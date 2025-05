Harmadik házassága is zátonyra futott, feleségét a testvére csábította el

Woody Allen tinédzserkora óta ír, de 70 évbe telt, mire eljutott egy regényig, amely What's with baum? címmel 2025. szeptember 23-án jelenik meg szerte a nagyvilágban. A világhírű rendező első regénye ravaszul szórakoztató, szatirikus mutatvány, amelyben az olvasók azt találgathatják majd, ki kicsoda – írja a Corriere della Sera.

Baum magában beszél

A történet szerint Asher Baum kezdi elveszíteni az eszét. Egy középkorú zsidó újságíróból lett regényíró és drámaíró, akinek napjai állandó szorongással telnek. Könyvei langyos kritikákat kapnak, miközben a tekintélyes New York-i kiadója elbocsátja. Harmadik házassága zátonyra futott, és azt gyanítja, hogy jóképű és sikeres öccse csábította el a Harvardon végzett feleségét. Nyugtalanítja, hogy a felesége szoros kapcsolatot ápol a fiával, aki egy nála sikeresebb író. És egy irracionális pillanatában ösztönösen megpróbál megcsókolni egy csinos fiatal újságírót egy olyan interjú során, amelyet a nő hamarosan nyilvánosságra hoz.

Csoda-e, hogy Baum magában beszél?

Az idegen járókelők fejüket csóválva kerülgetik őt az utcán. Mindeközben főhősünk megtud egy megdöbbentő titkot, amely hatalmas pusztítást okozhat, ha felfedi. Nem tudja eldönteni, hogy magában tartsa, vagy megossza valakivel.

A What's with baum? Woody Allen első regénye, és mindent tartalmaz, amit elvárhatunk tőle – sőt még többet is. Portré egy értelmiségiről, akit neurotikus aggodalmak bénítanak meg az élet hiábavalóságával és ürességével kapcsolatban. A kötet szórakoztató betekintést nyújt a New York-i könyvkiadás világába, de mindenekelőtt egy feszes cselekményű, gyönyörűen kidolgozott remekmű Amerika egyik legnagyobb és legsokoldalúbb filmes és irodalmi tehetségétől.

Mi, Woody Allen-rajongók

A Post Hill Press gondozásában megjelenő könyv az Apropó nélkül című memoárja és legutóbbi novelláskötete, a Zero gravity után jelenik meg világszerte. Olaszországban a La nave di Teseo adja ki.

Mi, Woody Allen-rajongók, nagyon vártuk a kötetet

– mondta Elisabetta Sgarbi, a La nave di Teseo olasz kiadó vezetője a Corriere della Serának. „Minden fontos szerkesztői eseményen szó volt róla. Biztosak voltunk benne, hogy egy olyan író, mint ő, előbb-utóbb megírja a regényét, amely végre megérkezhet. Reméljük, hogy nem az utolsó.”

(Borítókép: Woody Allen 2023. szeptember 18-án, Barcelonában. Fotó: Lorena Sopena / Europa Press / Getty Images)