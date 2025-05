Itt a vége, hatvan év után búcsúturnéra indul a legendás rockzenekar

Csaknem hatvan éve zenél a The Who brit rockzenekar, amely szerdán bejelentette, hogy utolsó turnéját kezdi meg augusztusban az Egyesült Államokban. Londoni sajtótájékoztatójukon a zenekar frontembere és gitárosa beszélt arról, hogy egyszer minden jó dolognak véget kell érnie, de ugyanazt az elkötelezettséget látják a rajongókon, mint 1967-ben. A jegyeket május 13-tól kezdik árusítani a rajongóknak.

Több mint hat évtizedes pályafutást követően a The Who bejelentette utolsó turnéjának dátumait. A brit rockzenekar egy londoni sajtótájékoztatón közölte, hogy augusztusban indul a The Song Is Over című turnéjuk. A sajtótájékoztatón Pete Townshend gitáros és Roger Daltrey frontember jelentkezett be videóhíváson keresztül − írta a The Independent.

Nos, egyszer minden jó dolognak véget kell érnie. Ez egy megható időszak. Számomra mindig is hihetetlen volt az amerikai és a kanadai közönségnek játszani.

− mondta Pete Townshend, majd hozzátette, hogy „ennek a közönségnek az elkötelezettsége 1967-ben kezdődött”. Megjegyezte, hogy az út nem mindig volt élvezetes vagy könnyű számára, de a legjobb munka, amit valaha kaphatott volna.

Mindig visszatérek. Minden alkalommal új rajongókkal találkozom, és új energiát érzek. Roger és én a korunk ellenére jó helyen vagyunk, alig várjuk, hogy bedobjuk magunkat minden hűséges rajongónknak, és remélhetőleg az újaknak is, akik talán beugranak, hogy lássák, miről maradtak le az elmúlt 57 évben. Ez a turné a kedves emlékekről, a szeretetről és a nevetésről fog szólni

− fogalmazott a zenekar gitárosa.

Az amerikai turné állomásaira a jegyeket a Citi oldalán, valamint a The Who Fan Clubon keresztül lehet megvásárolni május 13-tól. Ezt követően pedig május 16-tól helyi idő szerint délelőtt 10 órától kezdődik az általános jegyvétel.

Egyelőre az Egyesült Államokon kívül európai dátumokat még nem közöltek, de várhatóan a zenekar a következő hónapokban azokat is bejelenti. Roger Daltrey, a 81 éves frontember így nyilatkozott: „A hatvanas évek elején minden zenész álma az volt, hogy nagyot alkosson az amerikai slágerlistákon. A The Who számára ez az álom 1967-ben valóra vált, és az életünk örökre megváltozott.”