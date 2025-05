A csillagokat is lehozzák Jennifer Lopeznek Budapesten

Nemrég megírtuk, hogy Jennifer Lopez 2025. július 20-án ad koncertet az MVM Dome-ban, és már elő is állt a listával, hogy miket kér a szervezőktől. A világhírű színész-énekesnő az Up All Night című turné keretében koncertezik Budapesten.

Jennifer Lopez csak a legkiválóbb ételeket és italokat fogyasztaná, emellett kényelmes kanapékat és virágokat rendelt az öltözőjébe.

Az ellátás és a dekoráció mellett „központi kérdés, hogy a világsztár és nagy létszámú kísérete hol lakik majd” − írja a Blikk. Jennifer Lopez és stábja két éjszakát tölt a magyar fővárosban, a világsztár számára testőrök biztosítják a biztonságot látogatása alatt.

Nagy stábbal érkezik, az énekesnő közvetlen, személyes kísérőcsapata is népes: többek között hajszobrász, manikűrös, énektanár, tánctanár tartozik hozzá. Ilyet még nem nagyon láttam, hogy egy művész körül ennyi ember csak azért dolgozik, hogy ő azon az estén csúcsformában legyen és kiemelkedően teljesítsen a színpadi élő show-ban. Természetesen kulcsfontosságú, hogy a vendégeink hol szállnak majd meg. Mi elküldtük a tengerentúli partnereinknek az ajánlatainkat ezzel kapcsolatban is. Szerencsére bőséges a választék Budapesten, még úgy is, hogy a nyár közepéről beszélünk. Már türelmetlenek a szállodák, hogy végül melyiket választja majd a világsztár

− árulta el a lapnak Guba Gábor, a magyarországi koncertet szervező Green Stage Produkciós Iroda tulajdonosa.

Lenne mit mutatni

A biztonság is kulcsfontosságú szempont egy világsztár turnéján. Bár Lopezt testőrök kísérik majd, még az is lehet, hogy a szemfülesek összefuthatnak vele az utcán.

„Ha a vendég igényli, egy profi idegenvezető, aki anyanyelvi szinten beszél angolul, megmutatja neki Budapest legszebb látnivalóit. A tapasztalatok szerint ehhez a legtöbbször van kedvük a világsztároknak is, mindössze azon múlik az idegenvezetés sikere, hogy a koncertek és az utazások miatt mennyire fáradt az énekes, illetve mennyi időt tölt el egy helyen. Budapesten lenne mit megmutatni J.Lo-nak is” – tette hozzá Guba Gábor.