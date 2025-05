Zengett a szórakozóhely, remegett a terasz a ritmusra ugráló tömegtől

Talán soha nem láttam még akkora embertömeget a Budapest Parkban, mint Desh mostani koncertjén. A bejáratig állt a sor, kollégám kis túlzással az életéért (és kamerájáért) küzdve jutott át a fotósárokhoz, én pedig csak hosszas fészkelődés után találtam meg azt a 40×40 centiméteres helyet, ahol úgy éreztem, ha az egész színpadot nem is látom be, részleteket azért elcsíphetek a buliból.

Ez a sok ember mind Deshre volt kíváncsi, aki tavaly augusztusban adta első önálló – és rögtön telt házas – koncertjét a Parkban. A rapper akkor kezdte meg leválását Azahriah-ról, ha nem is teljes mértékben, de részlegesen: azóta már saját neve alatt is nagyszabású koncerteket ad, nem csak Azi mellett lép fel. Ez a buli volt Desh első komolyabb show-ja 2025-ben,

a koncertre pedig pillanatok alatt elfogytak a jegyek.

Azahriah szünetel, így 2025-ben még nagyobb fókusz helyeződik Deshre, aki a Park előtt már több új számot is kiadott, amolyan hangolódás címszóval. (22 órakor, alig néhány perccel a koncert vége után a YouTube-on már droppolt is az új EP, a Talpra cigányok utolsó két dala, a Vanazacigi és a História.)

Az újdonság ereje

Desh és az ő nőszeretete – komplett értekezést lehetne írni róla... Már az első benyomás ez volt, ugyanis egy több méter hosszú női próbababa feküdt a színpadon, és Desh mikrofonállványa is egy női testet formált meg. A buli a zenész egyik legújabb slágerével, stílszerűen a Talpra cigányokkal indult, amelynek a szövege – nos, mindenki nézzen utána. Annyit elárulhatunk, hogy a nőkről is szó van benne, sőt.

Babarózsaszín szettbe, ékköves napszemüvegbe öltözve lépett ki elénk, a bemelegítő dal után pedig máris hozta a korábbi slágereket, a Malibut és a Haramiát, majd rátért az új anyagra.

Kiadtam egy új EP-t; még nem jött ki teljesen, de ezen majd változtatunk

– mondta, mielőtt rázendített volna az Egy Éjszakára.

Apropó nők. Desh és a menedzsment új táncosokat toborzott a koncerthez, ám kijelenthetjük, hogy a koreográfia a tavaly megszokott színvonalhoz képest most gyengébbre sikerült. A tánc nem volt olyan látványos és összehangolt, mint korábban, a lányok pedig sokszor nem is voltak szinkronban. A táncosok főleg a háttérben mozogtak, csak ritkán jöttek ki a színpad elejére. A fények és a füstgép miatt hátul alig lehetett látni belőlük valamit. A ruhájuk megtévesztésig hasonlított a tavalyi szettre, talán abban is lehetett volna némi újítás.

Megújult Park

A Budapest Park idén óriási átalakuláson ment keresztül, bár a változások nem szúrtak szemet. A hangzásra (a K&H Teraszon) nem lehetett panasz, a fényjátékoktól és a megnövelt kivetítőktől azonban nem dobtuk el az agyunkat. A színpadháttér és a vizuális elemek újak és kreatívak voltak, szerencsére változatosak is, így arra nem panaszkodhattunk. Mindent összevéve a Parkban megszokott színvonalú audiovizuális élményt kaptunk.

A koncerten szinte mindenki ott volt, aki csak számított: Young Fly, akivel Desh számos közös dalt adott elő, de KKevin is feltűnt két (Rollin', Bandana), Lord Panamo pedig egy (Rampapapam) nóta erejéig. Az est legnagyobb meglepetése Dzsúdló megjelenése volt:

Desh és Dzsúdló először énekelte el együtt a DÍVA című dalt,

természetesen a közönség legnagyobb örömére. Azahriah ezúttal kimaradt a buliból, nem jelent meg a koncerten. Nélküle ment le a Rampapapam, a BAKPAKK és a PANNONIA is, az ő részeit Young Fly adta elő.

A másfél órás koncert tehát az Azahriah-val közös slágerek nélkül, ám annál több önálló Desh-dallal és más zenészek közreműködésével zajlott. A közönség odatette magát: nemcsak létszámra töltötték meg a Parkot, de a bulihangulatot is megcsinálták. Zengett a szórakozóhely, remegett a terasz, csoda, hogy nem szakadt le a ritmusra ugráló tömegtől. Ehhez persze Desh is kellett, aki időnként hangos káromkodással hergelte a közönséget. Bár a rappernek még van mit fejlődnie a dalok közötti kommunikációban, pontosabban a közönséggel való kapcsolattartásban, az biztos, hogy bármikor képes egy jó bulit összerakni.

