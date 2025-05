A Quimby a régi klubkoncertek hangulatát idéző turnéra indul

A Közel turné május 16-án a pécsi Káptalankertben indul, május 30. és június 1. között Budapesten a Kobuciban lesz három koncert, június 13-án a győri Bridge Gardenben, 20-án a balatonakarattyai Peter's Teraszon, július 11-én a kecskeméti Ápoló Klubban, míg augusztus 2-án a balatonboglári Kultkikötőben lép fel a Quimby – közölték a szervezők csütörtökön az MTI-vel.

Mint írták, a Quimby az elmúlt évtizedben megjárta az ország valamennyi nagyszínpadát a fesztiváloktól a hazai arénákig, de a zenekar tagjainak hiányozni kezdett a kezdeti fellépések hangulata. „Sajátos hangulat járja át az embert, amikor bensőségesebb fizikai térbe kerül a közönségével. Régóta tartozunk már ezzel magunknak és a közönségünknek” – idézte Varga Liviust a közlemény.

A zenekar basszusgitárosa, Mikuli Ferenc hozzátette: a nagy koncerteken elképesztő energiák áradnak a színpad irányába, de ezt néha jó közelebbről is megélni, még akkor is, ha a kisebb helyek nagyobb energiabefektetést igényelnek a zenekartól is. Gerdesits Ferenc, a zenekar dobosa jobban szereti, amikor a kisebb színpadokon a zenekari tagok is közelebb kerülnek egymáshoz a térben, ezáltal felértékelődik a közös játék öröme.

Óriási változáson ment keresztül a hazai klubélet

A közlemény kiemelte: az évek alatt a hazai klubélet óriási változáson ment keresztül, a koncertek jelentős része mára már a szabad ég alá került a nyári időszakban.

Kiss Tibi elmondta: a hetek óta tartó zenekari próbákon számos olyan dalt vett elő a zenekar, amely az utóbbi években nem került be a fesztivál setlistekbe. „A nosztalgikus érzéseket olyan kedvencekkel hívjuk elő, amiket régóta nem játszunk koncerteken”.

A Quimby 1991-ben alakult Dunaújvárosban, és a kilencvenes évek második felére már az ország legjobb zenekarai között tartották számon. A Kiss Tibor (ének, gitár), Varga Livius (ütőhangszerek, ének-vokál), Balanyi Szilárd (billentyűk, vokál), Kárpáti Dódi (trombita, ének), Mikuli Ferenc (basszusgitár) és Gerdesits Ferenc (dob) által alkotott együttes eddig tizenhét lemezt jelentetett meg, miközben saját, összetéveszthetetlen hangot alakított ki a hazai könnyűzenei színtéren.

Legutóbbi stúdiólemezük a 2016-ban megjelent Jónás jelenései volt. Nagy slágereik közé tartozik mások mellett a Hintalógalopp, a Fekete Lamoure, az Autó egy szerpentinen, a Halleluja, a Libidó és a Most múlik pontosan.