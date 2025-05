Őze Áron nyerte el idén a Gedeon József Amfiteátrum-díjat

Egyhangú döntéssel ítélte oda a Szabadtéri Színházak Szövetsége az idei Gedeon József Amfiteátrum-díjat Őze Áron színművésznek, rendezőnek – derült ki a szervezet közleményéből.

A rangos elismerést szerda este, a kőszegi várfalak ölelésében, az Index főszerkesztő-helyettese, F. Tóth Benedek által írt A bosszú fogadója című színdarab ősbemutatója után adta át Pócza Zoltán, a szövetség elnöke, egyben a Kőszegi Várszínház igazgatója. A díjazott nem csupán főszereplője, de rendezője is az új darabnak.

Már főiskolásként játszottam nyári szabadtéri színházban, egyébként a Gyulai Várszínházban, és pont Gedeon József vezetése idején. Azóta is szinte minden évben megfordultam színészként, újabban főként rendezőként a nyári színházakban. Szeretem a szabad terek szabadságát, a különleges helyszíneit, ezt az egyedülálló struktúrát, amely a magyarországi szabadtéri színházakat jellemzi. Alkotóként és jelenleg a dunaújvárosi Bartók Színház igazgatójaként pedig fontosnak tartom a kőszínházak és a szabadtéri színházak koprodukcióját. Nagyon megtisztelő ez a díj, nagyon köszönöm a szövetség minden egyes tagjának

– fogalmazott Őze Áron az elismerés átvételekor.

Pócza Zoltán a díjátadón hangsúlyozta: több szabadtéri színház is Őzét jelölte az elismerésre, így a döntés nemcsak egyértelmű, hanem szívből jövő is volt. „Számomra külön öröm, hogy épp a Kőszegi Várszínház új bemutatója után nyújthatom át neki ezt a díjat. A Gedeon József nevét viselő Amfiteátrum-díj – amely 2017 óta őrzi a szövetség alapítójának emlékét – minden évben egy olyan alkotónak jár, aki hosszú évek óta meghatározó alakja a hazai szabadtéri színházi életnek.”

Őze Áron 1992-ben lépett először szabadtéri színpadra, Gyulán, ahol a Nemzeti Színház tagjaként hat egymást követő nyáron is játszott. Később rendezőként is aktív szereplője lett a szabadtéri szcénának: dolgozott többek közt Szentendrén, Zsámbékon, Esztergomban, visszatért Gyulára, és társalapítója volt a pécsváradi várszínháznak is. Az utóbbi években rendszeresen rendez a Kőszegi Várszínházban – legutóbb F. Tóth Benedek új darabját állította színpadra. „A színház csapatmunka. Ez a díj mindazoké is, akik segítik a munkámat – nekik is köszönettel tartozom” – emelte ki a rendező.

A díjátadó egyben hagyományosan a nyári szabadtéri színházi évad nyitányát is jelenti. A Szabadtéri Színházak Szövetsége – amely 1997-ben alakult – jelenleg tizenhat tagintézményt fog össze az ország legkülönfélébb pontjairól. A tagság feltételei között szerepel, hogy az adott intézmény legalább nyolc éve folyamatosan működjön, önálló bemutatókat hozzon létre, és aktív kapcsolatot ápoljon az adott település önkormányzatával.

A szövetség tagintézményei 2024 nyarán mintegy félmillió nézőt vonzottak három hónap alatt – 39 saját bemutatót tartottak, és közel 600 előadást játszottak, ezzel az elmúlt évekhez képest is növelve aktivitásukat.

„A Szabadtéri Színházak Szövetsége egy országos műhely, szenvedélyes alkotók közössége. Mi vagyunk a nyári színház Magyarországon – és ilyen gazdagságú szabadtéri színjátszás, mint nálunk, a világon is ritkaság” – fogalmazott Pócza Zoltán.

A szövetség tagjai: Agria Nyári Játékok (Eger), Esztergomi Várszínház, Gyulai Várszínház, Kisvárdai Várszínház, Kőszegi Várszínház, Kultkikötő (Balaton), Kvártélyház (Zalaegerszeg), Mandala Nyár (Nyíregyháza), Margitszigeti Színház, Nagyerdei Szabadtéri Játékok (Debrecen), Rózsakert Szabadtéri Színpad, Szarvasi Vízi Színház, Szegedi Szabadtéri Játékok, Városmajori Szabadtéri Színpad, Mézesvölgyi Nyár (Veresegyház), valamint a Zsámbéki Nyári Színház.

(Borítókép: Őze Áron. Fotó: Büki László)