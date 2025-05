Újra fellángolt Lady Gaga és Madonna rivalizálása

Május 3-án szombaton Lady Gaga megdöntötte Madonna korábbi rekordját, amikor 2,1 millióan látogattak el a Rio de Janeiróban tartott koncertjére. Madonna 2024 májusában adta a rekordlátogatottságot elérő koncertjét. A Celebration turnéja részeként 1,6 millió ember előtt adott elő az énekesnő – írja a The Independent.

A két művész rajongói a Lady Gaga által felállított új rekordot arra használták fel, hogy a két zenészt egymás ellen hangolják.

Az egyik rajongó megosztott egy képet a Lady Gaga koncertjén lévő tömegről, és azt írta, „Ó, Gaga, te sosem leszel Madonna”, amire egy másik rajongó visszakattintott: „Soha nem lesz Madonna, mert ő Lady Gaga – és ő sokkal jobb.” Egy másik személy szerint Lady Gaga új lemeze a karrierje sikerének bizonyítéka.

„Nem hiszem, hogy teljesen felfogjuk, hogy ez mennyire hatalmas. Madonnának négy évtizedes karrierje van, ami generációkon átível. Gagának sikerült rövid idő alatt mindenkit magához vonzania, és messze nagyobb közönséget vonzania, és ezt talán soha senki nem fogja felülmúlni... ő egy legenda” – írta.

Amikor Lady Gaga 2008-ban kiadta debütáló albumát, a The Fame-et, a kritikusok gyorsan Madonnához hasonlították avantgárd előadásmódja és a pop műfajának felfogása miatt. A két zenész 2009-ben viccet csinált a köztük lévő állítólagos rivalizálásról szóló pletykákból, amikor megjelentek a Saturday Night Live egyik szegmensében.

Néhány rajongó azzal érvelt, hogy Lady Gaga 2011-es Born This Way című dala Madonna 1989-es Express Yourself című dalának utánzata, Madonna pedig a Rolling Stone-nak adott interjújában „nyilvánvaló másolatnak” nevezte a dalt, és azt mondta, hogy „reduktívnak” érzi. Később koncertjein a két dal mash-upját adta elő.

Lady Gaga az Attitude magazinnak adott 2013-as interjújában foglalkozott ezzel, és azt mondta, „padlót fogott”, hogy Madonna az ő dalát énekelte.

Madonna Ciccone az én dalomat énekelte a színpadon, és én 27 éves vagyok! New York-i punkrockerként alapvetően abban reménykedtem, hogy olyan jó leszek, hogy egy nap felhúzom Madonnát!

– mondta. Hozzátette, a színpadon nem a rivalizálással, hanem a rajongóival foglalkozik, és abban sem volt teljesen biztos, hogy Madonna direkt neki üzent volna a tettével.

A Poker Face énekesnője a 2017-es Five Foot Two című Netflix-dokumentumfilmben is foglalkozott a kritikával, és így kommentálta:

Szóval a dolog velem és Madonnával az, hogy mindig is csodáltam őt, és még mindig csodálom őt, nem számít, mit gondol rólam. Ő nem nézne a szemembe, és nem mondaná, hogy reduktív vagyok, vagy bármi.

A páros 2019-ben úgy tűnt, hogy eloszlatja a köztük lévő viszályról szóló pletykákat, amikor együtt fotózták le őket Madonna Oscar-afterpartyján.

(Borítókép: Lady Gaga és Madonna. Fotó: Kevin Mazur / WireImage / Live Nation, Francis Specker / CBS / Getty Images)