Kemény hangú levelet kapott a kulturális miniszter az Index cikke miatt

„A sajtóból értesültem, hogy az Anima Musicae Kamarazenekar az ellehetetlenülés szélére jutott. Azért megdöbbentő ez a hír, mert az együttes, amely 2010-ben alakult, amely 2018–2020 között elnyerte a Nemzeti Ifjúsági Zenekar címet, az utóbbi években kiemelkedő munkát végzett egy olyan időszakban, ami a 2020-ban kezdődött világjárvány miatt megnehezítette a kulturális szereplők életét” – fogalmaz Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszterhez írt nyílt levelében Rácz Zoltán Kossuth-díjas karmester, ütőhangszeres.

Rácz Zoltán írásában emlékezteti a tárcavezetőt, hogy 2018 és 2020 között tagja, majd vezetője volt annak a zeneművészeti bizottságnak, amely a kulturális és innovációs miniszter munkáját volt hivatott támogatni.

Jól tudom, hogy a rendelkezésre álló összegek elosztása rendkívül felelősségteljes feladat. A 2024. évi többlettámogatás azonban semmilyen művészi szemponttal nem igazolható, negyvenhétszeres különbséget tett a Liszt Ferenc Kamarazenekar és az Anima Musicae Zenekar között

– írja Rácz Zoltán a cikkünkből vett konkrét összegeket idézve, amely szerint az Anima Musicae Kamarazenekarnak 10 millió, míg a Liszt Ferenc Kamarazenekarnak kicsivel több mint 471 millió forint többlettámogatás jutott.

Rácz Zoltán szerint ez a megkülönböztetés azt üzeni, hogy tudatosan hoz nehéz helyzetbe egy olyan együttest, amelynek a jegyeladási mutatói is kiemelkedőnek számítanak. A Kossuth-díjas művész úgy látja, hogy

ennek súlyos üzenete van, megkérdőjelezi a kultúrafinanszírozás hitelességét.

A Liszt Ferenc-díjas előadóművész arra kéri levelében Hankó Balázs kulturális és innovációs minisztert, hogy tegyen sürgős lépéseket az aránytalanságok orvoslására, fontolja meg G. Horváth László, az Anima Musicae Kamarazenekar vezetőjének finanszírozásra tett javaslatait.

A megszűnés határán

Ahogyan arról elsőként beszámoltunk, forráshiány miatt megszűnt az ország egyik legsikeresebb komolyzenei együttesének, az Anima Musicae Kamarazenekar tagjainak állása. A Junior Príma díjas formáció vezetője, G. Horváth László közölte az Indexszel, hogy 2025-re teljesen ellehetetlenültek, a kamarazenekar tagjait már minimálbérre sem tudja bejelenteni. Mindezt annak ellenére, hogy 2024-ben közel 17 ezer fizetőnézőt és 20 ezer koncertlátogatót tudhattak magukénak, az elmúlt tizenöt évben pedig az egyik legfontosabb hazai kamarazenekarrá nőtték ki magukat.

A 2010-ben alakult Anima Musicae Kamarazenekar több nemzetközi verseny és hazai díj kitüntetettje, Magyarország és Európa nívós koncerthelyszíneinek állandó szereplője. A Junior Prima és Artisjus-díjas együttes fellépett többek között a bécsi Musikverein, a berlini Philharmonie és a lipcsei Gewandhaus színpadán is, koncerteztek Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban, Portugáliában, Marokkóban, Törökországban, és szomszédos országok jelentős fesztiváljain is felléptek. Emellett ifjúságnevelő és karitatív tevékenységeket is végeznek.

Fontos megjegyezni, hogy 2023-ban 115 fellépéssel, 2024-ben 98 eseményükkel a legfoglalkoztatottabb hazai kamarazenekarrá váltak.

Sajnos mostanra drámai fordulat állt be a zenekar életében: április elsejével megszűnt az Anima Musicae Kamarazenekar művészeinek állása.

Az együttes állami támogatása 2022 óta – a növekvő fellépésszám és elismertség mellett – folyamatosan csökkent: 60-ról 50-re, majd 40 millió forintra. Köztudomású, hogy eközben a működési költségek az inflációs folyamatok hatására jelentősen megnőttek: G. Horváth László szerint konkrétan a kétszeresére. A zenekar vezetője úgy véli, 30 millió forintos azonnali gyorssegély kell a megszűnés elkerüléséhez. A kiemelt kategóriájú kamarazenekarok jövőjére nézve pedig évi 150 millió forintos állami támogatás szükséges a biztonságos állandó működéshez.

Az elmúlt években már több mint száz különböző magyar településre eljuttattuk a magas színvonalú klasszikus zenét, bizonyos szempontból az ország kamarazenekarának érezzük magunkat. Bízunk a kormányzati jó szándékban és abban, hogy a Kulturális és Innovációs Minisztériumban megoldást találnak a problémánkra. Állás nélkül nem tudjuk tovább folytatni a missziónkat, piaci alapon természetesen lehet koncerteket szervezni, de előre tervezhető, kiszámítható jövedelmet, bért adni – ami a közösség megtartásának feltétele – lehetetlen. Ehhez elengedhetetlen az állami kultúrafinanszírozás felosztási szabályzatának megreformálása

– fogalmazott az Index kérdéseire válaszolva G. Horváth László.

Az Anima Musicae Kamarazenekar nincs egyedül, hiszen a kamarazenekari szegmens más együttesei is hasonló problémákkal küzdenek, ahogy a táblázatunkban látható.

