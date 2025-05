Beütötte a fejét, majd kómába esett, és soha többé nem ébredt fel

Mindössze 45 évet élt Natasha Richardson. A színésznő 2009. március 16-án elesett a sípályán, beütötte a fejét, majd nem sokkal később kómba esett, és két nap múlva meghalt. Ma már sokan úgy emlélkeznek rá, mint Liam Neeson felesége, pedig láthattuk őt játszani jó néhány sikeres filmben is. Kvízzel emlékezünk az 1963. május 11-én született Natasha Richardsonra.

Sokan nem értették, hogy amikor Natasha Richardson balesetét követően kómába került, az orvosok miért nem adtak neki időt a felépülésére. Mert már nem volt esélye arra, hogy magához térjen.

Férje, a színész, Liam Neeson később azt mondta, hogy feleségével abban állapodtak meg, hogy amennyiben bármelyikük olyan helyzetbe kerülne, hogy csak gépek tartanák életben, szerveiket felajánlják, hogy azokkal mások életét megmenthessék. Ez történt Natasha Richardson májával, szívével és veséivel is.

Híres apa, színésznő anya

Natasha Richardson 1963. május 11-én született. Ez az év hozhatott volna szerencsét is számára, hiszen édesapja, Tony Richardson rendező abban az évben két Oscar-díjat is nyert egy fattyúgyermek életéről szóló, Tom Jones című filmért (legjobb rendező, legjobb film), ám Tony Richardson négy év múlva elhagyta a családját. Natashát mégsem felejtette el, hiszen 1968-ban már a kamerák elé állította A könnyűlovasság támadása című filmjének egyik röpke jelenténében. A filmben Nathasa színésznő édesanyja, Vanessa Redgrave is szerepet kapott.

Ezt követően egyenes út vezetett ahhoz, hogy Natasha Richardson is színésznő legyen, s bár a sors úgy hozta, hogy 21 éves korában már közös filmben szerepelt későbbi második férjével, Liam Neesonnal, a végzet istennői ekkor még nem szőtték össze sorsuk fonalát. Csak tíz évvel később jöttek össze, s lettek egy pár. Két fiuk született, Micheál és Daniel.

A színésznőt, aki több mint 30 filmben szerepelt, leginkább színpadi alakításáról ismerték, 2009. március 16-án a kanadai Mont-Tremblant-ban, 130 kilométerre Montrealtól érte végzetes síbalesetet. Elesett, beütötte a fejét. Nem érezte, hogy baj volna, ám már délután jelenteztek nála a jelek: fejfájás, szédülés, zavartság. Kómba esett, a montreali Hôpital du Sacré-Coeur intenzív osztályán pedig már csak azt tudták megállapítani, hogy beállt nála az agyhalál. Ekkor már férje, egy forgatásról sietve érkező Liam Neeson is mellette volt, a fejegyzések szerint ezekkel a szavakkal búcsúzott tőle:

Szívem, ebből nem fogsz magadhoz térni. Beütötted a fejed. Nem tudom, hallasz-e, de ez történt. Visszaviszünk New Yorkba. Eljönnek majd a családtagok és a barátaid.

Így is történt. Natasha Richardsont a Lithgow-ban, a Szent Péter temetőben helyezték örök nyugalomra.

Most pedig tesztelheti tudását, mennyire ismeri Natasha Richardson és családja életét.

(Borítókép: Natasha Richardson Rómában. Fotó: Eric Vandeville / Gamma-Rapho / Getty Images)