Világsztár tekintette meg a Magyar Állami Operaház egyik előadását

A több hollywoodi szuperprodukcióban is szereplő Daniel Brühl is beült a Magyar Állami Operaházba megtekinteni a Carmina Burana előadását. A híres színész már korábban is élvezte a dalszínház produkcióját, 2017-ben Wagner Siegfriedjének bemutatóján vett részt.

Egy világhírű színész, Daniel Brühl is ott volt a közönség soraiban a Magyar Állami Operaház május 11-én, vasárnap megtartott egyik előadásán. A filmcsillag olyan produkciókban szerepelt, mint a Good bye, Lenin!, a Becstelen brigantik, az Amerika Kapitány: Polgárháború, és a Nyugaton a helyzet változatlan – adta hírül az Operaház Facebook-oldalán.

Brühl ezúttal a Carmina Burana előadásán vett részt. A színész nem először fordult meg az Andrássy úti épületben, mint azt a dalszínház megjegyzi, legutóbb 2017-ben járt náluk, amikor egy sorozat forgatása miatt érkezett Magyarországra. Akkor Wagner Siegfriedjének bemutatóját tekintette meg.

A HVG megjegyzi, Brühl jelenleg a The Entertainment System Is Down című film forgatása miatt tartózkodik Budapesten, amit Ruben Östlund rendez. Ebben a produkcióban többek között Keanu Reeves, Kirsten Dunst és Woody Harrelson is szerepel. Hozzáteszik, Brühl és Östlund a Belvárosi Színházban is feltűntek pár napja, ahol a Lavina című előadást nézték meg.