Megkezdődött a jelentkezés Miklósa Erika Mesteriskolájába

Miklósa Erika Kossuth-díjas operaénekes, a Magyar Szent István-rend kitüntetettje tavaly indította el – saját metódus alapján, amelynek kidolgozásában egyik állandó alkotótársa, Novák Péter Jászai Mari-díjas énekes, zeneszerző is segített – KvintEsszencia Mesteriskoláját a Pécsi Tudományegyetemhez integrálódott egyedülálló művészeti képzésként.

2025 őszétől startol a Mesteriskola új oktatási tanéve: a jelentkezések a napokban kezdődtek el és május 31-ig tartanak.

Az operaénekes – aki nemrég jött haza Japánból, ahol tanítványaival együtt nemzetközi koncert-prezentáció keretében mutatta be egyedi oktatási módszertanát – úgy véli, az európai egyetemeken a felsőfokú zenei előadói oktatás átalakulóban van.

A KvintEsszencia Mesteriskola a tudásszerzés és tudásgyarapítás új modelljeként a folyton megújuló világban figyelembe veszi az új tendenciákat és kihívásokat, s ennek megfelelően fejleszti, adaptálja a készségeket, képességeket. Ezt a sokrétűséget adjuk át komplexen, mindenre kiterjedően

– mondta az operaénekes.

Hivatalos felvételi

Miklósa Erika annak idején a Pécsi Tudományegyetem énekművész szakán diplomázott, és tavaly már oktatóként tért vissza.

A KvintEsszencia Mesteriskola képzésének alapvetéseit állandó alkotótársammal, Novák Péterrel alakítottuk ki. Büszke vagyok arra, hogy a pécsi egyetem méltónak találta a pedagógia programunkat és integrálta az egyetemi képzésbe. A »nulladik évfolyam« – afféle »tesztüzemben« – 2024 szeptemberében indult 30 oktatóval. 26 hallgatónknak 18 tantárgyat oktattunk. A 2025 szeptemberétől induló képzésre már a hivatalos felsőoktatási felvételi eljáráson lehet bekerülni

– mondta Miklósa Erika.

A Mesteriskolába felsőfokú képesítésű, magyarországi és határon túli magyar énekművészek, énekesek jelentkezését várják.

Akik még nem rendelkeznek alapdiplomával, azoknak is lehetőségük van a Mesteriskola keretében „különleges tehetségként” részt venni a képzésben. A KvintEsszencia Mesteriskola Alapítvány a felvételt nyert hallgatók számára lehetőséget biztosít ösztöndíj igénybevételére a tanulmányaikhoz. A jelentkezőket a Mesteriskola vizsgabizottsága hallgatja meg, s tesz javaslatot a felvételre a Pécsi Tudományegyetem felé.

„A KvintEsszencia Mesteriskolában a felsőfokú képesítésű énekművészek – operaénekesek, népi énekesek, jazz énekesek – mellett a könnyedebb műfajok képviselőivel is foglalkozunk. A sikeres vizsgák után magiszter szintű diplomát adunk” – tette hozzá a Mesteriskola alapítója.

Személyre szabott megközelítés

Miklósa Erika ezt is említette: „A más-más szakmai előéletű, de egyaránt tehetséges fiatalok együttes képzése példa nélküli a jelenlegi oktatási rendszerekben. Támpont volt a KvintEsszencia Mesteriskola metódusának kidolgozásakor: hogyan lehet egy 21. századi innovatív módszert kialakítani, ami ugyanúgy fejleszti a zenei tudást, a kreativitást, az innovációs képességet, mint akár a gondolkodást és a kommunikációs készségeket, vagyis a teljes embert.

Nálunk az egyik legfontosabb elem a perszonalizáció, a személyre szabott megközelítés.

Amikor minden bizonytalan a világban, akkor – és ezt meggyőződéssel mondom – a fejlődés, az önfejlesztés az, ami biztos támpontot ad a jövőre nézve. Ehhez nyújtunk sokrétű, komplex, mindenre kiterjedő képzést – az ének- és színpadi technikától, az előadási gyakorlattól az önmenedzselésig, a brand- és networképítésig, a kommunikációig.”

Ázsiai érdeklődés

A Kossuth-díjas operaénekes arról is beszámolt, hogy nemrég tért vissza Japánból, ahova Novák Péter és néhány tanítványuk is elkísérte. Tokióban a Liszt Intézet, Oszakában a Világkiállítás Magyar Pavilonja adott otthont a csaknem egyórás koncert-prezentációjuknak. Miklósa Erika a pedagógiai metódus mellett a Mesteriskola kiváló növendékeit, Ferenczy Orsolya, Laposa Julianna, András Gábor Róbert operaénekeseket, Kató Lilla népi énekest, világzenészt, valamint a képzés zenei vezetőjét, Szűts Aport is bemutatta.

„Komoly szakmai figyelem kísérte a bemutatkozásunkat.

Magyarország zenei kultúráját kiemelt érdeklődés övezi Délkelet-Ázsiában, különösen Japánban,

hiszen Kodály Zoltán és módszertana máig fogalom a szigetországban. Nem véletlen, hogy a KvintEsszencia – amely vállaltan a nagy előd nyomdokain indult el – elsőként itt mutatkozott be külföldön. Terveink között szerepel a nemzetközi edukáció is. Hasonlóan nagy az érdeklődés Kínából és Olaszországból is” – árulta el Miklósa Erika.