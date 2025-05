Minden csodás az áradó Tisza habjain

Hagyományról még nem beszélhetünk, de idén tavasszal is egy nyaralóhajó fedélzetére léptünk, hogy kipróbáljuk magunkat a nyílt vízen, elcsendesedjünk, csapatot építsünk. És persze jókat együnk és igyunk, új kikötőket fedezzünk fel. Könnyű beleszeretni a szabadság ennyire kézzelfogható formájába, a tájba, közelebbről a Tisza-tó, illetve Magyarország második legnagyobb folyójának szépségébe. Semmi kétség, mi ismét útra kelnénk, ha tehetnénk.

Két és fél nap alatt jutottunk el 2024 tavaszán a Mahart nyaralóhajóival Kiskörétől Tokajig. Az út olyan remekbe szabottan sikerült, annyira élveztük, hogy úgy döntöttünk, idén is (ugyan miért is ne?) nekivágunk egy hajós kalandnak.

nem bántuk meg.

De most az ország második legnagyobb folyója, a hosszadalmasabb útvonal helyett inkább a rövidebbre, pontosabban a Tisza-tóra koncentráltunk. Mondhatjuk úgy is, hogy még megfontoltabb, nyugodtabb tempóban akartuk élvezni a hajózás nyújtotta lehetőségeket, örömöket. A természeti kincsek, a gasztronómiai kalandozások mellett talán épp ez a nyaralóhajózás egyik legszívderítőbb komponense: kiszakadhatunk a hétköznapok forgatagából, tempót válthatunk, elmozdulhatunk a belső béke, a nyugalom irányába. Valljuk be, napjainkban ez már fél egészség, felér egy kiadós, energetizáló orvosi kezeléssel.

Néhány hasznos információ

A tavalyi úthoz hasonlóan idén is a fő kikötőből, a kiskörei bázisról indultunk. Első éjszaka Tiszafüreden, a második nap délutánján pedig Sarudon kötöttünk ki, hogy végül harmadnapon zökkenőmentesen visszatérjünk a bázisra. De mielőtt még részletesen beszámolnánk arról, hogy mi minden történt velünk a háromnapos út alatt, a kétszeres tapasztalat birtokában néhány hasznos információt azért ismét megosztanánk olvasóinkkal, hátha kedvet kapnak a nyaralóhajózáshoz, a Tiszához, a Tisza-tóhoz.

A bérléséhez nem szükséges hajóvezetői engedély, a kiskörei báziskikötőben két-három órányi képzés keretében elsajátítható az irányításhoz, utazáshoz szükséges tudás. Felvilágosítást adnak

a hajózási alapfogalmakról,

az útvonal lehetséges veszélyeiről és sajátosságairól,

könnyedén megtanulható hogyan kell a vízen vészfékezni,

milyen irányból kell a bójákat kerülni,

mit jelent a hegy- és a völgymenet,

milyen fontos zászlókkal és jelzésekkel találkozhatunk a hajóút során,

de meg kell tanulni a kikötéshez elengedhetetlen csomók kötését is, pontosabban kettőt, közülük a bikára kötés elemi alap.

A Mahart Quattro nyaralóhajója 4+2, a Sixto 6+2, míg az Octo 8+2 vendég fogadására képes. A nyaralóhajók hátsó, fedetlen részében pillanatokon belül kényelmes, komplett teraszt alakíthatunk ki. A belső, akár nappalinak is nevezhető területen pedig a hűtővel, fagyasztóval, sütővel, tűzhellyel és mosogatóval felszerelt konyha található. De a nappaliban találjuk az irányításhoz, illetve a hajó állapotának felméréséhez szükséges műszereket, mutatókat is.

A tartályba töltött ezer liter víz bőven elegendő a párnapos útra: zuhanyzáshoz, a mosdó és a toalett öblítéséhez. A kabinok fűthetők, az ágyakon paplan, így akkor sem fázunk, ha odakint még hideg a tavaszi éjjel, elhihetik, a tavon többnyire hűvösebb.

Lárifári halászlé

Ha nem sietünk, normál, megengedett tempóban haladunk, akkor két és fél óra alatt Tiszafüredre, a Tisza-tó fővárosába érhetünk a nyaralóhajóval, ahol számos kikötő áll a hajósok rendelkezésére: mi a Kérész Öko- és Aktív Turisztikai Központ csinos dokkját választottuk. Nem döntöttük rosszul, pazar látvány bontakozott ki előttünk, a közelben pedig kiváló éttermet is találtunk, ahol fergeteges haltepertőt és halászlét lehet kapni. Nyaralóhajózás esetén elengedhetetlen, nélkülözhetetlen fogásokról van szó, mire Gyurcsány Ferenc visszavonult a közélettől, illetve megválasztották az új pápát, XIV. Leót, már sikerült mind a kettőből, tepertőből és halászléből is a feltétel nélküli boldogsághoz megfelelő mennyiséget bevinni. Ennyi is elég.

Lárifári

– gondolhatják, de kis túlzással, mit nekünk a volt miniszterelnök, a fehér füst, ha ilyen halászlevet lehet kapni a Tisza-tónál. És most vissza is térhetnénk a korábban tárgyalt nyugalomhoz, csendhez is, de elég csak annyit mondanom, hogy ez a halászlé volt olyan emlékezetesen finom, mint Gyurcsány Ferenc váratlan visszavonulása.

Kérész és saját termál

A történelmi (halászlé) nap utáni reggelen úgy döntöttünk, hogy még közelebbről megismerkedünk a 2024-ben nyílt Kérész Központtal, ahol a látogatók interaktív módon ismerhetik meg a Tisza-tó élővilágát és történetét. Gyerekekkel érkezőknek feltétlenül ajánljuk, programokban, érdekességekben nincs hiány. Ottjártunkkor Kecskés Nikoletta írónő előadásán is részt vettünk, aki Tisza-tavi kalandok című írásainak keletkezéséről beszélt, és felolvasott a műből.

Az igazán bénító mégis Ivánfi Csanád, a PET Kupa egyik szervezőjének workshopja volt, aki beavatott minket a Tiszát érintő irgalmatlan környezetszennyezés jelenidejű valóságába.

Felfoghatatlan, mennyi műanyag, szemét és (inkább meg sem nevezzük) miegymás kerül a Tiszába.

Nagyon fontos, hogy a környezetvédők a kupa keretében évről évre összeszednek belőle, amennyit csak tudnak, ráadásul újrahasznosítanak! A látogatóközpont fáradalmait a tiszafüredi strandon pihentük ki, ahol csapatunk birtokba vette és élvezte a – meglepetésre működő – termálmedence jótékony hatásait. Ingyen és bérmentve, tök egyedül.

Viszlát, fogyasztói társadalom

Tiszafüredről vadregényes, festői útvonalon keresztül Sarudra hajóztunk. A község eszményi kikötője, májusi csendje megkoronázta pár napos kiruccanásunkat. Nem beszélve Sarud híres éttermének, a Sulyomnak a fogásairól, amelyekről csak szuperlatívuszokban lehetne beszélni, ha szavakba tudnánk önteni. Nem igazán lehet. Azóta is a mennyei sült túrógombóccal álmodom.

Ráadásul az étterem tulajdonosa, Kücsön Gyula is asztalunkhoz ült, és érdekfeszítő információkkal szolgált a térség helyzetéről, a helyi turizmus elképesztő kihívásairól. A lassan, de fokozatosan megvalósuló álmairól. A nehézségek ellenére sem tett le róluk, sikerekben gazdag karrierjét hátrahagyva

földi paradicsommá akarja változtatni Sarudot: rendkívül nehéz, de csak helyeselhető úton jár.

Igazi lokálpatrióta. Azok közé tartozik, akik megelégelték a nagyvárosok olykor őrjítő pezsgését, a fogyasztói társadalom káros hatásait, és végül – nehezen elítélhető módon – az értékteremtés, a vidéki élet mellett tették le a garast.

Sarudról sajnos csak másfél óra az út Kiskörére. Sajnos, mert egy hatórás utat is simán elvisel az ember a nyaralóhajón, valahogy minden jó a Tisza habjain. Ha azt kérdeznék, jövőre is belevágnánk-e, akkor visszakérdeznénk: mikor indulunk?

Ez a szerkesztőségi tartalom a Mahart Magyar Hajózási Zrt. közreműködésével jött létre.

(Borítókép: Hajókázás a Tisza-tavon 2025. május 9-én. Fotó: Tövissi Bence / Index)