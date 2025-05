Gyászol Hollywood, meghalt a Hannibal és a Kártyavár rendezője

Foley képviselője szerint a rendező „békésen aludt el” otthonában. A filmes világ egy sokoldalú és tehetséges alkotót veszített el személyében, aki számos műfajban maradandót alkotott.

A rendező nevéhez olyan emlékezetes alkotások fűződnek, mint Madonna legendás videóklipjei, a Live to Tell vagy a Papa Don't Preach, Al Pacino főszereplésével a Glengarry Glen Ross, Mark Wahlberggel és Reese Witherspoonnal a Rettegés, valamint a Fifty Shades-franchise utolsó két része.

Televíziós munkái között szerepel a Hannibal és a Kártyavár több epizódjának rendezése is.

Foley 1953-ban, New Yorkban született, diplomáit a New York-i Egyetemen és a USC filmiskolájában szerezte. Karrierje egy véletlen találkozással indult be, amikor filmiskolai buliján felfigyelt rá Hal Ashby rendező. Bár egy korai közös projekt meghiúsult, a kapcsolat megnyitotta Foley számára a hollywoodi kapukat.

Sokoldalúságát bizonyítja, hogy a romantikus drámától a feszült thrillerig, gengszterfilmtől a komikus krimiig számos műfajban tudott maradandót alkotni.