Ezért csatlakozott a német orvosok csaknem fele a náci párthoz

A propaganda kifejezést ma teljes egészében lefoglalja a politika, és a legsötétebb, legkegyetlenebb manipulációt kötjük hozzá. Pedig életünk számtalan területén találkozhatunk vele, úgy, hogy észre sem vesszük. Jobb, ha tudatosítjuk: az agyunk harcmező, hirdetők, politikusok és nagy techcégek versenyeznek a figyelmünkért. Csak egy adat: 1986-ban napi 40 újságnyi információ ömlött ránk, ez a szám 2007-re 174-re emelkedett.

Még fel sem vetted a cipőd, máris tucatnyi módon manipulálnak. A telefonod, a gabonapelyhes dobozod, a szeretőd – mind összeesküdtek annak érdekében, hogy befolyással, önzéssel, terelgetéssel engedelmességre kényszerítsenek

– írják a Manipuláció – Ismerd fel, védd ki! című könyv szerzői, akik szerint a meggyőzés és a propaganda egyidős az emberiséggel, szerves része az életünknek. És amennyire minket akarnak befolyásolni, annyira akarjuk mi is – a hízelgés, a zsarolás és a félelemkeltés finom eszközeivel – manipulálni embertársainkat, sőt egyenesen minipropagandisták vagyunk, ha arról van szó, hogy a közösségi médiában minél szebb képet közvetítsünk magunkról.

Felismerni és elhárítani

Sőt, tovább megyünk: a könyv szerzői, Laura Dodsworth író, újságíró, fotós és Patrick Fagan viselkedéskutató is befolyásolni akarja az olvasót, hiszen nem szeretnék, ha a művük elfeledve heverne egy könyvesbolt poros sarkában, és – tehetnénk hozzá –, ugyanilyen okból szeretne hatást gyakorolni a reménybeli olvasókra, vásárlókra a kiadó, a könyvkereskedő, a pr-os és a recenziót készítő újságíró is, akinek a sorait a kedves olvasó éppen most olvassa.

Igaz, a szerzők hangsúlyozzák, hogy ők azért akarnak minket befolyásolni (a könyvükkel, amit remélhetőleg elolvasunk), hogy mi viszont ellen tudjunk állni a befolyásolásnak (azzal a tudással felvértezve, amit a könyvükből szerzünk).

Most pedig, hogy mindezt tisztába tettük, nézzük meg, mit javasol Laura Dodsworth és Patrick Fagan, milyen területen kell odafigyelnünk, hogy

felismerjük, figyelmen kívül hagyjuk és elhárítsuk a tudomány és a technika legújabb vívmányaival támadó manipulátorok mesterkedéseit.

Ez nem könnyű feladat a célzott reklámok korában, amikor a mesterséges intelligencia algoritmusai előbb tudják, hogy mire vágyunk, minthogy egyáltalán megfogalmazódott volna a gondolatainkban, és ezáltal olyan dolgokat fogunk megtenni, amiről azt gondoljuk, hogy a saját ötletünk.

Belesétálni a kelepcébe

Az egyes fejezetek – Álld a sarat, Szerezz immunitást, Ne gondold túl, Légy tudatában a benyomásaidnak, Ne légy a szex rabszolgája, Ne kísértsd önmagad és többi – már önmagukban is figyelemfelkeltők, és egyébként önállóan is olvashatók. Mindegyik fejezet valamilyen alapfeltevésből indul ki, majd kibontja a témát interjúkkal, kutatási adatokkal, referenciákkal és a szerzők saját elméleteivel, lezárásképen pedig adnak néhány gyakorlati tanácsot.

És ahogy a sikerkönyvekben szokás, tele van a kötet érdekes és izgalmas – gyakran háborús vagy történelmi – sztorikkal, amelyek segítségével betekintést nyerhetünk a fejlett kihallgatási módszerekbe, egy túsztárgyaló, egy bűvész és egy elegáns koldus gondolkodásába, és megtudhatjuk például, hogy

miért csatlakozott a német orvosok csaknem fele a náci párthoz.

Szerzetesek, mágusok, szekták és internetes fórumok működése alapján leplezik le a befolyásolási technikákat, amelyekről a szerzők gyakran úgy szereztek tapasztalatot, hogy beépültek bizonyos csoportokba.

Jobb elkerülni

Van olyan helyzet, amit egyszerűen jobb elkerülni, nem lépni a szereplőkel semmilyen, még elutasító kapcsolatba sem – a közösségi média befolyása alól például a legkönnyebben úgy szabadulhatunk, ha kikapcsoljuk. A kelepcébe ugyanis kis lépésekben lehet belesétálni, és már akkor elindulunk a lejtőn, amikor még úgy érezzük, hogy kézben tartjuk az eseményeket. A végeredményt pedig legtöbbször a pénztárcánk bánja.

A szerzők nem kertelnek: azt állítják, hogy

ha te azt gondolod, túl okos vagy ahhoz, hogy átmossák az agyadat, hogy az intelligenciád miatt téged nem lehet becsapni, akkor te vagy a legsérülékenyebb mind közül.

Ideje megvizsgálni, hogy a döntéseink valóban a mi döntéseink-e, vagy mások kényszerítik ránk az akaratukat, legyen szó fogyasztói szándékról, a közösségi média irányított buborékjairól vagy politikai propagandáról. Akiknek meggyőződése, hogy a Covid alatt manipuláltak minket, az most igazolva érezheti magát, de azt is megtudjuk, hogyan befolyásol a zene vagy a rejtett üzenet. A könyv figyelmeztet: „Ha nem kontrollálod az elméd, valaki más fogja megtenni.” Micsoda zseniális, a félelemre apelláló manipuláció!

Laura Dodsworth–Patrick Fagan: Manipuláció – Ismerd fel, védd ki!

21. Század Kiadó, 2025

384 oldal

