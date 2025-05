Oscar-kvalifikáló eseményként tér vissza az idei Friss Hús

A Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál 2025-ben már Oscar-kvalifikáló esemény. A május 29-én induló országos fesztivál magyar versenyprogramjában 34 új hazai rövidfilm mutatkozik be, köztük több olyan alkotás, amely nemzetközi fesztiválokon is kimagasló sikereket ért el. Idén először két magyar rövidfilm – a legjobb élő szereplős és animációs díjazott – automatikus nevezési jogot szerez az Oscar-díjra.

A 2025-ös Friss Húson megjelenő filmek alkotói között egyaránt vannak jól ismert, nemzetközi fesztiválokon is díjazott filmkészítők, és a pályájuk elején álló filmesek és színészek is.

Kenyeres Bálint Cannes-ba egyedüli magyar produkcióként meghívott alkotását a Friss Hús közönsége láthatja először Magyarországon közvetlenül a cannes-i premier után: a No. 3 (The Spectacle) egy fiatal roma fiúról szól, aki egyedülálló képessége miatt hirtelen a reflektorfénybe kerül. A Magyarázat mindenre főszereplője, Hatházi Rebeka ezúttal rendezőként mutatkozik be (Április huszonhét), Tóth Kristóf Zsolt pedig két filmmel is érkezik (Túlpart, Denisa).

A Friss Hús több visszatérő rendezőt is köszönt.

Tóth Barnabás és Simonyi Balázs 2003 és 2011 után ismét forgatási helyszínt keres a (terep)SZEMLE 3.-ban, miközben jelenünk társadalmi kihívásaira is reflektálnak. A sokszorosan díjazott, világszerte fesztiválok százait megjárt legendás rendező, Ulrich Gábor lírai animációját, a Capricciót hozza el a fesztiválra. Eszenyi Enikő a Boldog emberek című sci-fi boldogságdoktoraként, Pelsőczy Réka a Világvége aggódó és idegesítő anyafigurájaként, Schilling Árpád az Élő kövek terapeutájaként, Kizlinger Lilla pedig az ő pácienseként bukkan fel a nagyvásznon. A fesztiválon fókuszba kerülő Friss Csillagok, Bukovszky Orsolya és Pigler Emília együtt szerepelnek a Ne nézz a napba és a Most ez van című filmekben, osztálytársuk, az SZFE végzős hallgatója, Nyomárkay Zsigmond pedig öt filmben is látható lesz.

Fókuszban a nemzedéki életérzés

A fesztivál idén a nemzedéki életérzésfilmekre fókuszál. A generációs konfliktusokat, a felnőtté válás nehézségeit, a külföldre vagy más városba költözés, illetve az elvágyódás kérdését több alkotás is vizsgálja. A párkapcsolati témák is hangsúlyosan megjelennek: a Berlinalén is díjazott animáció, a Wish You Were Ear például egy szimbolikus világban mutatja meg, hogyan hagynak nyomot rajtunk kapcsolataink; a Nárcisz és Echo a nárcisztikus bántalmazás pszichológiai jelenségét tárja fel; a Lilláéknál című filmben a gyereket váró pár békés estéjébe hoz fordulatot a volt feleség váratlan megjelenése; a helyzetkomikumban bővelkedő Két felnőttben pedig egy kínos randi abszurd pillanatait követhetjük. A változatos válogatásban emellett felbukkan a helyenként morbid humor (Mobil Kisállat Hamvasztás), a modern rabszolgaság témája (Ugar), egy rendhagyó sportfilm (Az utolsó dobás), és lesznek jazztrombitára írt improvizációk is (Where Blue Meets Red). Több filmben is szerepet kap a testünk és pszichénk korlátaival való küzdelem, például a Kilépőben és a Túlpartban.

A világ talán legfontosabb animációs eseményének, az Annecyi Nemzetközi Animációs Fesztiválnak idén júniusban Magyarország lesz a kiemelt vendége: három magyar rövidfilmet (Az utolsó dobás, Capriccio, Kutyafül) is beválogattak a hivatalos programba. A Friss Húson – ahol az animációs és élő szereplős filmek közös blokkokban mutatkoznak be – mindhárom látható lesz már a nemzetközi premier előtt. A Berlinale rövidfilmes versenyének idei egyetlen magyar filmjét, az Élő köveket, valamint az idén újra megrendezett Filmszemlén Legjobb kisjátékfilm díját elnyerő Világvégét is levetítik a fesztiválon.

A Friss Hús Budapest mellékszekcióinak és nemzetközi versenyének programját később jelentik be. A versenyprogramok győzteseit a fesztivál utolsó napján, június 4-én hirdetik ki.