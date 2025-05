Magyar siker Stuttgartban: A Kék Pelikan nyerte a legjobb mozifilm díját

Csáki László Kék Pelikan című alkotása elnyerte a legjobb mozifilm díját Németország legjelentősebb animációs filmfesztiválján. A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült magyar animációs dokumentumfilm a 90-es évek vonatjegyhamisítási botrányát dolgozza fel, és továbbra is sikert arat a nemzetközi fesztiválokon.

A 32. Stuttgarti Nemzetközi Animációs Filmfesztiválon szombat este jelentették be, hogy a magyar Kék Pelikan kapta a legjobb mozifilm díját. A május 6-11. között megrendezett esemény Németország legnagyobb animációs fesztiválja, amelyen mintegy 500 alkotás és számos szakmai program szerepelt.

„Ez a film – amely mesterien ötvözi az animáció és a dokumentumfilm eszköztárát – Magyarországot nemcsak személyes, hanem tágabb társadalmi és történelmi kontextusban is felfedte előttünk. Az élmény lendületes és jelenidejű volt. Markáns és magával ragadó szereplők vezettek végig bennünket a történeten, akik nemcsak elbűvöltek, hanem cinkostársukká is tettek minket a szabadság keresésében.”

Mindez vibráló hangzás- és látványvilágba burkolva tette a filmélményt szórakoztatóvá és felejthetetlenné

– indokolta döntését a stuttgarti fesztivál zsűrije.

A film témája és szereplői

A Kék Pelikan az első magyar animációs dokumentumfilm, amely a 90-es évek vonatjegyhamisítási botrányát dolgozza fel szórakoztató formában. A rendszerkritikus és heist filmes elemeket felvonultató alkotásban korabeli magyar slágerek is hallhatók.

A filmben a valós – saját hangjukon megszólaló – szereplők mellett olyan színészek kölcsönzik hangjukat, mint Lévai Norman, Tegyi Kornél, Kenéz Ágoston, Börcsök Olivér, Rujder Vivien, Olasz Renátó, Thuróczy Szabolcs, Csőre Gábor, Trokán Nóra és Csoma Judit. A rendszerváltás utáni időszak megidézését olyan ismert magyar kultzenekarok biztosítják, mint a Bonanza Banzai, a Kispál és a Borz vagy a Hiperkarma.

Nemzetközi sikerek sorozata

A Kék Pelikan világpremierje a Tallinn Black Nights Filmfesztiválon volt, azóta számos jelentős nemzetközi szemlére kapott meghívást. Szerepelt többek között az Annecy Fesztiválon, a kínai hsziani Selyemút fesztiválon, a torontói Hot Docs-on és a kolozsvári Filmtettfeszten.

Az alkotás korábban már szerepelt az Európai Filmdíjért versenyző dokumentumfilmek rövidített listáján is. Díjakat nyert Tel Avivban az Animix, a pescarai Cartoons On The Bay, a DocsBarcelona, a kassai Art Film, a zágrábi Animafest, a poznani Animator, a bukaresti Animest és a DOK Leipzig nemzetközi fesztiválokon, legutóbb pedig Amszterdamban a Kaboom szemlén.

A hazai mozikban is sikert aratott a film, eddig több mint 26 ezren látták.

Az alkotók

A Kék Pelikan producere Felszeghy Ádám és Kázmér Miklós. Az operatőr Horváth Árpád, a vágó Szabó Dániel, a zeneszerző Tövisházi Ambrus és Preiszner Miklós. Az alkotás a Nemzeti Filmintézet támogatásával az Umbrella Entertainment gyártásában készült Temple Réka szakmai támogatásával a Cinemon Entertainment koprodukciójában. A film hazai forgalmazója a JUNO11 Distribution.