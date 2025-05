Meghalt Johnny Rodriguez countryzenész

Hetvenhárom éves korában meghalt Johnny Rodriguez, a spanyol ajkú countryzene egyik legkorábbi csillaga. A hírről az előadó családja számolt be – közölte a Deadline.

Rodriguez az 1970-es évek közepén volt pályája csúcspontján, ekkor hat listavezető dalt és számos más slágert szerzett, amik közül tizenöt bejutott a top tízes countrylistára.

Lánya, Aubry Rodriguez, aki szintén zenél, a Facebookon az alábbi sorokkal búcsúztatta:

Mély fájdalommal és nehéz szívvel tudatjuk szeretett Johnny Rodriguezünk halálát, aki május 9-én békésen távozott közülünk, családja körében. Apa nemcsak legendás zenész volt, akinek művészete milliókat érintett meg világszerte, hanem mélyen szeretett férj, apa, nagybácsi és testvér is, akinek melegsége, humora és együttérzése mindazok életét formálta, akik ismerték őt.

A legendás előadóról Saving Country Music zenei portál is megemlékezett, akik ebből az alkalomból összeszedték a zenész karrierjének fontosabb eseményeit. Mint írják, Rodriguez 1951-ben született a texasi Sabinalban. Tizennyolc éves korában börtönbe zárták, egyes szóbeszédek szerint azért, mert barátaival elloptak egy kecskét, és megsütötték, mások azt állítják, egyszerűen egy be nem fizetett tartozás miatt került rácsok mögé kis időre. A cellában, hogy elüsse az időt, énekelt, így figyelt fel rá az egyik texasi ranger, aki beszámolt róla a helyi zenei promoternek. Szabadulása után a zenei szakember felbérelte a fiatal tehetséget, hogy az egyik turisztikai látványosságnál énekeljen. Nem sokkal később Nashvillbe költözött, ahol leszerződött Mercury Recordshoz.

Első Top 10-es slágere a Pass Me By (If You're Only Passing Through) volt. További híres dalai közé tartozott a You Always Come Back (To Hurting Me), a Ridin' My Thumb to Mexico és a That's the Way Love Goes.