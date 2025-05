Barabási Albert-László második alkalommal mutatkozik be önálló kiállítással a Kálmán Makláry Fine Arts terében, ezzel egy időben a 19. Velencei Építészeti Biennálé központi pavilonjának homlokzatán is látható munkája – írja a Kultúra.hu.

A Budapesten látható anyag kiindulópontja Barabási kutatócsoportjának egyik kutatási projektje volt, amely a Twitter (ma már X névre átkeresztelt) platformon a koronavírus-járvánnyal kapcsolatosan megjelent álhírek terjedését vizsgálta. A Barabási Lab vizsgálatában azonosította azokat az influenszereket, akiknek a legnagyobb szerepe volt a koronavírussal összefüggő álhírek gyártásában és elterjesztésében.

Covid-apostolok

Ezeket a Twitter-profilokat a kutatócsoport „Covid-apostoloknak” nevezte el, mert 12 volt belőlük. A profilok a kutatás idején egyenként több tízezres vagy akár több százezres követőtáborral is rendelkeztek, némelyiket közülük – álhírterjesztés miatt – be is tiltották. A kutatás nyomán létrejött sorozat a „Covid-apostolok” tweetjeit dolgozza fel.

Barabásinak ez a festményciklus az első olyan sorozata, amelynek nemcsak kutatásában, majd művészeti adaptációjában, de fizikai létrehozásában is aktívan részt vett.

Barabási Albert-Lászlónak a festészet médiumával való kísérletezését gyermekkori emlékei is inspirálták: egyik nagyapja szobafestő volt, akinek legtöbb megbízója a hengerelt mintás falfestést preferálta. A festékhengerek florális vagy geometrikus mintáit, amelyek az elmúlt évtizedek művészetében több jelentős alkotó műveiben megjelentek – például Tót Endre Blackout Paintings sorozatában –, Barabási adatokra cserélte, és az egyes „Covid-apostolok” legvirálisabb rövid, szöveges posztjainak felhasználásával egy-egy hengert tervezett és készíttetett. A digitális kompozíciós és materiális technikai kísérleteket követően 2023 nyarán Budapesten szakmai asszisztensek közreműködésével hozta létre a formai jegyek alapján több alsorozatból álló Fake News-szériát.

A június 6-ig látható kiállítás ebből az anyagból mutat be egy átfogó válogatást, amelyben végigkövethető annak a folyamata, ahogyan a hengerelt minta a szigorúbb struktúráktól indulva dekonstruálódik és szabadabban komponált, a személyes gesztusokra épülő festőiséghez jut el.