Soha nem látott újítással jön a Netflix

Még télen kapott zöld utat a Netflix új szabadalma, amelynek értelmében nemcsak a témaválasztást, de az előzeteseket is a felhasználói igényekhez igazítanák.

A streamingszolgáltató eddig is a nézők igényeire szabta a megfelelő tartalmakat, ami a „We Think You’ll Love These” (szerintünk tetszeni fog) felirat alatt található, és nézési szokásokon alapuló ajánlásokat tartalmaz − írja a hvg. Az új szabadalom ennél is tovább megy: az elképzelés az, hogy

egy adott műsorban megtalálják a felhasználó számára leginkább lenyűgöző jeleneteket, és ez alapján állítsák össze számára az előzetest.

Az egyforma előzetesek helyett így a felhasználók egyéni ízléshez igazodó trailert kaphatnak majd. A romantikus filmek kedvelőinek például egy akciófilm előzetesében is a romantikus jelenetek lesznek kiemelve, de ugyanez igaz a kedvelt színészekre is.

A felhasználótól tanul

Az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatala (USPTO) által közzétett 24 oldalas dokumentum szerint a mesterséges intelligencián alapuló rendszer képes kiválogatni különböző jeleneteket filmekből és sorozatokból, amelyeket a felhasználó korábbi megtekintései és pozitív visszajelzései alapján egyedi sorrendbe rendez. A klipek sorrendjét az így létrejövő „lejátszási diagram” határozza meg. Ráadásul az idő múlásával, a nézői szokások változásával párhuzamosan alakul. A rendszer tehát folyamatosan tanul a felhasználótól.

Bár a technológia működésének részletei egyelőre nem teljesen ismertek, valószínű, hogy a rendszer a film egyes jeleneteit elemzi, amelyeket különböző kategóriákba sorol – például szereplők, helyszínek, tárgyak, zenei stílusok vagy jelenetek szerint. Az adatokat ezután összeveti a felhasználó korábbi értékeléseivel, és összeállít egy személyre szabott előzetest a kiválasztott klipekből.

A Netflix – amely tavaly 9,33 millióval növelte előfizetői számát, és már több mint száz országban elérhető –

2025 első negyedévétől leáll az előfizetői számok közzétételével.

Ehelyett azt helyezi előtérbe, hogy a felhasználók mennyi időt töltenek tartalomfogyasztással, mivel ez pontosabban tükrözi a nézői elégedettséget.