Elég volt az önkényből, összefogtak a politikusok Kőszegen

Érdemes-e a haza üdvén gondolkodni, ha kevesen vagyunk, ha reménytelen a helyeztünk, és egyébként is csontig hatolóan szaggat a fájdalom? A Wesselényi-összeesküvés tagjai, ha gondoltak is ilyesmire, tették, amit a lelkiismeretük diktált. Hogy miképpen küzdöttek meg egymással és a kétségeikkel, ebbe pillanthatunk bele F. Tóth Benedek A bosszú fogadója című kamaradarabjában, amit a Kőszegi Várszínházban Őze Áron rendező és Karácsony Ágnes dramaturg állított színpadra.

A legnagyobb urak voltak Magyarországon, a legtekintélyesebb katolikus családok tagjai, a gazdasági, politikai és kulturális elit képviselői. Tartásuk és tekintetük festményekről, metszetekről köszön vissza ránk az évszázadok távolából. Ezek az arisztokraták élhettek volna a birtokaikon, foglalkozhattak volna a családjukkal, a feleségükkel, de ők még a gyerekeiket is arra nevelték, hogy a haza mindennél előrébb való.

Nem biztos, hogy egy hétköznap reggel, álmunkból felébresztve is pontosan tudnánk, mit szerettek volna elérni a Wesselényi-féle összeesküvés tagjai a XVII. század közepén, de az biztos, hogy a bécsi udvar és a török porta szorításában próbáltak tenni a magyar függetlenségért, ahogy előttük és utánuk számos magyar hős, akiket a történelemkönyvekből és az érettségi tételekből ismerünk.

Viszály összefogás helyett

A Kőszegi Várszínház lovagtermében, A bosszú fogadója című előadáson a nevezetes összeesküvés legjelentősebb alakjai, Wesselényi Ferenc nádor (Epres Attila), Zrínyi Péter horvát bán (Marton Róbert) és Frangepán Ferenc horvát őrgróf (Csiby Gergely) lép elénk, de legalább akkora szerepe van a darabban és az események alakulásában Széchy Máriának (Bánfalvi Eszter), Wesselényi második feleségének, mint e jeles férfiaknak.

Őket, a házaspárt látjuk először, amint perlekednek: Mária nem érti, miért nem vonja be a férje jobban a dolgaiba, szeretné tudni,

mit keresett Nádasdy Ferenc országbíró a kőszegi fogadóban, ahova Wesselényi nádor szűk kíséretével érkezett.

A viszály már elül közöttük, amikor kopognak: megérkezik Zrínyi Péter és Frangepán Ferenc. Leülnek, bort töltenek, beszélgetnek, eleinte csak úgy bemelegítésként, de a párbeszédeikből azonnal érezhető, hogy milyen a személyiségük, milyen viszonyban állnak egymással, ki engedhet meg magának egy vicces félmondatot vagy egy keményebb véleményt, ki csaphatja – óvatosan – a szelet Máriának.

Aztán szép lassan kirajzolódnak azok a gondolatok, amelyek 1666-ban ezeket a főnemeseket foglalkoztatták, és miközben nézzük és hallgatjuk őket, helyére kerül minden tény és történelmi szál. Szóba kerül a gyalázatos vasvári béke a törökkel, amellyel Bécs elárulta a magyarokat, kirajzolódnak a főnemesi – Zrínyi, Rákóczi, Frangepán – családok közti kapcsolatok, elhangzik, hogy nem használhatják a saját nyelvüket, és hogy jobban gyűlöljük egymást mi, magyarok, mint bármely nemzet a világon – ahelyett, hogy összefognánk, viszályt szítunk.

13 Galéria: A bosszú fogadója című előadás Fotó: Büki László

Összeesküvés, kérdésekkel

Az összegyűlt főnemesek szavaiból aztán kibontakozik az a szervezkedés, amellyel letaszítanák a trónról I. Lipótot, aki nem védte meg a magyarok földjét az egyébként gyengülő törököktől – de ki lehet ebben a szövetségesük? A franciák? Róma? Velence? Vagy maguk a törökök? Megjelenik a korabeli geopolitikai realitás, de a bizalmatlanság és az árulástól való félelem is.

Én még csak azt látom, hogy a bécsi udvar lenézi az alattvalóit, a szultán lenézi Lipótot, a franciák királya az egész emberiséget. Testvérek ölnek testvéreket, barátok árulnak el barátokat, nemzetek harcolnak más nemzetek földjeiért. Hol lehet itt a változás?

– teszi fel a kérdést Wesselényi, és a néző izgatottan fedez fel újra és újra valami mára is vonatkoztatható utalást.

Az összeesküvő főnemesek nagy fába vágják a fejszéjüket, nem véletlenül látjuk az elbizonytalanodásukat is. Mindenki a nádortól várja, hogy vezesse őket, hiszen a ménes is szétszalad, ha nincs, aki irányítsa a lovakat, Wesselényi azonban már nagyon beteg (1667 márciusában meg is hal), és ez erősen befolyásolja a gondolkodási és cselekvőképességét. Aki nem hátrál meg egy pillanatra sem, az Széchy Mária: nem hagyja, hogy férje apátiába süllyedjen, bízik benne és abban, hogy nádorként képes az összeesküvők élére állni és a jó ügyért harcolni.

Házastársi szerelem

Sajnos a történelemből tudjuk, és az előadásból is kiderül, hogy a főurak által kovácsolt tervekből semmi nem lett. Wesselényi halálát követően az összeesküvés lelepleződött, a szövetség megbomlott. A bécsi udvar Nádasdy Ferencet, Zrínyi Pétert és Frangepán Ferencet tőrbe csalja, majd tíz hónapnyi peres eljárás után 1671. április 30-án mindhárom főnemest lefejezi, vagyonukat elkobozza.

De akkor mégis mi végre volt az egész,

érdemes-e küzdeni, saját életünket és egzisztenciánkat kockára tenni? Az előadás végén kissé szomorúan ülünk a széken, de közben már megismertük és szívünkbe zártuk az est és a történelem főszereplőit. Tudjuk, ha ők nem lettek volna, mi sem volnánk, és azzal, hogy „kihallgathattuk” a beszélgetésüket, mintha magunkat láttuk volna egy-egy pohár bor mellett, elgondolkodva az ország sorsán.

Kényelmetlen vagy sem, minden nemzedéknek szembe kell néznie a saját elveivel, a felelősségével, az egzisztenciális kiszolgáltatottságával, cselekvési korlátaival és lehetőségeivel, és jó, ha az ember talál ehhez társakat.

Wesselényi leghűségesebb társa ebben is a felesége, Széchy Mária, aki nadrágban járt, férfimód ülte meg a lovat,

és akinek ez már a harmadik házassága volt, mert miután az első férje meghalt, a másodiktól, fittyet hányva a konvenciókra, elvált. Nem akármilyen nő lehetett, és a darabban mindig a legjobbkor szólal meg: hol feltüzeli a kedvüket vesztett férfiakat, még akkor is, ha a kor elvárásai szerint a nőknek jobb távol tartaniuk magukat a politikától, hol megkérdezi, nem kellene-e már vacsorázni, ha az indulatok éppen a magasba hágnának.

Mindeközben gyönyörűséges, támogató házastársi szerelem bontakozik ki előttünk, ahol Mária féltőn ápolja a férjét, máskor viszont kijelenti, hogy egy Wesselényinek nincs szüksége ápolásra, csak hogy Ferenc férfinak érezhesse magát: keményen beszél vele, hogy ne érezze, közben megszakad a szíve. Ez a sokszor keménységet sugárzó nő az imakönyvében őrzi férje első titkos levelét: „Másnak a lelkében a magunkéval találkozunk.”

13 Galéria: A bosszú fogadója című előadás Fotó: Büki László

Történelmi kamaradarab

Ma, amikor újra a történelmi filmek idejét éljük, még látványos díszletekkel, tengernyi statisztával és korlátlan lehetőségeket nyújtó számítógépes trükkökkel sem egyszerű életre kelteni a múltat úgy, hogy az átélhető legyen. A Kőszegi Várszínház alkotógárdának ez egy kamara-előadás keretében, négy szereplővel sikerült:

közel hozták azokat a történelmi személyiségeket, akikről néhány soros bejegyzésnél többet nem nagyon tudtunk.

Epres Attila Wesselényije a betegségtől megtörten is szuggesztív személyiség, egyedül a feleségével szemben mutat gyengeséget: Széchy Mária Bánfalvi Eszter alakításában olyan erős női karakter, amilyen a valóságban is lehetett. Marton Róbert Zrínyi Pétere már megjelenésében is tekintélyt parancsoló, míg Csiby Gergely a fiatal Frangepán Ferencként a női szerepeket illetően Széchy Mária mellé mer állni, féltékeny évődést kiváltva ezzel a házastársak között.

Az előadás a komoly téma és a szomorú vég ellenére sem komor, sőt: verbális és a helyzetkomikumból fakadó poénok oldják a párbeszédeket, amellett, hogy érző történelmi személyiségeket látunk, akiknek a sorsa a tragikumával együtt is felemelő.

Ahhoz, hogy a történet működni tudjon a színpadon, szükség volt F. Tóth Benedek drámájára, és arra is, hogy Karácsony Ágnes dramaturg és Őze Áron rendező mindezt a színpadra álmodja. Hármójuk munkáját úgy tudjuk elképzelni, mint a szervezkedő főnemesek beszélgetését, olykor vitáját, majd a követeléseiket rögzítő kész levél megszületését. Az események mederben tartásához szükség volt egy másik nő, a rendezőasszisztens Palkó Panka munkájára is, míg a mindannyiunk számára ismerős, ősi mintákat felidéző látvány és berendezés Trifusz Péter érdeme.

Széchy Mária pecsétgyűrűje

A történet univerzális, a világon mindenütt érvényes, de mi, magyarok ezerszeresen érezzük a súlyát, a bőrünkön érezzük a következményeit. A kőszegi közönség emellett A bosszú fogadója című darab ősbemutatóján, a Kőszegi Várszínházban apró gyöngyszemeket is felfedezhetett. A történet eleve Kőszegen játszódik, itt találkoznak az összeesküvők a Somogyi András-féle fogadóban, később ezt hívják majd Arany Strucc vendéglőnek:

az Arany Strucc Étterem és Szálloda Kőszeg Fő terén, a Várkörön ma is áll és működik.

Szerepelnek még a darabban kőszegi boszorkányok, javasasszonyok, ők küldenek csomboros rozmaringvizet Wesselényi Ferenc nyavalyájára, elhangzik, hogy a csípős kőszegi levegő a halottakat is feltámasztja, illetve, hogy Kőszegen sosem lehet tudni, mikor ered el az eső – a helyi közönség hálás kuncogással honorálta ezeket a mondatokat. Ennél komolyabb, amikor Wesselényi azt mondja, „Jurisics vára tövében beszélünk arról, hogy a törököt kell meggyőznünk...”, és lelket simogató, amikor azt halljuk, hogy

Kőszeget istenfélő emberek lakják. Soha nem árulnának el minket.

Azt, hogy a Wesselényi-féle összeesküvés meghatározó alakjai a kőszegi fogadóban is értekeztek, számla bizonyítja, Széchy Mária pedig élt is a városban. Wesselényi felesége az összeesküvés lelepleződése után fogságba került, s bár a kivégzéstől megmenekült, mozgásában korlátozták, és Kőszeget jelölték ki a számára, ahol le kellett élnie az életét.

Itt is halt meg 1679-ben. A jezsuiták Szent Jakab-templomában temették el, s egy nemrégiben lezajlott régészeti feltárás nyomán ennek tárgyi bizonyítéka is lett. Rátaláltak ugyanis Széchy Mária pecsétgyűrűjére, amelyen jól kivehető a Széchy-címer, fölötte az A M S monogram: Széchy Anna Mária nevének kezdőbetűi.

(Borítókép: A bosszú fogadója című előadás. Fotó: Büki László)