Nem emelik a sör árát, és 3500 forintért is lehet majd enni az idei Szigeten

Május 8-án, csütörtökön egy sajtótájékoztató keretében jelentette be a Sziget idei legnagyobb durranásait a fesztivál főszervezője, Kádár Tamás, a Sziget nemzetközi booking menedzsere, Csiszár Virág, továbbá Bóna Márk booking menedzser és Jenna Jalonen, aki a Sziget művészeti- és élményprogramokért felelős vezetőjeként Kardos Józseftől vette át a stafétát idén év elején. Ahogy az eseményen elhangzott, a fesztivál megújult programstruktúrával, kreatív megoldásokkal és 0–24 órás élménykínálattal készül. A szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményből az is kiderül, hogy több helyszín is költözik, a fesztiválváros új „negyedei” pedig a Sziget műfaji és kulturális sokszínűségét élénkítik majd.

Kádár Tamás az eseményen kihangsúlyozta, a Sziget alapértékeit megtartva, a változó igényekhez igazodva lépnek előre, hogy a látogatók számára felejthetetlen élményeket nyújtsanak.

Az idei Szigettel egy új fejezet nyílik a fesztivál életében, melynek középpontjában továbbra is a különleges atmoszféra, a sokszínű programkínálat és a felejthetetlen élmények állnak. Az idei évben azonban megannyi újítással is előrukkolunk

– tette hozzá.

Kádár kiemelte, az újítások sora a programstruktúrában, a vizuális megjelenésben és a szolgáltatásokban is megmutatkozik. Továbbá arról is beszélt, hogy legutóbb 2019-ben adtak el annyi napijegyet mostanáig, mint idén, így azt javasolja, mindenki vegye meg elővételben a napijegyét, mert könnyen meglehet, hogy augusztusig elfogynak. Mint mondta, a fesztiválozók között idén szép számmal fogják képviseltetni magukat a magyarok is, arra számítanak, hogy több mint ötven százalékos lesz az arány, így rekordévként könyvelik el 2025-öt.

Kádár elmondta, hogy a kultúrafogyasztási szokások változása és a fesztiválélmények iránti elvárások növekedése folyamatos kihívást jelentenek egy fesztiválnak, „hogy erősítsük a helyünket a nemzetközi élmezőnyben, idén úgy döntöttünk, hogy egy többéves stratégia mentén egy nagyot lépünk előre. Kádár kiemelte, hogy olyan fejlesztéseket, újításokat, frissítéseket terveznek, melyben a Sziget alapvető értékeit – így a sokszínű zenei kínálatot és a változatos kulturális programokat – megtartva, azokat még erősítve, egyrészt nagy hangsúlyt fektetnek a kreatív megoldásokra, másrészt az újragondolt programstruktúrával igyekeznek a fesztiválozóknak szinte a nap 24 órájában élményeket nyújtani.

A Sziget hajtómotorja ugyanaz, mint a kezdetekkor, de míg a korai időkben azzal az »előnnyel« váltunk egyedivé, hogy nem ismertük a nemzetközi trendeket, most úgy erősítjük a Sziget identitását, hogy látjuk, milyen környezetben kell az erősségeinket hangsúlyoznunk

– mondta.

Változások egész sora

Kádár az újítások kapcsán kiemelte, az ikonikus K-híd egy erős, vizuális köntöst kap: „Hatalmas, színes madarak raja repül majd át a K-híd pillérei között a Szabadság Szigetére, ahol egy megújult fogadótér várja a látogatókat”. Mint megjegyezte, egyes programok helyszínei is változni fognak. Új helyre költözik például a népszerű Cirque du Sziget, a sziget északi részén bukkan majd fel a Magic Mirror, és szintén elvándorol majd a Vándor Vurstli egy új helyre. A főszervező a legszembetűnőbb változásnak ígérte, hogy a fesztiválváros nyüzsgő világában olyan „negyedeket” építenek fel, melyekben vagy a műfaji hasonlóság okán jelennek meg együtt egyes programhelyszínek, vagy épp a multikulturális sokszínűség adja az adott negyed jellegzetességét.

Ezek között említette a Delta District-et, a Sziget új, éjszakai negyedét, ahol alkonyattól pirkadatig erősödik majd fel az élet, benne a megújult Yettel Colosseummal, a – korábbi Aréna helyébe lépő, de friss külsővel jelentkező – Bolt Night Stage-dzsel és egy új helyszínnel, a The Club by Don Julio-val, minden idők legerősebb elektronikus zenei felhozatalát ígérve.

A másik ilyen újítás, a Sziget új városrésze, a Szoho (Sz-szel, mint a Sziget) egy lendületes, művészetközpontú és multikulturális energiával rendelkező ikonikus városrész, mint akár a londoni vagy a New York-i Soho

– folytatta a főszervező.

A közleményből kiderül, a mozgás, a látvány és az illúzió kerül a középpontba a Paradox, sok műfajt átfogó területén, ahol a különböző művészeti ágak keverednek majd felejthetetlen élményekkel, amelyek a kifejezés határait feszegetik, miközben más helyszínek az élményszerű programok varázsát kínálják.

Kádár Tamás mellett Sziget nemzetközi booking menedzsere, Csiszár Virág is bővebben beszélt a sajtótájékoztatón, kihangsúlyozva azon előadókat, akikre érdemes lesz majd figyelni a Szigeten. Mint elmondta, az idei felhozatal rendkívül aktuális és nagyon sokszínű. A Nagyszínpad headlinerei közt ott van például a hip-hop nagy lázadója, A$AP Rocky, a rap, trap és R&B és counrty műfajok koronázatlan királya, Post Malone, valamint a világ egyik legnépszerűbb előadója, a tavaly friss lemezzel jelentkezett Shawn Mendes. Szintén a headliner sorba érkezik az utóbbi időben hihetetlen népszerűségre szert tett Chappell Roan, az év legjobb pop albumának kikiáltott lemezét a tavaly nyáron bemutatott Charli XCX, valamint a művészet, a zene és a technológia lenyűgöző metszéspontjában működő, a Tale of Us-ból is ismert Anyma, aki jelenleg a világ egyik legsikeresebb producere és visual artist-ja.

A sztársor azonban ezzel nem ér véget a Nagyszínpadon, hiszen fellép majd – mások mellett – Nelly Furtado, Michael Kiwanuka, FKA Twigs, Rilès, Little Simz, The Last Dinner Party, de érkezik a Sziget első K-pop sztárja is, a Kiss Of Life. Csiszár kiemelte, hogy egyedülálló hazai produkcióknak idén is helyt ad a Nagyszínpad, ahol Pogány Induló a Parno Graszttal érkezik egy egyedi fellépésre és Дeva, aki pályafutásának legnagyobb koncertjére készül a Napfonattal közösen.

A Revolut Színpad felhozatala szintén izgalmas képet mutat idén is. Csiszár Virág kiemelte közülük Ausztrália legszínesebb elektro-glam-pop duóját, az Empire of the Sun-t, az utánozhatatlan hangzásvilágú szettjeiről ismert Justice-t, vagy a Papa Roach-ot is, akik idén ünneplik első lemezük évfordulóját és vadiúj dalokkal is jelentkeznek. Szintén a Revolutra érkezik az elektronikus zene elmúlt több mint két évtizedének meghatározó ereje, Caribou, az angol indie rock zenekar, a Blossoms , a korai gabber és hardstyle, valamint a punk és wave zene elemeit ötvöző Brutalismus 3000, és a Sziget is az egyik állomása lesz a svéd post-hardcore zenekar, a Refused búcsúturnéjának. És természetesen hazai fellépők is színpadra lépnek a Revolut-on, így Krúbi, Co Lee vagy az Elefánt koncertjein bulizhatunk majd nagyokat.

Alkonyattól pirkadatig

Mint az az eseményen elhangzott, a Sziget legnagyobb vonzereje, hogy 0-24 órában nyújt élményeket 6 napon keresztül a zenei műfajok sokszínűségével és a kulturális programok változatosságával. A Delta District megálmodásával a Sziget éjszakai életét is szeretnék egy új szintre emelni, az elektronikus zene minden műfajának vibráló kultúrájával. Az új „negyed” a megújuló Sziget egy izgalmas elemének ígérkezik. A Delta háromszögének egyik csúcsában található Európa egyik legkülönlegesebb fesztiválhelyszíne, az ókori amfiteátrumokat idéző Yettel Colosseum, benne az alternatív elektronika legnagyobbjaival, a dallamos és felemelő szettektől, a keményebb, lendületes ritmusokig ívelő széles kínálattal. A Yettel Colosseum egyedi terében lesz I Hate Models, 999999999, OGUZ, Hot Since 82, Carlita, Dixon, Chris Liebing, The Blessed Madonna, horsegiirL, valamint Partiboi69.

Kívül-belül, látványvilágában, valamint hang- és fénytechnikájában is megújul a korábbi aréna, a monumentális partik centruma, ami BOLT Night Stage néven foglal el megkerülhetetlen helyet a Delta Districtben. A BOLT Night Stage-en fellép majd – mások mellett – Armin Van Buuren, Vini Vici, Don Diablo, Alok, Steve Angello, Boris Brejcha, Amelie Lens, Mathame vagy Miss Monique. Ezek mellett új helyszínként jelenik meg a The Club by Don Julio, egy teljesen zárt térrel, a bensőséges klubélmény kínálatával, ahol az underground „club-elektronika” előadói adják majd egymásnak a terepet.

Bemutatkozik a Szoho

Bóna Márk booking menedzser a sajtótájékoztatón kiemelte, a Szoho egy új city district a Szabadság Szigetén, amelyet olyan ikonikus városrészek élénk, művészetközpontú szelleme ihletett, mint a londoni és New York-i Soho.

Egy multikulturális olvasztótégely, ahol a zene, az utcai kultúra és a kreativitás találkozik

– jegyezte meg Bóna.

A booking menedzser elmondta, a Szoho egyik központja a már korábban is ismert The Buzz helyszín, mely átfogó mixet kínál a különböző műfajú magyar és nemzetközi zenékből, az indie és alternatív poptól a világzenén át, a rock és crossover produkciókig. A negyed másik kiemelt helyszíne a dropYard, amely hip-hop és rap koncertekkel hozza az energiát, majd magas intenzitású éjszakákat kínál drum&bass, dubstep, dancehall, reggaeton és még sok más műfajjal. A két kiemelt színpad mellett új programhelyszínek is megjelennek a Szohoban. Míg korábban a breakdance és a hip-hop a dropYard részeként jelent meg, most – az utcai energiákat erősítve – ez a szcéna nagyobb reflektorfénybe kerül, és egy dedikált helyszínt kap.

A The Cypher freestyle session-öket, top táncosokat, DJ-ket és előadókat hoz a Szabadság Szigetére, a budapesti hip-hop egyesület, a Cypher Town együttműködésével. És szintén új elem a The Joker, amely a játékosságot és a performanszokat egyesíti a Sziget Szoho negyedében. Ez a helyszín nappal élénk társasjáték-kávézóként működik, ahol a Szitizenek sakkban, RISK-ben, Rubik-kockában és más játékokban mérhetik össze tudásukat. Éjszaka pedig a – korábban a Magic Mirror színpadán bemutatkozó – Sziget Comedy színpadává alakul, sziporkázó nemzetközi humoristákkal, Dave Thompson, angol színész, stand-up komikus műsorvezetésével.

Az Underground Slam Academy együttműködésében a The Joker napi slam poetry programot is kínál, ahol a világ minden tájáról érkező 'spoken word' művészek lépnek fel. A teljes élményhez hozzájárulnak a pop-up utcai előadók, borbély, tetoválóművészek, különleges bárok, graffiti fal, gördeszkás bemutatók és akár helyszíni smink szolgáltatások is. „Újdonság lesz a Szigeten a félcső, egy speciális görpálya elem, ahol egyrészt „profi” gördeszkások és görkorisok tartanak naponta bemutatókat, de eszközt bérelve a közönség is kipróbálhatja ezt az új lehetőséget” – tette hozzá Bóna.

A Szoho két nagy színpadán természetesen a zene kerül középpontba. The Buzz helyszínén feltörekvő és népszerű előadók lépnek majd fel. Itt lesz – sok más mellett – az indie, a post punk és a synth wave ötvözéséről ismert kanadai előadó, EKKSTACY. Szintén itt lép majd fel a rock gyökereiket különféle műfajokkal ötvöző Last Train és a videósként millió követővel rendelkező, nemrég új albummal jelentkező Casey Lawery, de a hazai felhozatalra is büszkék lehetünk, hiszen beton.hofi, Ivan & The Parazol, Analog Balaton, Hundred Sins és a Platon Karataev is mind ezen a színpadon lépnek fel. A dropYard-on az Egyesült Királyság jellegzetes, nyers hip-hop hangzását kedvelők számára – mások mellett – Bawo, EV, Feux, KiLLOWEN és Strandz garantálják a minőséget. Hollandiából visszatér a Vunzige Deuntjes, olyan előadókkal, mint MC Claudio, Vunzige Deuntjes Soundsystem és WEF, akik a nyers holland hangulatot hozzák el Mula B mellett. Itt várhatók még belga ritmusok PEET-től, sima francia flow-k Davodka és Theodora előadásában, valamint egyedülálló algériai ízek DJAM & TIMOH-tól.

A Szoho-n túllépve Bóna Márk mesélt, a koncepciójában kissé változó Jukebox-ról is. Itt éjszaka valaha volt nagy nevek tribute zenekarai, illetve hazai és nemzetközi pop zenekarok lépnek fel. Így lesz ABBA, Queen, Beatles, David Bowie tribute, de a Live Aid 40. évfordulóját is ünnepeljük egy koncerttel és találkozhatunk a Revenge of the Synth Star Wars zenekarral is. Mivel a színpad messzebb költözött a Nagyszínpadtól, így a programok korábban kezdődnek majd. Fellépnek itt feltörekvő nemzetközi zenekarok és hazai alternatív és pop fellépők is, mint a Moriones, Kolibri, Filo, Hűvös, kisbetűs ünnepnapok, de ezen színpadon láthatják L.L. Juniort is a rajongók.

Az éjszakák második felében koncepcionális dj szettek várhatók, természetesen lesz NECC party, de Taylor Swift, Los Santos és Bailando night is várható. Kora este itt lépnek majd fel a GrassrEUts projekt győztes zenekarai. A GrassrEUts egy EU által támogatott, 5 ország fesztiváljai bevonásával létrejött program, melynek keretében az öt ország zenekarai jelentkezhettek és egy nemzetközi szakmai zsűri döntése alapján léphetnek fel a hazai fesztiváljukon, majd a közönség és a zsűri döntése alapján a 2-2 legjobb bekerül egy poolba, amelyből a résztvevő fesztiválok választhatnak. A nemzetközi fellépés tehát a tét. A jelentkezés május 5-én zárult, 303 zenekar került a listába, a kiválasztás jelenleg zajlik.

A színház sem marad el

A sajtótájékoztatón bemutatkozott Jenna Jalonen is, aki a Sziget művészeti- és élményprogramokért felelős vezetőjeként Kardos Józseftől vette át a feladatokat. A finn származású, de már hosszú ideje Magyarországon élő táncos-koreográfus, előadóművészeti producer számára a Sziget nem új terep, hisz számos alkalommal lépett már föl a fesztiválon és segített a táncművészeti programok formálásában. Jenna elmondta, hogy az eddig is erős művészeti koncepció alakításában – célja szerint – olyan programokkal igyekszik a jövőben gazdagítani a Sziget sokszínűségét, amelyek nem csupán szórakoztatást nyújtanak a közönség számára, hanem elgondolkodtatnak, meglepnek, és egyedi, felejthetetlen élményeket kínálnak, amelyeket máshol nem találhatnak meg.

A 2025-ös programkínálat jelentős része még József keze munkáját dicséri, de az általam képviselt koncepció számos területen már megmutatkozik

– mesélte Jenna.

Ennek az új elképzelésnek a része például a Paradox helyszín, hangsúlyt adva az előadóművészetnek, mint az egyedülálló fesztiválélmény szerves részének. A Paradox középpontjában a mozgás, a látvány és az illúzió állnak, ahol a cirkuszi mutatványok és a határokat feszegető táncelőadások találkoznak például a Vándor Vurstli és más élményszerű programok varázsával. „Az előadóművészet különböző művészeti ágak keveredéséből születik, így egyes produkciók sem sorolhatók kizárólag cirkuszi vagy tánc előadásként – a Paradoxban ezek a műfajok összefonódnak, és felejthetetlen élményekkel gazdagítják a közönséget” – emelte ki az új művészeti vezető.

Szintén egy új „negyed” a Szigeten, a sziget északi részén kialakított ú.n. North Field, ami egyrészt a Magic Mirror új otthona, de itt található a folyton megújuló művészeti helyszín, az ArtGarden, mely idén is aktív nappali feltöltődésre és felfedezésre invitálja a szigetlakókat, valamint a Light Stage zenei színpad is. Itt - többek között - fellép az Olaszországból érkező Whitemary, Anna Castiglia és Savana Fun, Spyres és Crae Wolf az Egyesült Királyságból, és az osztrák Palffi. És a Sziget megújult fogadóterénél található majd az Impact Island, ahol a civil szervezetek és az XS-Land mellett saját helyszínnel jelentkezik a TEDx Budapest, míg a sziget északi csücskénél a Sziget Beach lenyűgöző installációkkal és pop-up előadásokkal várja a látogatókat.

Jenna megjegyezte, hogy Sziget Moments néven a Nagyszínpadon, az átállások közti szünetben - minden nap 10 percben - olyan előadások és kulturális performanszok kerülnek színpadra, amelyek a Sziget sokszínűségét mutatják be. A meghívott nemzetközi és hazai vendégek mellett ismét színpadra lép a Superar gyermekkórus, hogy közös éneklésre buzdítsa a közönséget. A művészeti vezető kiemelte, hogy idén – egy központibb helyre költözve – ismét a Sziget fölé magasodik a Nagy Utcaszínház, egy rendkívül látványos előadást hozva a fesztiválra. A spanyol Sylphes Aerial Ballet produkciója egy nagyszabású vizuális show, amely a légi akrobatikát ötvözi a klasszikus balettel, az égen lebegő, hipnotikusan átalakuló alakok szinkronúszásra és klasszikus balettcsoportok koreográfiáira emlékeztetnek. Szintén lesznek Sétáló Utcaszínházak , köztük visszatérő vendégként a Troula Street Theatre. Ők a modern világ kihívásait egy méhkaptár formájában jelenítik meg, amely bemutatja az emberiség Földön elkövetett visszaéléseit. A produkció élő zenével, óriásbábokkal és pirotechnikai elemekkel egészül ki, így egy lenyűgöző show-t kínál, amelyet szintén nem érdemes kihagyni.

Az idén új helyre költöző helyszín, a Cirque du Sziget cirkuszi nagysátorban, a táncprogrammal egyesített szabadtéri színpadon, valamint a fűre telepített szabadtéri részen nyújt programokat. Az előadások sorába érkezik egy japán produkció: a Yoah című előadásban a tradicionális japán hangszerek és elektronikus zene ötvözete, a lenyűgöző fények és vizuális effektek, valamint az elképesztően tehetséges akrobaták hajmeresztő trükkjei egyesülnek. Itt lesz a világhírű kanadai társulat, a 7 Fingers a Duel Reality című előadásával, melyben Shakespeare epikus szerelmi története, a Rómeó és Júlia kel életre. Egy hazai újdonság is műsorra kerül a nagysátorban, ahol az InThisTogether című produkcióval indul a program, a magyar OneTwoMany Collective előadásában. Egy részvételi cirkuszi élmény, amely a közönség aktív részvételére épül – nélküle meg sem történhet. 2025-re szintén új helyet talált népszerű helyszín, a Magic Mirror pedig – sok-sok más mellett – bemutat majd egy fergeteges, cirkuszi trükköket humorral vegyítő előadást. A kizárólag női tagokból álló YUCK Circus produkciójában terítékre kerül minden, ami a színpadon és a mindennapi életben túlságosan macsónak számít, bemutatva a fiatal nők életének legnagyobb kihívásait és időnként frusztráló problémáit. Velünk lesz a Lady Joker Hollandiából, akiknél a tánczene és az akrobatikus performansz összefonódása a lényeg.

A tánc és a színház világában való elmerülésre várja idén is a látogatókat Sziget Színház és Tánc helyszíne izgalmas produkciókkal és inspiráló programokkal gazdagítva a fesztivál vibráló kínálatát. Jenna ezek közül kiemelte a francia Mazel Freten „Rave Lucid” című előadását, ahol a tánc, a zene és a vizuális elemek az önkifejezés izgalmas utazásává állnak össze egy rave party izgalmát megidézve. És itt lesz látható az Estévez/Paños díjnyertes flamenco-táncosok „La Confluencia” című előadása, mely az európai, roma, zsidó és afrikai kultúrák gazdag örökségét egyesíti a flamenco tánc formanyelvét alkalmazva, egy erőteljes és finom, kultúrákon átívelő előadásban.

Nem tettek le a fenntarthatóságról

„Fenntarthatósági törekvéseink terén továbbra is a környezetre gyakorolt negatív hatásunk minimalizálása, valamint a fokozódó környezeti kihívásokhoz való alkalmazkodás áll a fókuszban” – emelte ki Kádár, hozzátéve, hogy a Sziget a nemzetközi téren a Green Deal Circular Festivals tudásmegosztás részese, a Greener Future fenntarthatósági auditján megszerzett minősítése pedig egy jól menedzselhető, környezettudatos rendezvényt jelöl, amely túlmutat az elvárásokon és pozitív változást hoz. Kádár elmondta, hogy az egyik kiemelt problémát a fesztivál után hátrahagyott sátrak tömege jelenti, melyek eldobálása jelentősen erőforráspazarló.

Tavaly pozitív ösztönzők beépítésével igyekeztünk a látogatókat arra ösztökélni, hogy a behozott sátrukat vigyék is el. A hátrahagyott, vagy kijelölt pontokon leadott sátrak egy része jótékony célokat szolgál, a sérült, szakadt darabokból pedig upcycled merch termékek készülnek. Azért, hogy hatékonyan minimalizáljuk a szemétként végző sátrak számát, egy depozit-rendszert dolgoztunk ki “ne-hagyj-hátra-sátrat” Kauciós Jegy néven, mely keretében a látogató, aki sátorral érkezik a fesztiválra, kiváltja a kauciós jegyet, amit akkor kap vissza, ha a sátrával együtt távozik a fesztiválról

– fejtette ki.

Kádár elmondta továbbá azt is, hogy idén újabb szintet lépnek a robbanómotoros járművek csökkentése érdekében.

Nem emelik a sör árát

Az idei Sziget a vendéglátás terén is igyekszik új szintre emeli az élményt. Elöljáróban Kádár kiemelte, hogy idén nem emelkednek a sörárak:

Eljött az ideje, hogy határozottan kijelentsük, hogy a Sziget nem egy drága fesztivál. Ennek bizonyítéka, hogy amellett, hogy az infláció ellenére nem emelkedtek a jegyárak, a Dreherrel közösen sikerült azt is elérnünk, hogy a sörárak se emelkedjenek.

Az ételkínálat továbbra is a fesztivál különböző, jól elérhető vendéglátós blokkjainál – azaz food-courtokban – várja a látogatókat, így mindenki számára könnyedén megtalálható a személyes ízlésének megfelelő választék. A kínálatban egyaránt helyet kapnak a hagyományos, magyaros ízek és a nemzetközi konyha remekei. „Idén kiemelt figyelmet fordítunk az ételérzékenységgel élő és növényi alapú étrendet követők igényeire, így a fesztivál területén minden eddiginél több vegetáriánus, vegán és mentes opcióval találkozhatnak a látogatók” – emelte ki a főszervező. Ezen felül lesz dedikált stand, mely kizárólag olyan kínálattal várja a vendégeket, amely az egyéni érzékenységeket is figyelembe veszi, ezzel biztosítva, hogy mindenki megtalálja a számára tökéletes ételt.

Az idei szezonban is megjelennek majd prémium kategóriás vendéglátó egységek, elsősorban a VIP területeken, azonban érdemes hangsúlyozni, hogy ezek megjelenése nem feltétlenül utal a Sziget általános árazási politikájára. Továbbra is elérhető lesz a Budget-Friendly opció. Az ételt kínáló egységeknek legalább egy pénztárcabarát fogást kell kínálniuk – az eseményen elhangzottak szerint nem több mint 3500 forint értékben. „Vendéglátás terén is nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos, kisebb karbonlábnyomú megoldásokra” – mondta Kádár. A szerződött partnerek számára egyértelmű feltétel, hogy a műanyag zacskók, nylon táskák, eldobható tányérok, evőeszközök és egyéb csomagolóanyagok helyett kizárólag papír vagy környezetbarát, lebomló anyagokból készült kellékek használhatók – ezek a fesztivál után komposztálásra, majd mezőgazdasági hasznosításra kerülnek. Emellett előnyt jelent, ha a vendéglátó egységek energiatakarékos technológiákat alkalmaznak, standjaikat környezetbarát anyagokból alakítják ki, és az alapanyag-beszerzésnél a fenntarthatóságra helyezik a hangsúlyt.

Idén is folytatódik a Szigeten a Diageo tudatos és felelős alkoholfogyasztást népszerűsítő DRINKiQ kampánya, amely mértékletességet ösztönző üzenetekkel, hasznos tippekkel és alkohollal kapcsolatos információkkal segíti a bulizókat, hogy felejthetetlen élményben legyen részük. A fesztiválozók ismét felfrissülhetnek a koncertek között az ingyenes DRINKiQ ivóvízpontokon és a DRINKiQ Oasis-ban, ahol idén egyéb újratöltődést támogató meglepetésekkel is várják majd őket a szervezők. A gyűjthető DRINKiQ repoharakon a mértékletességre bíztató üzenetek mellett QR kód is található, amely a kampány weboldalára vezet. A látogatók itt további információt találnak az alkoholról, annak testre és lélekre gyakorolt hatásairól, valamint egy kvízzel az alkohollal kapcsolatos tudásukat is felmérhetik.

Szitizen Care és Sziget Ville Premium

„A fesztiválozók testi-lelki biztonságérzetére való odafigyelés egyre fontosabb a világ fesztiváljain. A Szigettel szeretnénk ebben is élen járni, ezért indítottuk el tavaly a Szitizen Care programunkat, amelyet a látogatóink és a szakmai vélemények is nagyra értékeltek” – mondta Kádár Tamás, kiemelve: „Ezzel a programunkkal is azt az üzenetet szeretnénk erősíteni, hogy a Szabadság Szigetén biztonságban és jól érezheti magát bárki, legyen akár kerekesszékes, gyerekekkel érkező vagy az LMBTQI közösség tagja”. A Szitizen Care „védőháló” segít bármilyen probléma hatékony megoldásában az elveszett útlevéltől, a speciális egészségügyi igényekig, vagy a lelki problémák kezeléséig, amelyek a mostani fiatal generációk körében komoly emelkedést mutatnak. A Szitizen Care programban ezért idén még nagyobb figyelmet fordítanak a lelki jólétre, mentálhigiénés helyszínekkel, képzett szakemberekkel, akik egy jó beszélgetésben vagy egy komolyabb trauma értő meghallgatásában is társaik tudnak lenni a látogatóknak. Bővítik azon pontok számát is, ahol információval és problémamegoldással is tudják segíteni a fesztiválozókat.

A szolgáltatásokkal kapcsolatban a főszervező elmondta azt is, hogy 2025-ben a Sziget Ville Premium keretein belül magasabb szintre emelik a „glamping” fogalmát is. A Sziget Ville Premium a fesztivál exkluzív, prémium szálláshelyeinek gyűjtőneve, ahol előre felállított, kényelmes és stílusos sátrak és faházak várják a fesztiválozókat. Ezek a szállások különböző méretűek és felszereltségűek, például kétszemélyes komfort sátrak, elegáns igluk, vagy akár nagyobb, hatszemélyes luxus sátrak, melyek mind a gondtalan fesztiválozást szolgálják. A feltöltődésre vágyó vendégek pedig a Wellness Centerben regenerálódhatnak és pihenhetik ki a fesztiválozással járó fáradalmakat. Eszerint a Sziget Ville Premium és az ide tartozó Wellness Center masszázzsal, jóga oktatásokkal, illatterápiával, függőágyas pihenővel, valamint szaunavilággal várja vendégeit.

(Borítókép: Sziget Fesztivál 2024. augusztus 12-én. Fotó: Tövissi Bence / Index)