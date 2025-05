Delhusa Gjonnak és Katona Klárinak is írt dalokat, most új számmal jelentkezett

Knisch már pályája elején óriási sikert ért el, mikor a Juventus együttes által 1969-ben előadott Véget ért egy fejezet című dalával hallgatottságban maga mögé utasította a Metrót, Illést és az Omegát. Knisch a dal kottáját beküldte a Magyar Rádió könnyűzenei osztályára, ahol elfogadták, és a Juventust kérték fel előadására. Országszerte. Játszották mindenfelé: presszókban, vendéglőkben, korcsolyapályákon, stadionokban, strandokon és persze a Magyar Rádió tánczenei műsoraiban.

Új dala egyfajta búcsú az élettől, ez Az Élet színpadán, ami leltár, visszatekintés és a nagy Generáció életérzése egy érzelmes dalba sűrítve.

Mikor azt firtatták, hogy születnek dalai, Knisch úgy válaszolt, nem lehet definiálni. Az Éljünk a mának című slágere egy hévizi tartózkodása alatt pattant ki fejéből, mikor egyik reggel beült a szaunába, ahol két hölgy tereferélt. Egyikük így szólt:

Éljünk a mának!

Ez a mondat indította el benne a dó-ti-lá-dó-ti dallamkezdetet. Ebből született a szám elillanó életünkről, az egymást követő generációkról és törékeny, bizonytalan jelenünkről.

Híresebb dalai közé tartozik a Delhusa Gjon előadásában sikeressé vált Csak fújt közben a szél, aminél nem csak a zenét írta, hanem a szöveget is. Ez volt a a 70-es évek egyik legtöbbet játszott táncdala, melyet azóta is sokan feldolgoztak. A youtube-on tucatnyi átirata fellelhető, és eljutott Londonba, ahol a világhírű klarinétos, Mr. Acker Bilk Meanwhile című lemezén adja elő vonószenekari kísérettel.

De Katona Klári A szerelmem voltál című dala is az ő nevéhez fűződik, amit az egykori sportújságíróval és szövegíróval, Vándor Kálmánnal írt. Knisch nemcsak popdalokat alkotott, Mennyei üzenet című szakrális dalát Gregor József 1996-ban énekelte el, néhány évvel később Miklósa Erika is előadta.