amit állandó szerzőtársaimmal, Galambos Attilával és Juhász Leventével írtunk: régi álmunk volt ez a darab, ami Hunyadi Mátyás trónra kerüléséről, tehát a fiatal Mátyásról szól.

Jól megágyazott ennek a Hunyadi című sorozat.

Igen, van egy érdeklődés a kor iránt, de ez, ugye, más téma, mert a sorozat Mátyás apjáról szól, aki a mi darabunkban nem szerepel. Egyébként pont beszéltem Bán Mórral, aki a Hunyadi-regényeket írta, és nagyon tetszik neki a darabunk.

Megmutatta neki?

Igen.

A trón cím pedig a sokat emlegetett Trónok harcára hajaz?

Inkább arra utal, hogy amikor V. László volt a király, akkor a magyar főurak közül jó páran, így a mi történetünkben Garai László is szerette volna megszerezni a trónt. Frigyes német-római császárnak is kellett volna, egy ponton túl a Hunyadiaknak is, mert V. László halálával egyszer csak kilépett az árnyékból egy csomó olyan szereplő, aki ezt a trónt meg akarta kapni.

Mátyás volt az utolsó olyan magyar származású, magyar anyanyelvű királyunk, aki a teljes országot uralta,

– bár ezt óvatosan mondom, mert gyakran olvasni olyat, hogy román volt, nem is tudott magyarul. Az általunk írt darab nem osztja ezt a véleményt.

Filmvászonról a színpadra

A fiatal Mátyást Ember Márk játssza: behúzzák az összes nyerő lapot?

Igen. Ez egy nagyon szép, nagyon drámai és kegyetlen história. Mi egy másik műfajban fogalmazzuk meg azt a történetet, amit Erkel Ferenc, ennek a színháznak a névadója a Hunyadi László című operában megfogalmazott. És mi, mint ennek az Erkel-gondolatnak az örökösei, egyet továbblépve a történelemben Hunyadi Mátyással foglalkozunk, de benne lesz Hunyadi László sorsa is. Ez szerintem szép gondolat. Ez lesz az első bemutatónk 2025. szeptember 19-én.

A következő az Elisabeth, ami szintén magyar mű, Lévay Szilveszter tollából. Az Elisabeth olyan nagy klasszikus, amit Budapesten játszani kell. Ráadásul sikerült úgy megcsinálni, hogy nem egy Elisabeth lesz, hanem kettő, egy fiatalabb és egy idősebb, és az első felvonás emblematikus dalában „lecserélik egymást”. Az Elisabeth után pedig bemutatunk egy Apáca show-t, amivel egyszer már találkoztunk, és szerintem túl korán került ki a pesti színházi kínálatból.

Az például nem magyar alkotás.

Ez az egyetlen külföldi darabunk a 2025/26-os szezonban, a többi mind magyar lesz. Szerettünk volna egy kis kitekintést. A feladat az, hogy jó zenés színházat csináljunk, és a – nem is közönség-, inkább – közösségépítéshez jó lépés egy ilyen „szívdarab”. Az első évadban viszonylag nagy repertoárt kell összerakni, és olyan darabokat, amelyekről azt gyanítjuk, hogy komoly nézői érdeklődésre tarthatnak számot. Egyelőre úgy érezzük, hogy jól indultunk, van érdeklődés az iránt, amit csinálunk. Karácsonykor az Álomutazó című nagy családi musicalt fogjuk bemutatni Juronics Tamás rendezésében, utána következik a Hogyan tudnék élni nélküled? musicalváltozata.

A film sikeréből kiindulva ez is sikeres lesz.

Amikor az első megbeszélést tartottuk erről januárban, akkor még nem tudtuk, hogy a film ekkora siker lesz. Január 2-án reggel ebben a szobában volt a legelső erkeles megbeszélésem, és éppen erről értekeztünk. Tehát úgy áll össze az évad, hogy van benne magyar musical, ami magyar történelmi tematikájú, egy világhírű magyar musical, egy külföldi és egy családi darab, illetve egy vadonatúj filmadaptáció, így különböző helyeket járunk be térben és időben. Az évad végén pedig csinálunk egy Rebeccát, Béres Attila rendezésében. Ezt a Szegedi Szabadtéri Játékokon lehetett látni, nagyon szerettem. Mindemellett készülnek az új musicalek, már elindítottuk a beszélgetést, a gondolkodást a szerzőkkel, de ezek hosszú évek projektjei. A mostani musicalírás már sokkal nehezebb, iszonyatosan sűrűnek kell lenni, filmszerűnek.

Gulyás Michelle története

Milyen témák jöhetnek szóba?

Rengeteg nagyszerű téma hever előttünk. Például, ha most azt kérné valaki, hogy fogjak neki egy nagyon jó sport tematikájú musicalnek, akkor Gulyás Michelle történetét választanám. Nagyon klassz musicalt lehetne írni abból, hogy kijut-e az olimpiára, vagy nem jut ki, őt viszik-e az olimpiára, megnyeri-e, hogyan éli ezt meg, megnyeri-e a világkupát – és ez csak egy történet a sokból, ami itt van előttünk.

A Puskást és a Kőszívűt nem is fogják játszani?

A Kőszívűt egyeztetjük még, a Jókai bicentenárium végén, 2026 februárjában biztosan csinálunk majd egy nagy ünnepséget Jókai tiszteletére.

Társulatot építenek, vagy egy-egy produkcióra szerződtetnek művészeket?

Ez is nagyon jó kérdés. A társulatépítés első ránézésre azt takarja, hogy a színészek ide szerződnek-e, vagy nem. De a társulat ennél sokkal összetettebb dolog. Része a háttérszemélyzet is, ilyen szempontból maximálisan igen a válaszom, mert minden öltöztető, minden díszítő kolléga alkalmazott, tehát ők ugyanúgy rendszerszerűen működnek, mint más színházakban. Ugyanez a helyzet az ensemble és a tánckar esetében: csodálatos kollégákat vettünk föl, minden előadásban őket lehet majd látni, remélem, néhány év múlva már nagy szerepekben is.

A színészek esetében pedig érdekes mix alakult ki.

Jó néhány színész kollégát fölvettünk, de közben az volt az érzésem, hogy ha állandó társulatot húzunk fel, akkor elkezdjük behatárolni, hogy itt csak őket lehet látni, mindig ugyanazt a húsz színészt. Ilyen szempontból is sokkal nyitottabb térré tud változni a színház, ha vannak olyan kollégák, akik egy vagy két előadásban fognak szerepelni az évadban. De például Feke Pál, Ember Márk, Veréb Tamás, Kovács Gyopár társulati tag lesz, a fiatal Braga Nikita is, és még jó pár kitűnő színész.

Más színházakból jöttek át művészeket?

Olyan, akit direktben elhívtunk volna, nem lesz a társulatban, de ha valaki jelentkezett, akár a háttérszemélyzetből, mert szeretett volna váltani, akkor azt természetesen mérlegeltük.

Mi érdekli a nézőt?

Van tehát annyi zenész, énekes és táncos, hogy ellásson ennyi zenés színházat, mint amennyi – az Operával, az Erkellel, az Operett- és a Madách Színházzal – Budapesten van?

Bőven, és szentül hiszek abban is, hogy azok a színész kollégák, akiket egyébként más színházhoz köt a szerződésük, egyszer csak idejönnek egy – számukra – zenés kalandra, és meg tudják mutatni, milyen kiválóan énekelnek – ők ugyanúgy erősíteni fogják a zenés színházi rendszert.

És lesz elegendő közönség a városban játszott zenés darabokhoz?

Ezt majd az idő dönti el. Én mindig amellett állok ki, hogy a színházat azzal a szemmel kell csinálni, hogy az a nézőket érdekelje. El kell kezdenünk úgy gondolkozni Magyarországon a színházról, hogy valós nézőink legyenek.

Mert kozmetikázhatjuk a statisztikákat, de valójában elő-előfordul, hogy kevesebb a néző, mint régen.

Ez több dologból fakad, de az egyik a szemlélet. Az, hogy a színház többé nem egyszerű önkifejezés. Nem az, hogy valamit gondolok a világról, azt impulzusból fölrakom a színpadra, és aztán vagy jönnek a nézők, vagy nem, vagy értik, vagy nem. Ez nincs többé. Kísérletezni persze kell, de egy ekkora kulturális intézményben, mint az Erkel Színház, a legmagasabb művészi minőséget kell megcéloznunk, és természetesen az imént említett szemlélettel. Ez Magyarország legnagyobb zenés színháza, méltóképpen kell hozzáállni. Méltónak kell lenni a magyar musical elmúlt 64 évéhez, de új utakat is kell találni, olyan utakat, ami a nézőhöz vezet.

A május 2-i koncert sikere mindenestre biztató.

Három nap alatt ment el mind az 1800 jegy, úgy, hogy nem hirdettük. A koncert után pedig kinyitottuk a jegypénztárakat, és elindult a jegyértékesítés a szeptembertől decemberig tartó időszakra. A Hogyan tudnék élni nélküled? videót, amit a leendő előadásról raktunk ki, eddig másfél millióan nézték meg. Úgy tűnik tehát, hogy az első mondat jó, igyekeznünk kell a könyvet is azzá tenni.

(Borítókép: Szente Vajk 2025. május 1-jén. Fotó: Németh Kata / Index)