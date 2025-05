Atyai pofon csattant az arcán, pedig csak fociztak a barátaival

Ha élne, nyolcvan fölött is ugyanolyan energiával tolná a színpadon, mint egész életében. Kóbor János 1943. május 17-én született, és 2021. december 6-án halt meg, akkor, amikor sok más család is elvesztette a szeretteit. A legendás énekesre születése napján kvízzel emlékezünk.

Az első együttesét a József Attila Gimnázium tanulójaként alapította az osztálytársaival: a hangszereket sorsolással választották ki, Kóbor Jánosnak a ritmusgitár jutott, ennek ellenére hosszú pályafutása alatt énekesként lett sikeres művész, állítólag Presser Gábor beszélte le a gitározásról. (Érdekesség, hogy Laux József is az osztály-, illetve zenésztársa volt.)

Kóbor János gyerekkora vakációit Bátaszéken, sváb rokonainál töltötte, ennek is köszönhető, hogy a 2013-as Omega Oratórium című album – amelyet templomi fellépéseken mutattak be – turnéja során a bátaszéki templom tornyának felújítására több jótékonysági koncertet is adtak.

Atyai pofon

Az énekes az 1956-os forradalmat 13 éves gyerekként élte meg: Csatári Bence Kóbor – Az utolsó interjú című könyvéből tudhatjuk, hogy október 23-án éppen maratoni focimeccset játszott az iskolatársaival, ezért későn ment haza.

A szüleim rögtön azzal fogadtak, hogy hol a fenében jártam, még egy atyai pofon is elcsattant. Már csak azért is jogos volt a félelmük, mert a Műegyetem, a forradalmi mozgalom egyik kiindulópontja nagyon közel volt az iskolánkhoz

– mesélte. Az első szerelmet is ekkor élte át, ennek emlékét őrzi az Ötvenhatos lány című dal.

Kóbor János tiszteletére 2022. október 22-én Bátaszéken, a Sóház utca 1. szám alatti épületen emléktáblát avattak. Születésének 80. évfordulóján, 2023. május 17-én pedig Budapest II. kerületének önkormányzata a Modori utca és a Hűvösvölgyi út találkozásánál, az énekes-frontember családjának egykori házához közel emlékpadot állított. Egyik legnagyobb slágerének címét szeretett lánya, Léna neve is őrzi.

Most pedig ön is tesztelheti, mennyit tud Kóbor Jánosról!