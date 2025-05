„Besenyő Pista bácsi elvitte őt magával” – megszólalt Bornai Tibor Laár András KFT-s távozásáról

Laár András a hét elején jelentette be, hogy több évtized után kilép a KFT zenekarból. Döntését zenésztársa, Bornai Tibor is kommentálta a Facebookon. A Blikk szerint Bornai Tibor azt mondta:

Most meg kell szólalnom. Egy több mint ötvenéves barátság ért véget a napokban. Laár Andrást kézen fogta Besenyő Pista bácsi, és elvitte magával. Nagyon sajnálom és egy kicsit aggódom érte. Jó utat, Bandi.

A cikk arról is ír, hogy Laár András az utóbbi időben sok mindent hátrahagyott, ami a múltban fontos volt neki. Válása után a L'art pour l'art Társulattal is szakított, most pedig a KFT-ben való zenélést adja fel. A Társulatban és a zenekarban is alapítóag volt.

Weboldala szerint lelki élete viszont igen aktív. Jelenleg például egy spirituális elvonuláson van Piliscsabán mindazokkal, akik jelentkeztek nála. Bárki csatlakozhatott a 3 napos elcsöndesülős eseményre, ahol meditáció, jóga, vegetáriánus étkezés, asztrológia és tarot is szerepelt a programban. Besenyő Pista bácsi pedig tovább szórakoztatja a közönséget - csak immár szóló előadásokon.