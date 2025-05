Olyat mutat idén a SopronFest, amire korábban nem volt példa

A pünkösdi hétvégén – június 6. és 8. között – a Lővérekben hazai és világsztárok lépnek színpadra, mások mellett Timmy Trumpet, Parov Stelar, Worakls, a Halott Pénz, Desh, Dzsúdló, Majka, Ákos és az Earth, Wind & Fire Experience. A warm up héten a belvárosban és Sopron környékén podcast-beszélgetéseket, irodalmi programokat, képzőművészeti kiállításokat és túrákat is szerveznek. A helyiek 16 privát séta keretében a mutatják be a szívükhöz igazán közel álló helyeket, az éttermekbe vendégséfek érkeznek, emellett tíz alkalmi kiállítás is nyílik.

A fesztivál programjainak többsége a boldogság kérdéséhez kapcsolódik.

Vajon hogyan érhetjük el a boldogságot a hétköznapokban, kamasz gyerekeinkkel, betegen, a gasztronómiában vagy a művészetekben?

A kérdéshez kapcsolódóan riportfilm-sorozat is készült, amely a fesztivál YouTube-csatornáján érhető el. A SopronFest eseményeinek egy része ingyenesen látogatható, a pünkösdi programokra elővételben a honlapon válthatók jegyek.

Átalakult a világ

„Abszolút regionális törekvéseink vannak, a régiót szeretnénk megcélozni a közönséggel is” – fogalmazott az Indexnek Lobenwein Norbert, a fesztivál alapítója, aki hozzátette,

Egészen más indíttatásból kezdtünk neki a SopronFestnek, mint anno a Volt Fesztiválnak. Egyrészt azért, mert felmértük, hogy a 2020-as években már nem számíthatunk ugyanarra, mint amire a ’90-es, 2000-es, 2010-es években. Akkor sokan, köztük mi is a csúcsra járattuk a vidéki fesztiválokat, és voltak olyan évek, amikor napi tízezrek érkeztek Sopronba, nemcsak a környékről, hanem az ország különböző pontjairól. Átalakult a világ, és azt éreztük, hogy erre már nem lehet számítani.

Mint mondta, a SopronFest jó lehetőség arra, hogy egy kicsit érettebb fejjel valami mást csináljanak, mint ami egy fesztiválon megszokott. „A legfontosabb eleme a Sopronfestnek, hogy tele van a város programokkal, és ezek nem feltétlenül klasszikus értelemben vett fesztiválprogramok.”

Az alapító hangsúlyozta, hogy nagyon sűrű az eseménynaptár Magyarországon, sokat változott a magyar piac, a fesztiválokkal szemben rengeteg élő, önálló produkció működik már, amelyek a korábbi fesztiválélményt bőven megadják. A fesztiválközönségnek Budapest fontos bázisa volt, ezért is találták ki, hogy a fesztiválszezont kikerülve inkább javarészt a régiót célozzák meg.

Sztárok a Lővérekben

Az idei programban öt nemzetközi név szerepel. A nagyszínpadon headliner lesz Timmy Trumpet, „a trombitás DJ”, akit a világ egyik legsikeresebb, legjobban várt előadójaként jegyzik a legnagyobb fesztiválok. A határ túloldaláról érkezik Parov Stelar, aki nem először jár Sopronban. Jön Worakls, a finom elektronika egyik igazán fontos alakja, az ausztrál DUB FX, valamint a legendás Earth, Wind & Fire Experience is, akiknek a dalain generációk nőttek fel.

Sokszínű a hazai fellépők névsora is: Ákos, Halott Pénz, Majka, Desh, Dzsúdló, Pogány Induló, Carson Coma, T.Danny, Valmar, Parno Graszt és L.L. Junior is fellép majd Sopronban.

A belvárosban is ünnepi lesz a hangulat. „A SopronFest deklarált célja, hogy urbán fesztiválként bemutassa, élettel töltse meg a Hűség Városát.

A fesztivál szíve a Várkerület, a Mária-szobor és környéke lesz,

ahol 2025. június 1-jén a Budapest Bár koncertje nyitja meg a fesztivált Lovasi Andrással és Szűcs Krisztiánnal a vendégek között. A következő napokban az ingyenesen látogatható programban a Kaláka, Halász Judit, Grecsó Krisztián és Beck Zoltán, valamint a Secret Fusion és a Be Massive csapata lép színpadra” – emelte ki a sajtótájékoztatón Váncza Panna, a SopronFest projektvezetője.

A Kultúrpresszó Terasz egész héten naponta több programmal várja a közönséget. A Magyar Jazz Szövetség és a Müpa ajánlásával minden nap lesz jazz-koncert, Járai Márk Cseh Tamás dalaival érkezik, a csütörtöki olaszesten pedig a Carson Coma frontembere, Giorgio és a neves olasz séf, Gianni lép a nézők elé.

Szívek a kiállításon

A SopronFest ART keretében tíz időszaki kiállítás nyílik, a június 1-jei ünnepélyes megnyitóval egy időben számos tárlat is láthatóvá válik. A Mária-szobor tövében felépülő színpad mellett Boldogság címmel Cserbik Rita, Kovács Gombos Gábor, Shane 54, Szurcsik József és Weiler Péter alkotásaiból áll össze egy anyag. Ugyanezen a helyszínen A hűség városa címmel először csodálhatók meg azok a hatalmas szívek, amelyeket a 2024-es SopronFest alkalmából Bereczki Kata, Bukta Imre, EfZámbó István, Labrosse Dániel, Mascher Róbert, Sibitka Panni, Soós Nóra és Weiler Péter alkotott.

A Liszt Központ Munkácsy termében június 1-jén két kiállítás is nyílik: a Bodó Galéria Bornemisza László izgalmas, mesevilágot idéző életművét mutatja be, a Lobenwein Galéria pedig Nekem a Balaton címmel húsznál is több alkotó munkáit sorakoztatja fel, amelyek

kivétel nélkül a magyar tengert ábrázolják.

A soproni Esther Horvath fotográfusnak először nyílik kiállítása szülővárosában A Sarkvidéki Éjszaka Csillagai címmel. A World Press Photo máig első és egyetlen női magyar díjazottja az utóbbi években a norvégiai Spitzbergákon, a világ legészakibb pontján működő nemzetközi tudományos kutatóbázison dolgozik, amely a globális felmelegedés epicentruma. A kiállítás dokumentarista képanyaga és történetei a sarki éjszakában zajló mindennapi életet és tudományos kutatómunkát mutatják be a legzordabb környezeti körülmények között.

A SopronFest egyik igazán izgalmas eseménysorozatának főszereplői maguk a soproniak.

A fesztivál szervezői arra bíztatták a helyieket, hogy a Privát Séták keretében, saját történeteiken keresztül mutassák meg a város ismert és titkos kincseit. A 16 séta mindegyike ingyenes, a program már május 29-től elindul. A Privát Séták mellett számos túra várja a SopronFest idején a közönséget. A Trabant Túrák keretében a látogatók maguk járhatják be a rendszerváltás szimbólumaként jegyzett Sopront és környékén az egykori Vasfüggöny útvonalát. De még a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön szigorúan őrzött kapui is megnyílnak a kíváncsiskodó szabad polgárok előtt.

A fesztivál részletes programja a SopronFest oldalon elérhető.

(Borítókép: Lobenwein Norbert és Fülöp Zoltán 2025. május 7-én. Fotó: Tövissi Bence / Index)