Május 15. és 18. között, a Nemzeti Filmintézet és a Kék Bolygó Alapítvány rendezésében tartották meg a tizedik Planet Lens Nemzetközi Természetfotó- és Filmfesztivált Veszprémben. Az eseményen nemcsak a környezetvédelemmel összefüggő ismeretszerzés került a középpontba, hanem az egészséges, tudatos életmód fontosságának hangsúlyozása és a közösségépítés is.

A négynapos fesztivál rendkívüli érdeklődés mellett zajlott telt házas programokkal, szabadtéri kiállításokkal, szakmai beszélgetésekkel, bemutatókkal és workshopokkal.

A fesztivált megelőző hónapokban több száz hazai és külföldi természetfotós és természetfilmes alkotás érkezett be a szervezőkhöz, amelyek közül szakmai zsűrik választották ki a legkiválóbbakat. A díjazottak a díjátadó gálán 7-7 kategóriában ünnepélyes keretek között vették át elismeréseiket – köztük a Herendi Porcelánmanufaktúra által készített egyedi, kézzel készült porcelánművészeti alkotásokat.

A gálaesten beszédet mondott Áder János volt köztársasági elnök, a fesztivál fővédnöke, aki elmondta, hogy a Planet Lens díjakkal elismert alkotásai – de a többiek is – kreatívan, egyedi stílusban, állást foglalva vagy vitára késztetve arra ösztönöznek, hogy a jót akarjuk, és hogy megtanuljuk értékelni azt, amink még van.

Spanyol, ausztrál és brit filmalkotásokat is díjaztak

45 ország mintegy kétszáz filmalkotása közül 42 filmet juttatott tovább a Színház- és Filmművészeti Egyetem által delegált előzsűri. A díjazottak körét az öttagú zsűri: Gózon Ákos, Bakos Katalin, Debreceni Kamilla, Gelencsér András és Kátai Róbert alakította ki.

A természetfilm kategóriákban nemzetközi és hazai alkotók munkáit egyaránt elismerték. A Legjobb egész estés természet- és környezetvédelmi film díját a spanyol The Island of the Giant Mothers nyerte el, Carlos Perez Romero rendezésében, amely az óriásteknősök komplex világát mutatta be. A Legjobb nemzetközi természet- és környezetvédelmi rövidfilm kategóriában az Egyesült Királyságot képviselő Pëkëya című alkotás kapott díjat, Remi Bumstead rendezésében – a film egy amazóniai őslakos közösség történetét dolgozta fel megrázó erővel. Mindkét rendező videóüzenetben köszönte meg az elismerést.

A legjobb nemzetközi animációs film díját az ausztrál Bird Drone kapta, Radheya Jegatheva rendezésében – az alkotás humorral és líraisággal mutatta be az ember és természet kapcsolatát. A Kárpát-medence természeti kincseit bemutató filmek közül a Figyelő folyó, Jakab Ervin munkája részesült elismerésben, amely a Kis-Küküllő történetét személyes narrációval és költői képekkel mesélte el. A filmet május 20-án az M5 csatornán is levetítik.

A legjobb 30 év alatti rendező díját Fehér Zoltán kapta Hévíz – Dzsungel a víz alatt című filmjéért, amely a Hévízi-tó mélyének különös ökoszisztémáját és trópusi halfajainak megjelenését mutatja be. A biodiverzitás témájára reflektáló legjobb filmalkotás, és egyben a Kék Bolygó Díj nyertese az Eltékozolt vizeink című magyar film lett, amelyet Szendőfi Balázs rendezett. Ez az alkotás a természetes vizek visszaszorulásáról és ökológiai jelentőségéről szól.

A világ minden tájáról érkeztek fényképek

Fotó kategóriában 135 pályázó, 1300 fotóalkotást nevezett. Ebből a 100 legjobb lett kiállítva a fesztiválon. A díjátadón hét kategóriában díjaztak a zsűri tagjai – Imre Tamás, Kőműves Kata, Potozky László, Szekeres János, dr. Kalotás Zsolt – által legjobbnak ítélt alkotásokat.

A fotóművészeti kategóriákban is kiemelkedő színvonalú alkotásokat díjaztak. A nemzetközi tájkép kategóriában Andreja Ravnak Textúrák című képe lett a nyertes, amely Morávia dombvidékének festményszerű világát jelenítette meg. A legjobb nemzetközi természetfotó díját Kaszás Norbert A porondmester című képe érdemelte ki, amely egy pókot ábrázolt különleges kompozícióban, megmutatva az ízeltlábúak ökológiai jelentőségét.

A Nemzetközi fenntarthatóság kategóriában Kércz Tibor Séta a sztúpán című fotóját díjazták, amely egy ceyloni makákót örökített meg egy minimalista, mégis erőteljes jelenetben. A Kárpát-medence természeti kincseit ábrázoló tájkép kategóriában Szirányi István Sétahajó a Dunán című alkotása nyert. A Kárpát-medence természeti kincseit bemutató természetfotó díját Horváth Ádám A borz világa című éjszakai felvétele érdemelte ki, míg a fenntarthatóságot ábrázoló kategóriában Szakolczai Krisztina Pusztulásra ítélve című fotója győzte meg a zsűrit, amely egy erdélyi rézbánya környezeti pusztítását örökítette meg.

A fotósok számára is átadták a biodiverzitás legkiemelkedőbb művészi feldolgozásáért járó Kék Bolygó Díjat, amelyet Lőrincz Ferenc kapott A küzdelem című képéért. Az alkotás egy pisztráng és lazac közötti játékos jelenetet örökített meg.

(Borítókép: Planet Lens Nemzetközi Természetfotó-és Filmfesztivál)